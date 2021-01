Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus PETITION - JE SUIS UN SPORTIF EN DETRESSE. C'est avec passion que nous relayons dans son intgralit la ptition lance par Jason LORCHER qui sera adresse Roxana Maracineanu (Ministre dlgue aux Sports auprs du ministre de l'ducation nationale) ainsi qu' Olivier Vran et Emmanuel Macron. Cette bataille n'est pas tre perdue d'avance, c'est nous tous de faire partager notre inquitude, dtresse ou colre peut tre... Merci vous tous de participer cette initiative et de partager sans modration... Mdia Sports Loisirs, Hockey Hebdo Jason LORCHER /cs le 31/01/2021 17:55 Tweeter Autoriser la reprise du sport amateur, de façon responsable. C'est vital. #sportifendetresse





Plus de 10 mois de privation, de frustration. Chaque jour qui passe laisse filer le peu d'espoir qu'il reste de reprendre le sport pour les 17 millions de pratiquants amateurs en France.

Ce combat, c'est celui d'un jeune basketteur de 18 ans que le gouvernement pousse sur le canapé devant la télé plutôt qu'à tremper son tshirt de sueur. D'une mère de famille qui a pour échappatoire, après le travail et les devoirs des enfants, de jouer au tennis avec ses amies. De l'homme de 30 ans que je suis et qui s'est construit avec le sport, à appris la discipline, le travail et la résilience.

Vous êtes des centaines à avoir exprimé le même dégout dans les commentaires ci-dessous et ce besoin vital de reprendre le sport car plus personne ne croit que dans 2-3 mois "tout va s'arranger".

Je me battrais, avec vous, pour que l'on offre autre chose à ce monde amateur. Ce monde où le bien-être physique et mental règne, notre "soupape de décompression" et parfois le seul lien social de nos vies rythmées. Ce combat qui n'a pas de couleur, pas de partie politique, rien de tout ça.

Nous avons mal mais devons nous battre comme à chaque fois où il était difficile de courir, de patiner, de renvoyer la balle, d'encaisser les coups ou de faire cette répétition supplémentaire qui fait que nous sommes forts. Physiquement et mentalement.

Nos amis du sport professionnel nous soutiennent, ils savent d'où ils viennent et n'oublient pas que le sport amateur est une rampe de lancement pour le monde professionnel. Je les remercie chaleureusement, nous avons besoin de vos relais et de votre couverture médiatique.

Nous, les amateurs, licenciés, amoureux et passionnés de sport. Assurons-nous que nos amis, coéquipiers et camarades répondent présents et nous aident à reprendre le sport dans des conditions responsables et adaptées à chaque pratique, à chaque lieu. Nous saurons le faire.

LES FAITS "Cette pandémie a tout bouleversé. C’est un choc inédit, et on ne sait pas ni quand ni si ça va repartir" (Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français) et c'est prendre peu de risques que d'affirmer que cette situation n'arrive pas à sa fin et scelle le sort de tous les sportifs amateurs.

La France, c'est 17 Millions de licenciés et 35 Millions de pratiquants dont 6 millions d'adhérents aux salles de sport. 10 mois qui ont permit à la sédentarité de remplacer massivement le bien être physique et mental de près d'1 Français sur 2 . (étude de l'ONAPS - Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité)

. (étude de l'ONAPS - Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité) 10 mois qui offrent un avenir incertain pour 160 000 clubs et associations.

10 mois qui dessinent chaque jour un peu plus, un futur menacé pour les 3 millions de bénévoles qui donnent de leur temps chaque semaine. Près de la moitié des Français ont déclaré une diminution de leur activité physique.

Près de 6 personnes sur 10 ont fait moins de 30 min/jour d’activité physique pendant le confinement.

Une hausse de 50% des activités sédentaires chez les jeunes de 6 à 18 ans.

Combien de sportifs déroutés, de clubs et associations au tapis, de bénévoles sans avenir va-t-on retrouvé ? Le monde associatif est sur la corde raide et doit retrouver un nouvel espoir.

Les bienfaits du sport pour les pratiquants et leur santé ne sont plus à prouver. L'OMS recommande, afin d'améliorer leur endurance cardio respiratoire, leur état musculaire et osseux, et réduire le risque de maladies non transmissibles et de dépression, pour les adultes âgés de 18 à 64 ans de pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue. L'inactivité physique étant la première cause de mortalité dans le monde.

Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France en charge des sports et 145 présidents de fédérations sportives, de ligues, de comités régionaux et sportifs de haut niveau, la politique de lockdown complète n'est pas durable.

Accompagnons-les, nous sportifs et bénévoles, car après tout, c'est notre maison qui brule ?

CE QUE NOUS DEMANDONS

Nous demandons à ce que le sport amateur reprenne dans des conditions responsables et adaptées à chaque discipline, à son environnement, à la capacité d'accueil des enceintes sportives, au type de pratique (individuel ou en équipe).

Nous demandons que la santé physique reprenne le pas sur la sédentarité, que le sport Français et ses fédérations ne sombrent pas mais puissent s'illustrer et déployer des stratégies contre la propagation de l'épidémie de Covid19.

Que les gymnases et patinoires puissent accueillir des équipes en petit groupe et opter pour des exercices adaptés, que les salles de sport puissent ouvrir avec un nombre d'entrants et pratiquants limité, comme le font la totalité des magasins de France.

Les clubs et associations sportives sont d'utilité publique. Ils sont un dispositif massif d'amélioration de la santé générale nationale. Le sport est vital pour plusieurs millions de licenciés et pratiquants.

Les dirigeants et sportifs sont responsables et capables de mettre en place des mesures gouvernementales réfléchies et adaptées à l'épidémie de Covid19.

Nous sommes les milliers de basketteurs, volleyeurs, footballeurs, hockeyeurs, handballeurs, boxeurs, judokas, lutteurs, skieurs, haltérophiles, baseballeurs, gymnastes, nageurs, rugbymans, entraineurs et préparateurs physiques, adhérents de clubs de sport et box de crossfit... nous sommes le sport Français, en détresse et en souffrance.

