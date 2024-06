Dans ce troisième match et premier à domicile, les Oilers d’Edmonton recevait les leaders de victoire à zéro : les Florida Panthers. Le moins qu’on puisse dire et que l’équipe était tendue, du fait de voir s’éloigner la victoire aussi facilement… Malheureusement, le plus rageant était à venir et la Floride est une troisième fois repartie victorieuse sout les yeux de plus de 18 300 spectateurs.



Le premier tiers a été peu productif et surtout marqué par des fautes, signe que le jeu était bien tendu. Ce sont les Panthers qui ouvrent le jeu avec un but de Sam Reinhart, assisté de Forsling et Barkov.



Les Oilers ripostent au tout début du deuxième vingt en envoyant Foegele. Péril dans la demeure des fauves ? Rien du tout ! Tarasenko, Benett et Barkov assènent trois fois de suite un but à Skinner. Les joueurs partent pour la deuxième pause avec un score de 1-4 au tableau d’affichage.



La troisième période est la période des Oilers puisque ses deux seules actions marquantes sont les deux buts du suédois Broberg et de McLeod. Tous les deux ont été assistés de McDavid qui ne démérite pas pour avoir sa coupe.



Malheureusement, il n’y a pas eu de quatrième but pour égaliser et la belle lancée des Oilers s’est arrêtée pour la plus grande déception des fans qui voyaient déjà un miracle se profiler. Encore une fois Edmonton a besogné la cage plus que la Floride, avec 35 tirs cadrés à 23.



Le prochain match a lieu dans la nuit de Dimanche à Lundi, avec la coupe sur place puisque si les Panthers mettent le coup de grâce, c’est à eux que reviendra le trophée. Ils auront balayé leur adversaire. S’il y a miracle canadien, la coupe restera au chaud jusqu’au prochain épisode.

Ils sont passés si près ! et pourtant non.

Cette nuit, il y a eu miracle canadien. Edmonton est revenu dans la course avec sa première victoire de la série, à domicile qui plus est ! Et pas n’importe quel retour. Il faut employé les mots justes, les Panthers ont pris une raclée dans les règles de l’art. Comme si les Oilers avaient retenus leurs buts jusqu’ici et avaient choisi ce moment pour les déverser tous en même temps pour un score qu’on ne voit pas souvent : 8-1 !



Les choses commencent fort avec un but en infériorité marqué par le suédois Janmark, dans une cage grande ouverte, Bobrovsky emmené par l’équipe sur le côté. Henrique en marque un deuxième assisté par Janmark toujours, revenu sur la glace. Tarasenko sauve l’honneur côté Floride au milieu du tiers mais Holloway réassène un coup trois minutes après. Le tiers se termine avec un score à 3-1 déjà.







En quatre minutes à l’ouverture du deuxième tiers, McDavid et Nurse (qui avait valu l’infériorité en entré de jeu) marquent. Décision de coach, celui qui jusque là était le mur de l’équipe du soleil sort pour laisser sa place à Stolarz, l’ancien des Ducks qui justement avait fait en 2018 une saison à Edmonton. S’en suit un grand mouvement de panique où les Panthers prennent des fautes à répetition et la sentence tombe. Nugent- Hopkins en profite pour mettre le 6e de la portée en power-play.



Skinner tient bon pendant TROIS powerplays lui qui n’en aura pris qu’un pendant ce match de sauvetage.

Grand moment pour le capitaine en orange et bleu : Mc David a officiellement dépassé Gretzky en nombres d’assistances en play-offs. Il en comptabilise 32 dont 3 hier soir.

Sont but et la suite du match :