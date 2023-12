Classement pour la fin de l'année civile

(Les matchs s'arrêtent jusqu'à jeudi prochain pour la trêve des fêtes, rendez-vous pour la suite dans dix jours)

Vancouver Canucks, 49 points, 35 matchs joués New York Rangers, 47 points, 32 matchs joués Las Vegas Golden Knights, 47 points, 35 matchs joués Boston Bruins, 44 points, 32 matchs joués Dallas Stars, 44 points, 32 matchs joués

Sous Dallas, encore 7 équipes ont franchi la barre des 40 points. Les jeux sont donc très serrés. En un jour, une équipe peut très bien perdre deux voire trois places au classement ; comme ça a été le cas pour Winnipeg qui sans jouer a perdu deux places ce week-end. Pour l’instant, Boston et Los Angeles sont les deux clubs ayant cumulé le moins de défaites (7).

Le Canucks ont le meilleur différentiel, 46 buts, pour un total de 135 (donc 12 buts de plus que les deuxièmes sur la liste : les Kings)





Blessure de Bellemare

L’attaquant Pierre-Edouard Bellemare va manquer officiellement plus de 6 semaines de jeux pour une cause bien naturelle : il a la jambe cassée. Après son but de la semaine dernière, le joueur français est bon pour un paquet de temps loin d’une crosse. Cela lui vaudra aussi malheureusement de louper la Classique Hivernale… Sa blessure est survenue à l’occasion du match contre les Stars de Dallas. A à peine plus de trois minutes de jeu de la deuxième période, il a rejoint l’arrière glace, pour avoir fait le dur travail des défenseurs : un blocage de tir.

Bellemare expected to miss 4-6 weeks for #SEAKraken with a leg fracture while McCann could be back by weekend. But injuries are now snowballing for a team trying desperately to right itself. https://t.co/8ywRd9ku1j #NHL — Geoff Baker (@GeoffBakerTIMES) December 21, 2023

Nouvelle tête à Ottawa



Les médias rient déjà après l’arrivée du nouveau coach à Ottawa. Jacques Martin a pris la place de D. J. Smith sur le banc et l’équipe, depuis son arrivée, a perdu deux match d’affilée, continuant ainsi une série de 6 défaites désormais. Pourtant si l’ancien coach a été écarté, c’est bien que l’équipe est en difficulté et deux matchs ne suffisent pas à juger la performance du joueur en costume cravate. Sans doute la toute dernière défaite, à domicile, contre les Penguins de Pittsburgh y est pour quelque chose.

Cependant ! Dans les tribunes, beaucoup étaient contents de le revoir :

A lot of love for Jacques Martin making his return behind the Ottawa bench & Daniel Alfredsson making his home debut as an assistant with the #Sens pic.twitter.com/zjhrM2drgz — Claire Hanna (@clahanna) December 24, 2023

Antti Ranta à qui le voudra



Un des gardiens les plus titrés de la NHL, débarqué de Finlande en 2013, Antti Ranta vient d’être mis au ballotage. Qui le veut le prend. Ses statistiques sont depuis le début de la saison plus qu’inquiétantes : il est passé sous la barre des .860… Sa séquence de buts accordés contre le Lightning de Tampa Bay, avec huit buts sur 14 tirs restera dans les annales.





Tour du reste de l’infirmerie.



Blue Jackets Vs Columbus a vu partir l’attaquant, Sean Kuraly, en plein match, percuté notamment par Auston Mattews. Ça en serait presque un honneur. Il a quitté seul la glace mais s’est effondré sur le caoutchouc après le banc. Il auteur de 11 points en 35 matchs cette saison.

Leo Carlsson, petit nouveau suédois de la NHL, avec ses 15 points cette saison, est a pris cher au genoux droit. Un coup dur pour les Ducks qui peinent … très fort, à la 30e place du classement. Déjà que Zegras leur avait fait faux bond pendant une vingtaine de matchs…



Sauf que … pour son retour, Travor Zegras s’est retroussé les manches !

Les buts à la Michigan, à la pelle : les pépites



Deux ! Deux en une seule soirée. Trevor Zegras en a marqué un, à la toute fin du match contre le Kraken.







Un peu plus tard dans la soirée, Connor Bedard y est allée du sien contre le St-Louis Blues. Mais le jeune joueur a eu beau se démener, cela n’a pas empêché les Blackhawks de perdre 5 à 7. A 22 points, l’équipe de Chicago s’appuie sur sa nouvelle recrue qu’elle en est presque à l’étouffer.