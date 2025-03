Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Place aux playoffs en Extraliga tchèque La saison régulière s'est achevée hier en Extraliga tchèque et les playoffs commencent vendredi. Pour nous l'occasion de faire un petit tour d'horizon du premier tour des séries qui opposera huit clubs, les quatre premiers sont déjà qualifiés pour les quarts. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/03/2025 à 16:05 Tweeter 1ère série (5ème-12ème) : Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 55 - 45

Frodl a été l'un des grands artisans du succès de l'Energie cette saison avec une performance de tous les instants devant les filets. Une défense plutôt solide centrée sur les tours de contrôle lettones, Jaks et Mamčics mais également le Finlandais Reunanen ou Moravec. La blessure de Plutnar depuis une semaine est un peu handicapante, mais il sera peut être de retour pour les séries. La réussite des joueurs de la cité thermale, est largement attribuable à un joueur central, Ondřej Beránek, deuxième meilleur pointeur du championnat avec 50 points, et le meilleur buteur de la ligue avec 30 buts ! Ce joueur est central dans la stratégie, mais il est n'est pas seul, Černoch a compté 45 points, Jiskra et Gríger dépassent les trente points.

Karlovy Vary est favori pour cette série et pourrait bien continuer sa surprise dans les playoffs si son moteur continue à bien tourner.

L'Energie reçoit Vítkovice au premier tour

Saison très compliquée par contre pour Vítkovice qui s'est écroulé à l'automne plongeant jusqu'à la dernière place. Progressivement les mineurs ont réussi à redresser la barre avec une bonne série de victoires à l'hiver qui leur a permis de combler leur retard et se glisser finalement in extremis dans les playoffs, mais à l'ultime place qualificative. Le talon d'Achille d'Ostrava c'est son arrière-garde, la deuxième pire défense de la ligue. Klimeš est bien esseulé devant son but, et le jeune Pařík si prometteur a manqué sa chance. Hrachovina arrivé en fin d'année de Slovaquie aligne toujours des statistiques impressionnantes, pourra-t-il a lui seul tenir Vítkovice face aux grosses gachettes adverses ? La défense est bien trop tendre et la blessure de Percy depuis un mois n'aide pas. Košťálek tire tout le monde sur son dos, notons la présence du Français Auvitu qui a compté 13 pooints en 40 matchs. Offensivement c'est mieux mais on s'attendait à un bien autre résultat aux vues des noms affichés. Nellis comptabilise 43 points, Kalus 40, Abdul et Zdráhal en ont 27. Les blessures de Bambula et Zdráhal peuvent être problématique s'ils ne reviennent pas.

Si la fin de saison a été bien meilleure pour Vítkovice, il semble que les lacunes défensives n'ont pas été complètement corrigées et le nouveau gardien ne peut pas tout, face à la puissante offensive de KV il faudra serrer les rangs. Mais leur expérience pourrait jouer en leur faveur, notamment celle de leur excellent entraîneur Varaďa.

Lors des quatre rencontres entre ces deux équipes cette saison, l'Energie en a remporté trois. Les playoffs viendront-ils confirmer cette statistique ?





2ème série (6ème-11ème) : Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 60 - 40



Après un début de saison plutôt timide le Motor a réussi à démarrer et a ensuite été régulier et sans panne tout au long de la saison, pour s'assurer une solide sixième place. Un premier tour à domicile donc pour České Budějovice qui reçoit un adversaire du bas de tableau. Le jeune Klouček a décroché sa place de titulaire devant les buts avec des bonnes performances. Doudera, Cibulka ou Kachyňa assurent derrière mais ce n'est pas le point fort. L'offensive tourne bien avec toujours l'inévitable Milan Gulaš qui dépasse encore les quarante points pour la huitième saison consécutive. Kubík est également un sacré snipeur, Ordoš et Zohorna savent également faire parler la poudre. Il faudra par contre se passer du Canadien Harris, blessé.

Le Motor devant ses partisans partira favori pour ce premier tour des playoffs et devrait normalement se qualifier sans trop de peine.

Le Motor affronte Liberec en huitième de finale

Les Bílí Tygři eux, ont subi leur pire saison depuis dix ans. En grande difficultés tout au long de l'exercice ils ont plongé jusqu'au fond du gouffre. Progressivement ils ont réussi à revenir et en s'offrant une cavalcade intense en fin de saison (avec 7 victoires de suite en janvier) et parviennent à terminer au onzième rang et décroche un billet pour les playoffs. Kváča fait de son mieux pour tenir le fort mais ses talents ne sont pas mis en caue plutôt une défense poreuse. Melancon, Šimek ou Ivan sont les meilleurs dans le secteur défensif mais peinent à tout faire. L'offensive de Liberec tourne très bien et sera son plus gros point fort dans ces playoffs. Lántoši et Flynn dépassent les 40 points, Faško-Rudáš, Filippi et Musil sont dans la vingtaine.

Il faudra s'appuyer sur cette offensive pour déstabiliser l'adversaire tout en encaissant le choc derrière et en jouant comme en fin de saison pour achever la mue du tigre blanc.

