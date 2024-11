CLASSEMENT

Ça y est : Winnipeg a perdu ! Une fois. Il en aura fallu du temps ! La meilleure attaque de la ligue n’a plus de 0 dans son rapport à la colonne des défaites et c’est Toronto qui en est l’artisan avec 6 buts à 4 infligés le 29/10. C’est à croire que cela a vexé les troupes qui, obstinées, ont pris les Red Wings et les Blue Jackets et leur ont mis 6-2 les deux fois.



Les bruins sont au bout du rouleau (et du classement)

L'équipe de l'ours, après deux années d'une efficacité exceptionnelle, a perdu sa superbe. Le duo mythique de gardiens (Swayman et Ullmark) désormais démantelé, Jake Debrusk passé côté Canada, ce n'est pas Lindholm fraichement arrivé qui arrive à faire faire la tête de l'équipe hors de l'eau. 17e la semaine passée sur 32, les Bruins occupent désormais la 28e place au classement général et sont derniers de la section Atlantique, derrière les Canadiens de Montréal (et ça c'est un exploit !) qui pourtant ne donnent toujours pas d'espoir pour cette saison. Les choses sont facilement explicables. Ils ont commencé il y a un peu plus d'une semaine par se faire blanchir 0-4 par Nashville, qui tenait la dernière place du classement depuis le début de la saison : avouons qu'il y a de quoi se sentir humilié. Le match contre les Flyers était aussi une défaite blanche 0-2 il y a trois jours et hier, deux buts de marqués tout de même contre les Hurricanes (meilleure défense de la ligue, seulement 21 buts pris) mais 8 en face donc à nouveau une gifle… Charlie McAvoy fait remarquer qu'effectivement, ils n'ont pas l'habitude de se retrouver dans cette position aussi tôt dans la saison mais fait allusion au années antérieures en précisant que cela ne leur a pas vraiment servi de crever les plafonds dès le départ les années précédentes.



Les champions sont remontés dans le top 5

Les voilà, les voici : les panthers sont les deuxième au classement, au coude à coude avec d’autre. Cependant, leur écart est très large avec Winnipeg juste devant. Les Jets ont un différentiel de but encaissés/pris positif de 26 buts, c’est dire la qualité de leur jeu. Les Panthers ont un différentiel de 5 ce qui indique qu’ils enchainent certes les victoires mais que celles-ci sont loin d’être écrasantes.

Les Canadiens ont, quant à eux, le pire différentiel de la ligue puisqu’il ont encaissé 15 buts de plus que le nombre qu’ils ont marqué.



PIERRE-EDOUARD BELLEMARE



Il est à portée de main ! (du moins pour la moitié Est de la France)

Pierre-Edouard Bellemare, après dix saisons passées en NHL, est de retour en Europe ! Il a signé un contrat avec le HC Ajoie, club de LNA, le 31 octobre 2024. (Le club se situe à Porrentruy, dans le Jura Suisse).

Bellemare, qui a aujourd’hui 39 ans, a joué plus de 700 matchs en NHL avec les Flyers de Philadelphie, les Golden Knights, le Lightning de Tampa Bay. On s’en rappelle, il a même atteint la finale de la Coupe Stanley à deux reprises, en 2018 avec Vegas et en 2022 avec Tampa. Après avoir été libéré par le Seattle Kraken et avoir tenté sa chance avec le Colorado Avalanche sans succès, il a décidé de revenir en Europe. Il retrouvera dans l'équipe de Ajoie deux autres joueurs de l'équipe de France, Thomas Thiry et Kévin Bozon. Sans doute une bonne occasion d’aider un peu le club jurassien qui n’est toujours pas sorti de sa dernière place au classement de la LNA.

𝐔𝐧 𝟖𝐞 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐇𝐂𝐀 🇫🇷



Pierre-Edouard Bellemare va poser ses valises la semaine prochaine à Porrentruy.

Il apporte avec lui une immense expérience, riche de notamment 785 matchs de NHL. 🔥 pic.twitter.com/ww69UhXm6T — Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) October 31, 2024



EDMONTON OILERS



Plus de capitaine à bord

McDavid, capitaine et prodige des Oilers a subi une blessure à la cheville lors du match contre les Blue Jackets de Columbus il y a 5 jours. Il a été blessé seulement 37 secondes après le début du match, après que le défenseur Zach Werenski l’a fait trébuché. McDavid a dû quitter le match et n’est pas réapparu sur la glace. La direction du club annonce plusieurs semaines d’absence.



