D’abord et avant toute chose, Cocorico du fond des abysses … Bellemare a fait trembler les filets. On vous laisser apprécier ou réapprécier.

Le vétéran a également, en cette qualité, été interrogé sur le débat qui vient d’être remis sur le tapis : l’idée d’ajouter de nouvelles équipes dans la ligue, pour passer notamment de 32 à 34.

« Si on regarde, cette année, par exemple, dit-il, il y a un paquet de gars qui prennent leur retraite pas forcément par choix mais sans doute plus par necessité, parce qu’ils n’ont nulle part ou aller. Ils en sont à un moment dans leur carrière où il peuvent se dire « ça ne me dérange pas de raccrocher » mais j’ai l’impression que s’il y avait une équipe qui leur proposerait un contrat, il se dirait plus « Allez, c’est parti pour une année de plus. Et puis il y a aussi que ces gars-là, ils ont de la bouteille et ils peuvent former les plus jeunes, et ça se perd un peu aussi en ce moment. Donc je pense qu’il y a encore de la place et un vivier de joueurs assez important pour donner la chance à 30 d’entre eux d’être en NHL et à 20 d’aller en AHL. C’est sûr. »

Propos recueillis en anglais pas Pierre LeBrun, éditorialiste pour la rubrique NHL de The Athletic.

Classement :

Las Vegas Golden Knights : 45 points, 30 matchs Vancouver Canucks : 42 points, 28 matchs Boston Bruins : 41 points, 28 matchs New York Rangers : 41 points, 30 matchs Avalanche Colorado : 38 points, 29 matchs



En bas de la liste, la présence de Connor Bedard n’y faisant toujours rien, les Chicago Blackhawks se retrouvent à la place qui leur a fait gagner le jeune champion junior, la dernière. Les voilà installer à la 32e place, avec 19 points (nombre de points qu’avait, à titre d’exemple, Boston il y a exactement un mois et demi). Pourtant ce n’est pas la faute de la jeune recrue qui s’y donne tant qu’elle peut. Il est d’ailleurs, avec Jake Neighbours (jouant pour les Bules), le seul joueur de moins de 18 ans à la tête de son équipe en termes de buts (il en est à 24 points, dont 12 buts)





San José n’est plus dernier (mais a toujours à son actif le plus grand nombre de buts encaissés (53, quand même…) Cependant ! il est à noter un exploit qu’on ne s’attendait pas à voir venir, contre les New York Islanders il y a dix jours. Un exploit qu’on ne pourrait mieux résumer que par ce post :

Histoire de points :

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas fait un point carrière sur Aleksandr Ovechkin. Ce sera chose faite avec l’annonce suivante : l’attaquant russe de Washington vient d’agrandir le cercle très fermé des joueurs ayant atteint les 1500 points. Ils sont 16 désormais .

John Tavares a enregistré son 1000e point sur une passe décisive du but de Morgan Reilly avec 6,4 secondes restantes dans le temps règlementaire.

Du nouveau dans les équipes

Les Islanders de New York acquièrent le champion D de la Coupe Stanley 2019, Robert Bortuzzo des Blues de Saint-Louis. Il n’a cependant pas encore joué cette saison.



Montembaut vient de resigner pour trois ans aux Habs. Après 13 matchs joués, il présente une moyenne d’arrêt à .91,13%



Le canadien Jack Studnicka rejoint les Sharks après trois petites saisons chez les Canucks, dont la dernière dans l’équipe affiliée AHL.



Le Kraken, qui fait un départ terriblement moins bon que celui de l’année dernière, a décidé de renflouer ses rangs avec un attaquant slovaque piqué à l’Avalanche, Tomas Tatar. Il était auteur de 9 points en 27 matchs cette saison mais avait fait fort au New Jersey l’année dernière avec 49 points pour la saison. Un bon point que de vouloir booster un peu l’attaque, sachant que le club de Seattle à 17 buts pris de plus que ceux marqués.

Ruban Noir et photos sépia

L’ancien joueur de NHL C, Gene Carr est décédé à l’âge de 72 ans. Il s’est fait connaître en jouant avec les LA Kings mais a aussi joué avec les St. Louis Blues, les NY Rangers, and the Atlanta Flames. Au cours de ses 9 saisons passées en NHL, il a amassé NHL 215 points en 465 matchs.

Autre ancien de la NHL attaquant, Hartland Monahan est décédé également ! à 72 ans. Monahan a joué 334 matchs, amassant141 points en 8 saisons dans la NHL. Il a joué pour les Golden Seals de Californie, les NY Rangers, les Washington Capitals, les Pittsburgh Penguins, les LA Kings et les Blues de St. Louis

Le pépites



Et en infériorité, Scandella, s'il vous plait !

Shorthanded breakaway goal by…Marco Scandella???



AND he roofed it on the backhand?? #stlbluespic.twitter.com/iUDyIt8H70 — NHL News (@PuckReportNHL) December 13, 2023

Et le CAMBRIOLAGE de Linus (qui en plus mène à un but juste après)