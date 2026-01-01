Hockey sur glace - Hockey en France Para-hockey : L'entente Cherbourg/Cléon renverse Niort au forceps Menée 2-0 après le premier tiers-temps, l'équipe de para-hockey sur glace de Cherbourg/Cléon a signé un retour spectaculaire ce samedi à Niort. Grâce à un triplé éclair de Florent Bonnet, les "Homards du Cotentin" et leurs alliés de Cléon s'imposent 4-2. Niort/Poitiers, Hockey Hebdo La rédaction le 02/03/2026 à 17:00 Tweeter C'est ce qu'on appelle avoir du caractère. En déplacement sur la glace de l'entente Niort/Poitiers, les joueurs de l'entraîneur Étan Sevestre ont dû puiser dans leurs réserves pour ramener une victoire qui semblait pourtant s'éloigner en début de rencontre.



Joueurs de Cherbourg, J. Birée (au milieu debout), J-P. Chapin (derrière à droite) F. Bonnet, J-P. Lefrançois (assis au milieu), A. Damourette (au fond au milieu) et de Cléon M. Six, F. Raoult, L. Blavette, F. Bergen.

Un mur devant le filet adverse



Le match avait pourtant mal débuté pour les visiteurs. En manque de rythme lors de la "mise en route", l'entente concède deux buts rapides (9'03 et 13'55), rentrant aux vestiaires avec un retard de deux unités.

Malgré une domination nette, les Normands se sont heurtés pendant de longues minutes à un véritable mur : le gardien de Niort/Poitiers. Auteur d'une prestation stratosphérique avec 53 arrêts, ce dernier a longtemps retardé l'échéance, masquant le déséquilibre de la physionomie du match.



Le réveil et le festival Bonnet



La révolte sonne lors du deuxième tiers-temps. Plus incisifs, les coéquipiers de Jean-Philippe Chapin parviennent enfin à tromper la vigilance adverse à la 26'26, relançant totalement l'intérêt de la partie.

Mais c'est dans l'ultime période que la rencontre a basculé dans l'irréel. Florent Bonnet (En haut à gauche sur la photo avec le palet dans a main droite), intenable, a fait exploser la défense locale. Il égalise d'abord à la 35'38, avant de récidiver seulement dix secondes plus tard sur l'engagement suivant ! Un doublé éclair qui a assommé Niort. Il parachèvera son œuvre à la 40'38, s'offrant un triplé et le titre logique d'homme du match.



Cap sur le 22 mars



Cette victoire collective souligne la solidarité de l'entente entre les joueurs de Cherbourg (J. Birée (au milieu debout sur la photo), J-P. Chapin(derrière à droite sur la photo, F. Bonnet, J-P. Lefrançois(assis au milieu sur la photo), A. Damourette au fond au milieu sur la photo)) et de Cléon (M. Six, F. Raoult, L. Blavette, F. Bergen).



Le groupe se tourne désormais vers son prochain objectif : la réception de Neuilly, prévue le 22 mars prochain à la patinoire de Louviers. Un rendez-vous à domicile où les "Homards" espèrent confirmer leur excellente forme actuelle.