3ème série (7ème-10ème) : Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 55 - 45



Litvínov signe une deuxième saison consécutive de très haut niveau, avec une première place assez longtemps puis un maintient dans le quatuor de tête jusqu'au mois de janvier. Ensuite pas épargné par les blessures le club pétrochimiste s'est écroulé terminant à une bien triste septième place, bien loin de son réel niveau lorsqu'il évolue au complet. Lors des neuf derniers matchs, le Verva s'est incliné sept fois, il faudra vraiment se ressaisir pour éviter une désillusion en playoffs. Zajíček est devenu progressivement titulaire avec un très bon bilan, surpassant Tomek qui s'est d'ailleurs blessé au dos lors de la dernière journée. La défense est légère et McIsaac le meilleur d'entre eux est blessé, on ne sait s'il pourra revenir pour les séries. Du coup le Letton Zīle doit être au four et au moulin. Devant ça tourne très bien, enfin en temps normal, Ondřej Kaše a encore marqué 41 points mais a subit une commotion cérébrale et il n'est pas certain qu'il sera de retour. Son frère David a marqué 38 points. Sukeľ a compté 35 points, Sandberg en a marqué 30, Koblasa en a scoré 29 mais est lui aussi blessé depuis plus d'un mois.



Litvínov défie les Oceláři en playoffs

Les Oceláři ont bien eu du mal cette saison à briller, une modeste dixième place et une partie de la saison passée même dans la zone hors des playoffs. La fin de saison a été plus encourageante pour les dragons avec 8 victoires sur les dix derniers matchs. Un excellent rythme qui rassure le quintuple champion en titre en course pour sa sixième couronne consécutive. Kacetl reste le solide titulaire, même si les statistiques de Mazanec sont encore meilleures. Aidés par l'une des deux meilleures défenses de la ligue. Si Litvínov peut revenir à son meilleur niveau, surtout si ses blessés reviennent il devrait pouvoir renverser le champion en titre, mais celui-ci est une bête de playoffs.Les Oceláři ont bien eu du mal cette saison à briller, une modeste dixième place et une partie de la saison passée même dans la zone hors des playoffs. La fin de saison a été plus encourageante pour les dragons avec 8 victoires sur les dix derniers matchs. Un excellent rythme qui rassure le quintuple champion en titre en course pour sa sixième couronne consécutive.reste le solide titulaire, même si les statistiques desont encore meilleures. Aidés par l'une des deux meilleures défenses de la ligue. Adámek et Kundrátek sont les tôliers de l'arrière-garde silésienne toujours impénétrable. Par contre l'offensive est l'une des moins prolifique du championnat. Hudáček est le meilleur compteur avec 30 points, Nestrašil en a 28, Kurovský, Cienciala ou Daňo sont également prolifiques, mais ce dernier est blessé et on ne sait s'il sera de retour. Le Français Addamo (9 points en 27 matchs) est lui aussi blessé, au genou depuis début décembre.

Třinec est une machine à gagner en playoff avec sa défense hermétique n'encaisse peu, marque peu aussi mais souvent cela suffit. Cela fait cinq ans que les métallurgistes n'ont pas perdu une série de playoffs, les pétrochimistes parviendront-ils a renverser cet état de fait.

4ème série (8ème-9ème) : Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 45 - 55

Plzeň a fait une très bon saison qui lui permet de terminer huitième, dans la bonne moitié du championnat et donc de recevoir pour ce premier tour des playoffs. Les Indiens ont été solides et très efficaces surtout en fin de saison mais ils ont su être réguliers et percutants tout au long de l'exercice, l'occasion peut être d'enfin passer un tour de playoffs ce qui leur manque depuis six ans. Malik est le titulaire avec 92,30% d'arrêts, un gardien solide et confiant. Rubīns est le maître des horloges défenisves, il est très bien aidé par Zámorský, mais aussi par Merejko ou Malák. Par contre l'offensive est la plus faible du championnat, surtout que d'importants joueurs sont blessés comme Holešinský depuis plus de deux mois, où Indrák blessé depuis le premier match, Měchura est également blessé en fin de saison. Lalancette est le meilleur compteur avec 32 point, Nenonen ou Simon sont également de bons buteurs.

Vu que les Indiens encaissent peu, ils n'ont pas besoin de beaucoup marquer mais en playoffs il faudra vraiment se méfier et essayer de marquer plus pour être à l'abri plus vite et éviter les prolongations, comme 19 fois dans la saison régulière, un record dans la ligue !

Plzeň s'opposera à Mladá Boleslav en série éliminatoire

Mladá Boleslav après un excellent début de saison où les lions ont été dans les quatre premiers pendant une bonne partie de l'exercice. Puis ils se sont érodés progressivement tout en restant au contact du sommet du championnat. Pour le BK aussi la fin de saison a été horrible avec une une seule victoire sur les neuf dernières rencontres. Le summum ayant été atteint lors de l'ultime journée, où MB a laissé filé une avance de quatre buts au dernier tiers et encaissé pas moins de cinq buts en neuf minutes contre Kladno, qui n'est pas qualifiée pour les playoffs. Les voyants sont au rouge chez les Verts. Furch est toujours solide devant la cage avec 91,99%. La défense épaule plutôt bien le gardien avec l'excellent Pyrochta mais aussi Lintuniemi et Pavlík. L'offensive est plutôt correcte, Lakatoš est le maître artilleur avec 37 points, Junttila est à 28 et Skalický 27, sont également de bons canonniers.

Mladá Boleslav est une équipe plutôt correcte efficace, mais qui reste sur cette série vraiment inquiétante. Il va falloir vite retrouver confiance et des sensations pour espérer passer ce premier tour, c'est tout à fait possible même sans l'avantage de la glace.