Ladite chute ici-même :



Connor McDavid will NOT return tonight after suffering what is believed to be a lower body injury from this play. pic.twitter.com/runrwN0YtU — Gino Hard (@GinoHard_) October 28, 2024

PITTSBURGH PENGUINS



Marc-André Fleury à l’honneur

Les Penguins ont rendu un hommage à leur ancien gardien, Marc-Andrée Fleury, lors de son retour au PPG Paints Arena. Fleury, qui prendra sa retraite en fin de saison, a été accueilli par une ovation de la part des fans. Très nombreux sont ceux qui voudrait le voir signer un dernier contrat symbolique avec Pittsburgh pour y jouer son tout dernier match de carrière sous l’étendard jaune et gris qui l’a vu arriver tout jeune dans la ligue. Ce serait un juste retour des choses et une façon de boucler la boucle pour beaucoup.



En attendant, lors de la rencontre contre le Wild du Minnesota le 29/10, Fleury a été salué par ses anciens coéquipiers, Sidney Crosby et Kristopher Letang, qui l'ont attendu sur la glace pour lui souhaiter bonne chance. Fleury a également eu l'occasion de faire un dernier tour de piste sur la glace. Il était presque ému au larmes lors de l’interview et a avoué au micro ne pas savoir quoi dire tant il était pris par l’émotion. Quand joueurs des Penguins, battu par le Wild qui cartonne en ce début de saison, ils ont admis que c’est acceptable de perdre contre cette légende.







NASHVILLE PREDATORS



Les poings sont de sortie

Petite séance à l’ancienne, première véritablement, de la saison, avec un combat entre Vasily Podkolzin des Oilers d'Edmonton et Jeremy Lauzon des Predators de Nashville, il y a deux jours. La situation était tendue, Podkolzin a tenté de pousser le palet le long des bandes, mais Lauzon a essayé de le plaquer. Ils ont eu des mots. Podkolzin a rapidement pris le dessus sur Lauzon, lui assénant trois puissants coups de poing qui ont rapidement mis Lauzon à terre. Les deux joueurs on écopé de la sanction standard pour combat, 5 minutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)

SCORING MACHINES Leon Draisaitl – tour du chapeau à l’allemande ! Leon Draisaitl a réalisé un tour du chapeau contre les Predators de Nashville le 31 octobre 2024. Il a marqué deux buts et a ajouté une assistance pour aider les Oilers à remporter le match 5-1. C'était une sacrée performance, surtout en l'absence de leur capitaine Connor McDavid, qui est blessé. C'est le troisième tour du chapeau de la saison pour Draisaitl.

Okay so in Leon Draisaitl's last 16 games against Nashville he has 25 goals and 41 points...



We know, we can't believe it either.



📺: @ESPNPlus ➡️ https://t.co/S5tPrXCygm pic.twitter.com/pNj4LtrLkN — NHL (@NHL) November 1, 2024 Will Smith, son premier but à son tout premier match Juste sous sept minutes dans le premier tiers, Smith a ouvert le score pour les Sharks de San José après avoir reçu une passe de Luke Kunin. Il a rapidement tiré un lancer frappé qui a trouvé le coin supérieur, battant le vétéran gardien Petr Mrazek. Il revient du Championnat du monde junior 2024 avec l'équipe des États-Unis. Il a aidé son équipe à remporter la médaille d'or en marquant cinq buts et quatre passes en sept matchs. Petit gars à suivre visiblement…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl) Brandon Montour marque l’histoire Le défenseur a réalisé son premier coup du chapeau en carrière lors d'un match contre les Canadiens de Montréal le 29/10. Montour a marqué trois buts en une période, réalisant ainsi un coup du chapeau naturel. Son troisième but a également été le troisième but en avantage numérique de son équipe, contribuant à une victoire écrasante 8-2.

Ce hat trick fait de Montour le premier défenseur de l'histoire des Kraken de Seattle (courte, rappelons-le tout de même) à réaliser cet exploit, et il a également battu le record de points marqués par un défenseur dans un match pour sa franchise.

Brandon Montour becomes the first defenseman to record a hat trick this season! 📊



Hat Trick Challenge presented by @AstraZenecaUS pic.twitter.com/bmNPBiq6fK — NHL (@NHL) October 30, 2024

Une façon de célébrer, fortuitement, la naissance de sa fille par anticipation, naissance survenue le lendemain.

Barkov revient en force Après avoir manqué huit matchs en raison d'une blessure au bas du corps, il a fait son retour contre les Sabres de Buffalo il y a trois jours. Barkov a marqué un but et fait une assistance dans la victoire de 5-2 des Panthers.

Ce retour est particulièrement spécial car les Panthers se rendaient en Finlande pour deux matchs de la Série Globale, et Tampere est la ville natale de Barkov. Il a également eu l'occasion de jouer devant ses fans dans le Nokia Arena, où il a commencé sa carrière avec l'équipe Tappara.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florida Panthers (@flapanthers)

BIG SAVE



On savait que les buts marqués par des joueurs en train de se casser la figure avaient une saveur tout particulière. On connaissait moins les arrêts faits tout en se cassant la figure. La saveur est tout aussi intense. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)