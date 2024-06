MATCHS 1 et 2

Les deux premiers matchs de la finale de la NHL ont eu lieu en Floride, Il semble que l’avantage de la glace a largement souri aux Panthers qui ont gagné haut la main ces deux rencontres. L’équipe en rouge totalise désormais 7 buts et un blanchissage. Les Oilers n’ont pour l’instant marqué qu’un seul but en deux matchs. NHL Europe publie la statistique suivante : 90.7 % des équipes qui mène la série 2 victoires à 0 ont remporté la coupe.

Match 1



Bobrovsky : le mur

Les Panthers ont convaincu et rassuré leurs fans avec une victoire tranchée et un score de 3-0. Le gardien des Panthers, Sergei Bobrovsky, a réalisé un blanchissage en arrêtant les 32 tirs auxquels il a fait face. De l’autre côté, les Oilers n’arrêtaient pas de tirer. Statistiquement, ils tiraient même quasiment deux fois plus. Pour le match on a 32 tirs cadrés côté Oilers contre 18 en Floride et 17 non cadrés pour 9. Carter Verhaeghe a inscrit le premier but après même pas 4 minutes de jeu. Sam Bennett était inarrêtable, contabilisant une assistance et 11 mises en échec. Eetu Luostarinen, attaquant finlandais, a terminé le travail avec un but en cage vide.



Match 2



Les Oilers derrière le mur (de la prison)