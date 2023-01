Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Para-Hockey : les Français sur le podium lors du championnat du monde en Thaïlande En décembre dernier, la France a accumulé de l’expérience en para-hockey. La sélection française a disputé le premier championnat du monde de son histoire. Dans cette compétition en Thaïlande, la formation, entraînée par David Lemetais, a livré une belle performance avec une médaille de bronze à la clé. Récit d’une première étape réussie d’un projet à long terme en perceptive des Jeux Paralympiques 2026 en Italie. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Clinton Kieta-Sisidi le 20/01/2023 à 18:30 Tweeter - Para-Hockey : Les Français sur le podium lors du championnat du monde en Thaïlande -



Mettre en œuvre une nation forte de para hockey pour les Jeux 2026



La France commence à s’investir fortement en para-hockey. Les instances sportives fédérales mettent les moyens pour bâtir une bonne sélection avec un projet de grande envergure en perceptive des Jeux Paralympiques d’hiver 2026 en Italie. Afin de conduire à bien cette mission dans le monde du Parasport, on a appelé un Rouennais : David Lemetais. Le responsable de la sélection a fourni un gros travail pour que cette discipline passe d’une activité de loisirs à un sport de haut niveau. D’ailleurs, il a expliqué sa façon de fonctionner pour que sa sélection soit prête pour 2026 au journal Le Parisien (Article de Frédéric Durand du 28 mars 2021 à 10h59)



« La FFHG m’a désigné pour créer l’équipe de France de para-hockey sur glace. Il faut que je fasse de la détection auprès des clubs et des sections en France. Comme pour ce week-end à Rouen, j’organise des stages et des regroupements. Nous sommes déjà allés à Poitiers et à Cergy-Pontoise. Pour le moment, la Covid-19 freine tout, mais je dois en cinq ans trouver des compétiteurs loisirs capables d’affronter les meilleurs du monde. Il me faut 17 joueurs pour une équipe complète. J’ai déjà une liste d’une dizaine de prétendants, dont deux rouennais en tête, mais nous sommes bloqués, car il n’y a pas de matchs internationaux pour tester tout le monde. D’ici la fin de la crise sanitaire, il faut continuer à travailler la technique et la tactique », a énuméré David Lemetais concernant ses nombreuses tâches pour construire une équipe compétitive.



Dans les clubs français de hockey, on s’ouvre aux personnes en situation de handicap. Parmi les 11 équipes qui possèdent une section para-hockey, on y trouve notamment Rouen, Neuilly, Clermont-Ferrand et Cholet. Un championnat a été créé la saison dernière de manière à donner un nouvel élan à la pratique. David Lemetais a trouvé ses joueurs et a pu désormais se focaliser sur le travail du jeu collectif en participant à des tournois internationaux. D’ailleurs, ils ont fait leurs premiers pas dans les championnats du monde en Thaïlande.



World Para Ice Hockey

Bonne note pour les Bleus lors de la 3e division du Mondial en Thaïlande.



Le parcours sera long et semé d’embûches pour la troupe de David Lemetais. Pour participer aux Jeux Paralympiques 2006, la France doit intégrer la 1ère division mondiale où on y trouve les grandes nations telles que les Etats-Unis, le Canada, la Norvège ou encore la République Tchèque. La sélection tricolore a intégré la 3e division pour ce championnat du monde disputé dans la ville de Bangkok.



Dans ce tournoi joué en Thaïlande, les Bleus ont dû se confronter à 4 nations : la Grande-Bretagne, l’Autriche, le Kazakhstan et le pays hôte. Ce mondial s’est organisé sur 5 journées. La nation, se plaçant première du classement à l’issue de ses différentes rencontres, gagne ce tournoi. La France a livré une grosse prestation face à la concurrence en témoignent ses 2 victoires en 4 rencontres.



La délégation française est rentrée de la plus belle des manières sur le circuit mondial avec deux succès en poche. Elle s’est imposée contre l’Autriche (3-1) avec un doublé de Claude Braysse et une réalisation de Franck Cadonna. Ensuite, les Français ont brillé une nouvelle fois face à la Thaïlande (2-0) grâce à Roland Linier et Mael Six. La formation tricolore a pris conscience que le chemin pour les Jeux sera long après ses deux grosses défaites. Elle s’est inclinée face à la Grande-Bretagne (0-7) et le Kazakhstan (0-10).



Bien que ses revers, la France a pris sa première médaille mondiale de son histoire. Au sein de l’équipe, on est satisfaits de la prestation d’ensemble pour cette première participation pour un tel tournoi. « C’est une émotion indescriptible d’en arriver là, moi j’y suis et je me suis battu pour être là pour représenter mes camarades et mon pays », s’est ému Mael Six , qui a inscrit son premier but sous le maillot bleu dans ce mondial. « Je suis très fier de faire partie de l’équipe de France et d’avoir tous les copains dans le vestiaire, qui sont supers. On est une super équipe », a dit Pierre Bataillé partageant son émotion de jouer avec ses coéquipiers pour représenter la France sur la glace. Ce premier tournoi sera la base de progression de l’équipe de France qui devra encore s’améliorer pour espérer intégrer le tournoi paralympique en 2026. En outre dans ce mondial, les Britanniques ont été dominateurs avec 4 victoires en autant de rencontres avec des scores larges. Ils ont donc logiquement décroché l’or mondial tandis que le Kazakhstan s’est offert l’argent.



