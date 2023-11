Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL - National Hockey League NHL-AHL : Canadiens et Rocket que peut-on en attendre ? En ce début de saison de AHL et NHL (9 matchs jouer pour Laval et 10 pour Montréal) qu’est-on en droit d’attendre de la part du Rocket de Laval et du Canadiens de Montréal? Centre Bell - Montréal, Hockey Hebdo Valentin Ochlust le 06/11/2023 à 09:45 Tweeter Rocket de Laval



Commençons d’abord par le Rocket. L’équipe de Laval évolue en AHL (American League of Hockey), cette ligue est considérée comme la ligue école de la NHL. En effet les équipes évoluant dans cette ligue sont tous (excepté les Wolves de chicago qui est une équipe autonome) affiliées aux équipes de la NHL, autrement dit ce sont les mêmes propriétaires (le groupe Molson pour ce qui est du Canadien et du rocket). Dans cette ligue nous retrouvons 32 équipes dont, en plus du Rocket, les sénateurs de Belleville affilié aux sénateurs d’Ottawa ou encore les Bears de Hershey affilié aux Capitals de Washington qui ont gagné la coupe Calder l’année dernière (équivalant de la coupe Stanley pour cette ligue).



Ces équipes sont donc appelées les clubs école de la NHL ou plus vulgairement les équipes B.

Elles sont composées généralement de jeunes joueurs appartenant aux différentes équipes de la NHL, et peuvent être donc appelés au besoin dans les « grandes » équipes en cas de bonne performance ou de blessé. Ce qui fut notamment le cas de Rafael Harvey Pinard ou Cayden Primeau qui jouaient tous les deux pour le Rocket l’année dernière et qui jouent aujourd’hui pour le canadiens.



Pour Laval donc, après avoir connu deux années consécutives les séries éliminatoires (les playoffs), les attentes restent relativement élevées. Cependant avec de nombreux nouveaux joueurs par rapport à la saison précédente cela démarre mal deux victoires pour sept défaites.



C’est une équipe qui est composée de jeunes joueurs, avec une moyenne d’âge de 23,72 ans, mais également de nombreux nouveaux, ce qui n’est pas simple car il faut apprendre tous les nouveaux plans de jeux mais aussi à jouer ensemble, ce qui peut expliquer les résultats plus que moyen pour le moment.

Néanmoins, parmi ces nouveaux joueurs nombreux sont prometteurs. Comme les défenseurs Logan Mailloux ou William Trudeau notamment.



Logan Mailloux qui était au London Knights en OHL (la ligue junior de l’Ontario) l’année dernière, le 31 choix de la draft 2021 a une fiche de 59 matchs pour 25 buts et 28 assistances. Du coté de William Trudeau qui lui était déjà du côté de Laval la saison dernière compte 60 matchs pour 7 buts et 20 assistances.

Pour les gardiens c’est Jakob Dobes qui a joué le plus de match, 5 sur 9. Après quatre premiere rencontre compliqué, le 136 choix total de la draft 2020 à fait un excellent match contre les Marlies de Toronto vendredi soir (victoire du Rocket . Le tchèque à une fiche de 32 arrêt sur 35 tirs.



Du coté des attaquants, malgré les départs des meilleurs buteurs de l’année dernière Anthony Richard (meilleur buteur du rocket la saison précédente) ou bien le français Pierrick Dubé (parti pour l’organisation de Washington), il y a toujours Brandon Gignac le veteran de 25, qui est à sa troisième saison au sein du Rocket, l’un des joueurs les plus utilisé l’année dernière avec une fiche de 49 matchs pour 13 buts et 20 assistances. Nous pouvons également parler d’un des grands espoirs du Canadiens Joshua Roy qui est déjà à 7 matchs pour 5 buts et 7 assistances, élue récemment recrue du mois de la AHL.

Malgré un début de saison compliqué nous pouvons donc avoir de l’espoir pour cette équipe qui compte parmi ses rangs de nombreux talents.



Canadiens de Montréal



Du côté de Montréal nous avons également une jeune équipe avec une moyenne d’âge de 26,35 ans, qui en fait la cinquième équipe la plus jeune de la NHL. C’est donc une jeune équipe en construction qui peut compter sur ses stars comme Cole Caulfield ou son capitaine Nick Suzuki. Le CH qui est sur une fiche plus équilibré de 5 victoires pour 5 défaites, avec une défaite encourageante contre les golden Knights de Las Vegas, vainqueur de la coupe Stanley la saison dernière, il y a quelques jours (3-2 après tir au but).

Le Canadien doit déjà régler son problème de gardien. Trois gardiens dans la formation Montembeault, Allen et Primeau. Un échange est évoqué soit pour Allen soit pour Primeau. Montembault lui ne devrait pas bouger.



Les supporters attendent cependant de lui qu’il soit plus décisif sur sa ligne.

Ensuite de nombreuses blessures viennent gâcher les saisons de Montréal (14 lors du dernier match de la saison dernière), la liste de l’infirmerie commence à s’allonger en ce début de saison (6) avec notamment Kirby Dach qui s’est blessé au genou contre les Blackhawks de Chicago.



De nombreux motif d’espoir sont quand même à noter avec de nombreux joueurs qui performent en ce début de saison notamment Sean Monaghan, Mike Matheson, Arber Xhekaj pour ne nommer qu’eux.

Il y aussi des attentes sur certains joueurs comme Rafael Harvey Pinard, le joueur du Rocket lors des 3 saisons précédente, qui avait déjà eu l’occasion de faire déjà 34 matchs avec Montréal la saison dernière. Lors de ces quelques matchs avec le tricolore la saison dernière, il est devenu le chouchou du centre bell.

Mais il y a également le choix numéro 1 de la draft 2022 Juraj Slafkovsky qui est encore grandement attendu par les partisans du Canadien.



On peut également noter les deux grosses stars du CH, Nick Suzuki et Cole Caufield qui commence bien leur saison 2 buts et 6 assistances pour le premier et 4 buts pour 6 assistances pour Caufield.

C’est donc une jeune équipe en rodage qui veut se sortir de deux saisons compliqué sans playoffs, même si l’équipe, qui détient le record avec 24 coupes Stanley, a connu les finales lors de la saison 2019-2020, elle ne l’a pas gagné depuis 1993. Le Canadien en ce début de saison semble avoir pris en maturité même si la route reste longue. Commençons d’abord par le Rocket. L’équipe de Laval évolue en AHL (American League of Hockey), cette ligue est considérée comme la ligue école de la NHL. En effet les équipes évoluant dans cette ligue sont tous (excepté les Wolves de chicago qui est une équipe autonome) affiliées aux équipes de la NHL, autrement dit ce sont les mêmes propriétaires (le groupe Molson pour ce qui est du Canadien et du rocket). Dans cette ligue nous retrouvons 32 équipes dont, en plus du Rocket, les sénateurs de Belleville affilié aux sénateurs d’Ottawa ou encore les Bears de Hershey affilié aux Capitals de Washington qui ont gagné la coupe Calder l’année dernière (équivalant de la coupe Stanley pour cette ligue).Ces équipes sont donc appelées les clubs école de la NHL ou plus vulgairement les équipes B.Elles sont composées généralement de jeunes joueurs appartenant aux différentes équipes de la NHL, et peuvent être donc appelés au besoin dans les « grandes » équipes en cas de bonne performance ou de blessé. Ce qui fut notamment le cas de Rafael Harvey Pinard ou Cayden Primeau qui jouaient tous les deux pour le Rocket l’année dernière et qui jouent aujourd’hui pour le canadiens.Pour Laval donc, après avoir connu deux années consécutives les séries éliminatoires (les playoffs), les attentes restent relativement élevées. Cependant avec de nombreux nouveaux joueurs par rapport à la saison précédente cela démarre mal deux victoires pour sept défaites.C’est une équipe qui est composée de jeunes joueurs, avec une moyenne d’âge de 23,72 ans, mais également de nombreux nouveaux, ce qui n’est pas simple car il faut apprendre tous les nouveaux plans de jeux mais aussi à jouer ensemble, ce qui peut expliquer les résultats plus que moyen pour le moment.Néanmoins, parmi ces nouveaux joueurs nombreux sont prometteurs. Comme les défenseurs Logan Mailloux ou William Trudeau notamment.Logan Mailloux qui était au London Knights en OHL (la ligue junior de l’Ontario) l’année dernière, le 31 choix de la draft 2021 a une fiche de 59 matchs pour 25 buts et 28 assistances. Du coté de William Trudeau qui lui était déjà du côté de Laval la saison dernière compte 60 matchs pour 7 buts et 20 assistances.Pour les gardiens c’est Jakob Dobes qui a joué le plus de match, 5 sur 9. Après quatre premiere rencontre compliqué, le 136 choix total de la draft 2020 à fait un excellent match contre les Marlies de Toronto vendredi soir (victoire du Rocket . Le tchèque à une fiche de 32 arrêt sur 35 tirs.Du coté des attaquants, malgré les départs des meilleurs buteurs de l’année dernière Anthony Richard (meilleur buteur du rocket la saison précédente) ou bien le français Pierrick Dubé (parti pour l’organisation de Washington), il y a toujours Brandon Gignac le veteran de 25, qui est à sa troisième saison au sein du Rocket, l’un des joueurs les plus utilisé l’année dernière avec une fiche de 49 matchs pour 13 buts et 20 assistances. Nous pouvons également parler d’un des grands espoirs du Canadiens Joshua Roy qui est déjà à 7 matchs pour 5 buts et 7 assistances, élue récemment recrue du mois de la AHL.Malgré un début de saison compliqué nous pouvons donc avoir de l’espoir pour cette équipe qui compte parmi ses rangs de nombreux talents.Du côté de Montréal nous avons également une jeune équipe avec une moyenne d’âge de 26,35 ans, qui en fait la cinquième équipe la plus jeune de la NHL. C’est donc une jeune équipe en construction qui peut compter sur ses stars comme Cole Caulfield ou son capitaine Nick Suzuki. Le CH qui est sur une fiche plus équilibré de 5 victoires pour 5 défaites, avec une défaite encourageante contre les golden Knights de Las Vegas, vainqueur de la coupe Stanley la saison dernière, il y a quelques jours (3-2 après tir au but).Le Canadien doit déjà régler son problème de gardien. Trois gardiens dans la formation Montembeault, Allen et Primeau. Un échange est évoqué soit pour Allen soit pour Primeau. Montembault lui ne devrait pas bouger.Les supporters attendent cependant de lui qu’il soit plus décisif sur sa ligne.Ensuite de nombreuses blessures viennent gâcher les saisons de Montréal (14 lors du dernier match de la saison dernière), la liste de l’infirmerie commence à s’allonger en ce début de saison (6) avec notamment Kirby Dach qui s’est blessé au genou contre les Blackhawks de Chicago.De nombreux motif d’espoir sont quand même à noter avec de nombreux joueurs qui performent en ce début de saison notamment Sean Monaghan, Mike Matheson, Arber Xhekaj pour ne nommer qu’eux.Il y aussi des attentes sur certains joueurs comme Rafael Harvey Pinard, le joueur du Rocket lors des 3 saisons précédente, qui avait déjà eu l’occasion de faire déjà 34 matchs avec Montréal la saison dernière. Lors de ces quelques matchs avec le tricolore la saison dernière, il est devenu le chouchou du centre bell.Mais il y a également le choix numéro 1 de la draft 2022 Juraj Slafkovsky qui est encore grandement attendu par les partisans du Canadien.On peut également noter les deux grosses stars du CH, Nick Suzuki et Cole Caufield qui commence bien leur saison 2 buts et 6 assistances pour le premier et 4 buts pour 6 assistances pour Caufield.C’est donc une jeune équipe en rodage qui veut se sortir de deux saisons compliqué sans playoffs, même si l’équipe, qui détient le record avec 24 coupes Stanley, a connu les finales lors de la saison 2019-2020, elle ne l’a pas gagné depuis 1993. Le Canadien en ce début de saison semble avoir pris en maturité même si la route reste longue. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo