Hockey sur glace - NHL - National Hockey League NHL 2023-2024 - ANALYSE DES 32 CLUBS RECAPITULATIF GENERAL de l'analyse par division des 32 équipes de la saison 2023-2024 par la chaine youtube JEU DE PUISSANCE. Jeu de puissance / Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Eric Massera le 10/10/2023 à 08:08 Tweeter LES DIVISIONS

ATLANTIQUE METROPOLITAINE CENTRALE PACIFIQUE (cliquer) (cliquer ) (cliquer) (cliquer)

(Cliquer sous le nom de la division pour retrouver directement sa présentation) DIVISION ATLANTIQUE BOSTON BRUINS

BUFFALO SABRES

DETROIT RED WINGS

FLORIDA PANTHERS

MONTREAL CANADIEN

OTTAWA SENATORS

TAMPA BAY LIGHTNING

TORONTO MAPLE LEAFS



https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel

DIVISION METROPOLITAINE CAROLINE HURRICANES COLUMBUS BLUEJACKETS

NEW JERSEY DEVILS

NEW YORK ISLANDERS

NEW YORK RANGERS

PHILADELPHIE FLYERS

PITTSBURGH PENGUINS

WASHINGTON CAPITALS



https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel



DIVISION CENTRALE ARIZONA COYOTES

CHICAGO BLACKHAWKS

COLORADO AVALANCHES

DALLAS STARS

MINNESOTA WILD

NASHVILLE PREDATORS

ST LOUIS BLUES

WINNIPEG JETS



https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel



DIVISION PACIFIQUE ANAHEIM DUCKS CALGARY FLAMES

EDMONTON OILERS

LOS ANGELES KINGS

SAN JOSE SHARKS

SEATTLE KRAKEN

VANCOUVER CANUCKS

VEGAS GOLDEN KNIGHTS



https://twitter.com/jeudepuissance / https://www.youtube.com/channel



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur