C'est dans un centre Bell quasi plein que Montréal essaye de se relancer après une défaite mardi a domicile contre le New Jerseys devils 5-2. De leur côté les blue Jackets d'Alexandre Texier, qui se sont également incliné cette semaine contre les ducks d'Anaheim (4-3 après prolongation) aimeraient eux aussi renoué avec la victoire. Centre Bell - Montréal, Hockey Hebdo Valentin Ochlust le 28/10/2023 à 21:30 Tweeter Et c'est Colombus qui démarre fort le match est qui met le plus d'intensité des le départ qui ouvre la marque a 2min 46 par l'intermédiaire de Jack Roslovic son deuxième de la saison assister par Johnny Gaudreau et Zach Werenski.

Photographe : Valentin Ochlust A peine deux minute après le retour au jeu a la suite d’une mis en échec, par derrière, contre la bande de D. Voronkov sur A. Xhekaj, ce dernier se fait justice lui-même et une bagarre éclate entre les deux protagonistes. Ce sera 2 + 5 min de pénalité pour les deux joueurs.

A 6min50 une autre action litigieuse, cette fois-ci c’est A. Newhook qui est envoyé par derrière dans la bande par C. Sillinger, T. Pearson viens au secours de son coéquipier en premier et une explication houleuse a lieu entre les deux équipes.

T. Pearson et C. Sillinger écope de deux minute chacun.

Pénalité à 4 contre 4 globalement dominé par le canadiens qui ne donne cependant rien.

On notera également le sauvetage héroïque presque sur sa ligne du défenseur Z. Werenski a 10min 15.

A 11min 46 c’est au tour de D. Jiricek de prendre 2 min de pénalité pour avoir retenu.

Pénalité qui ne donne malheureusement rien pour montreal qui malgré de nombreuse occasion n’arrive toujours pas a concrétiser.

Au quart d’heure de jeu (15 min 38) c’est au tour du canadiens d’être pénalisé, J. Barron prend deux minutes pour avoir fait trébucher, le blue Jackets profite de cette avantage numérique pour alourdir la marque à 2 - 0 (17min21) par l’intermédiaire de E. Bemstrom son deuxième de la saison assistée par I. Provorov et J. Roslovic.

C’est donc sur ce score de 2 - 0 que ce termine ce premier tiers physique globalement dominé par Colombus.



Nick Suzuki, a la recherche de son premier but cette saison, réduit la marque pour le canadiens au bout de 27 seconde de jeu. Le capitaine ramène son équipe a 2-1 sans aide.

Photographe : Valentin Ochlust Ce tiers, moins physique que le premier est plus équilibré dans le jeu. Des occasions sont a noter des deux coté.

Colombus prend deux pénalité de deux minutes (a 6min11 et 9min11) mais montreal n’en profite pas et laisse filer l’occasion d’égaliser.

A 11min44 c’est au tour de Montreal et J. Harris de prendre 2min pour avoir accroché, cependant colombus eux ne laisse pas passe leur chance et aggrave l’addition a 3-1 but de E. Bemstrom son 3eme de la saison assistée par I. Provorov et J. Roslovic.

Cinq minute plus tard c’est D. Severson qui ecope de deux minute pour obstruction et laisse le blue Jackets a 5 contre 4.

Cette fois ci c’est Montreal qui en profite par l’intermédiaire de M. Matheson deuxième but de la saison pour lui assister par N. Suzuki et C. Caufield à 19min43.

Cote tir c’est colombus qui domine toujours part 22 tir contre 17 pour montreal. Malgré tout c’est un tiers plus équilibré avec le canadiens qui augmente son intensité et montre son envie de briller devant son public.



Dans ce troisième tiers globalement plus calme au niveau des pénalités, c’est Montreal qui domine globalement la rencontre.

Le canadiens concrétise sa domination a la 8eme minute sur un avantage numérique à la suite de la pénalité pour obstruction de A. Fantilli. C’est donc 3-3 but de S. Monahan son troisième cette saison, assisté par C. Caufield et M. Matheson

Photographe : Valentin Ochlust Après avoir été mené de par 2-0 puis 3-1 Le tricolore a réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir a égalité dans cette partie.

Les cinq dernières minutes de ce tiers sont à l’avantage du CH qui n’arrive cependant pas a concrétiser sa grosse domination (notamment deux face a face avec le gardien qui ne donne rien) et prend meme une pénalité a 19min06, en effet B. Gallagher prend 2min pour bâton élevé.

C’est donc à 5 contre 4 que montreal fini le match, et La Défense fait preuve d’héroïsme sur cette dernière minute de jeux, par l’intermédiaire notamment de son gardien S. Montembeault qui réalise des arrêts très important.

Le québécois permet à son équipe de finir ce tiers en égalité 3 partout, c’est donc les prolongations qui vont se déroule.





Prolongation



Début de cette prolongation a 4 contre 3 pour Colombus qui joue en avantage numérique pendant presque une minute. Le blue jackets n’en profite cependant pas.

La prolongation se poursuit et a l’image du troisième tiers, ce sont les canadiens qui est largement dominateur, les québécois on le monopole du palet et a 3 min 56 C. Caufield vient donner la victoire aux siens. 4ème but de la saison pour Caufield qui est assisté sur ce but par N. Suzuki et J. Harris.

Une belle remonté pour le canadiens qui viens concrétiser une rencontre globalement dominé.

Du coté du français Alexandre Texier il n’aura fait qu’un tir sur toute la partie et aucune assistance, il aura cependant bénéficié d’un temps de glace a 18min 35 ce qui fait de lui l’un des joueurs des blue jackets les plus présent ce soir.



PS : Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe de Valentin qui suivra tant que possible les Canadiens de Montréal (NHL) et les Rocket de Laval en AHL. Bienvenue chez Hockey Hebdo.







