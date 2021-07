Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Autour du hockey Passionnés : à vos archives Dans le cadre de ses chroniques Hockey Hebdo fait appel à vous et à vos archives. Nous recherchons tous documents se rapportant aux patinoires françaises. Media Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo gb le 09/07/2021 à 11:30 Tweeter



Votre serviteur et chroniqueur Gaëtan Boucheret recherche des photos, plans, informations, tous documents se rapportant aux patinoires.

Pour en citer quelques unes disparues ou transformées : St Médard, Arcachon, Aubagne, Le Vésinet, Pau (Lescar), Paris (Molitor, Rond Point des Champs Elysées…) Perpignan, Reims (Bocquaine) et dernièrement St Ouen. Puis celles remplacées par des projets plus ambitieux comme à Angers, Dunkerque, Strasbourg, Cholet, Limoges, Valence, Nîmes, Pralognan, Méribel.

Sans oublier les liftées Avignon, Clermont-Ferrand, Brest… pour n’en citer que quelques unes.



Toutes les patinoires nous intéressent, couvertes ou découvertes. Actuelles ou disparues même les hangars qui ont fait office de et permis l’existence aussi éphémère qu’elle puisse être des sports de glisse. La moindre info a sa valeur pour nos investigations.



Si vous avez en votre possession photos, documents, articles de presse… sur les patinoires et que vous voulez les partager, contactez Gaëtan Boucheret par mail



Avec nos remerciements pour votre collaboration.





Archives Boudou (Clt-Fd) Construction patinoire Clermont-Ferrand (Année 70)







