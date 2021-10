Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Pierre Yves GERBEAU remplace Luc TARDIF à la présidence Après l'élection de Luc Tardif à la tête de la fédération Internationale (IIHF) et sa démission de fait de la présidence de la Fédération Française, le Bureau Directeur et le Comité Directeur de la FFHG se sont réunis en visioconférence ce jeudi 30 septembre et ont nommé à l’unanimité Pierre Yves Gerbeau Président provisoire de la FFHG conformément aux statuts. Communiqué de la FFHG / Agenceblackboard, Hockey Hebdo La redaction / cs le 01/10/2021 à 15:34 Tweeter

Communiqué de la FFHG Ancien joueur professionnel et membre de l’équipe de France de hockey sur glace, Pierre Yves Gerbeau, qui était jusqu'alors vice-président exécutif de la FFHG, assure désormais provisoirement la présidence jusqu’à la prochaine Assemblée Générale élective.

© Photo : Aude REANT Photo communiqué de presse FFHG Vice-président du Comité d'Organisation du Championnat du Monde à Paris en 2017, il a ensuite fait son entrée au sein du Comité Directeur en 2018 en tant que vice-président exécutif.



Figure emblématique de l’industrie du loisir, Pierre-Yves Gerbeau a occupé entre autres les fonctions de Vice-Président de "Disneyland Paris", CEO du "Millennium Dome" ("The O2 Arena"), fondateur et CEO de "X-Leisure", le plus grand groupe immobilier de loisirs au Royaume-Uni. Il préside aujourd'hui le développement du "London Resort" qui sera la plus grande destination touristique en Europe après "Disneyland Paris".



« Luc Tardif, en créant la FFHG en 2006, a donné au Hockey Français, outre son indépendance, un formidable dynamisme en posant des bases solides et durables. L'équipe avec laquelle j'aspire à conduire le hockey français pour la prochaine mandature (2022-2026) devra mettre en place un plan stratégique de développement ambitieux et digne de cet héritage : renforcer la structuration de nos instances et de nos clubs pour nous permettre d'atteindre nos ambitions sportives. La période qui nous sépare du renouvellement de nos instances dirigeantes fédérales en juin prochain sera mise à profit pour engager les réflexions et audits conduisant à l'élaboration et la finalisation dudit plan stratégique. Notre ambition est de présenter aux clubs, en juin prochain, un produit fini et prêt à être activé à travers les actions prioritaires de notre stratégie à court, moyen et long terme. » Pierre-Yves Gerbeau







