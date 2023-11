Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL NHL - Semaine 7 Petite semaine en NHL US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 26/11/2023 à 19:00 Tweeter Petite semaine en NHL Rangers de New York, 31 points Boston Bruins, 31 points Las Vegas Golden Knights, 30 points Privé de deux défenseurs talentueux, les Golden Knights se sont inclinés face aux Coyotes d’Arizona. Deux blessures, une au haut et l’autre au bas de corps. Premier du classement contre 20e du classement. Los Angeles Kings, 29 points Canucks de Vancouver, 29 points



Lightning – Hurricanes : un match haut en couleur



D’abord, ce match voyait revenir dans les cages Vasilevsky, le gardien vedette russe, après une opération du dos. Ce dernier match a également été largement gagné par l’équipe de Floride qui a vu deux de ses joueurs se partager 11 points, Kucherov et Point. En 14 tirs, 8 buts ont été Raanta. Il atteint un pourcentage de moins de ,500 sur un match complet.

"This game will have the analytics people scratching their heads" 🗣️ @DaveMishkin pic.twitter.com/W4uCqOX5pE — Lightning Audio Network (@BoltsRadio) November 25, 2023





Mystère chez les BlackHawks



Malgré la présence du petit prodige de l’année, Connor Bedard (17 points en 18 matchs), les Blackhawks sont tout de même toujours avant dernier du classement. Le Canadien Corey Perry a… disparu des radars. Le directeur général a déclaré qu’il resterait à l’écart jusqu’à nouvel ordre. Et… omerta sur le sujet. Il n’est plus à l’entrainement, ni sur la glace, ni sur le banc. Et malgré les questionnements des journalistes, les bouches sont restées cousues.

Connor Bedard! 🚨



That's his 10th goal of the season! pic.twitter.com/a1aLX29fAc — NHL (@NHL) November 23, 2023





Des salauds, il y en a même sur la glace …



Des accusations pèsent lourd sur Milan Lucic : sa compagne aurait, selon les journalistes des Boston News, appelé le 911 pour signaler des violences dont un étranglement.

Le joueur canadien est mis à l’écart pour une durée indéterminée.





Samuel Girard et la santé mentale



Le joueur prend du temps pour lui. Le défenseur de l’Avalanche va bénéficier du programme d’aide aux joueurs. Auteur de 4 points cette saison, le jeune homme prend du temps pour traiter des problèmes de santé mentale. Aussi importante que la santé physique pour un joueur, Samuel Girard tient à se faire soigner. Il continuera à recevoir son salaire.





Les pépites



Tic, Tac, Toe











Grand écart à la suédoise



November 21, 2023 — NHL (@NHL) Jonas Johansson shuts the door! 🙅‍♂️ pic.twitter.com/u0sj3zYhkC







