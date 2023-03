Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Play off 1/4 finale : Grenoble – Gap Pour leur entrée en playoff, Grenoble reçoit Gap pour les 1/4 finales. L’équipe de Romain Guibet, ancien coach des grenoblois a passé brillamment les 2 premiers tours en éliminant ACBB-MHC et Amiens. Pousseront ils l’exploit de sortir le 1er de la saison régulière (poule A) et tenant du titre ? Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 24/03/2023 à 18:28 Tweeter Match 1

Grenoble pourrait dominer largement mais les pénalités tombent à une vitesse grand V.

Gap en supériorité arrive à mettre la pression au portier des BDL. Peltier finit par céder ; il faut dire que les grenoblois se présentent avec seulement 2 lignes aujourd'hui. Les joueurs cadres étant sur d’autres play off (D2 vaujany) donc avec 10 joueurs et finalement plus que 9, Gap a ses chances de l’emporter.

Petit souci pour eux, le portier grenoblois est en grande forme ! Peltier fait le job et ne cède pas même avec les 5 min de pénalités !

Les BDL tiennent le choc et marquent même en fin de match pour prendre une bonne avance avant le match du lendemain.

photo: Delphine Verdonnet



Match 2

L’équipe de Grenoble se présente quasi complète sur ce 2ème match, ce qui veut dire que la tâche va être ardu pour Gap !

Subir le jeu grenoblois est un euphémisme. Dès les premières minutes de jeu, Gap comprend vite que ce n’est pas une marche qui est à franchir mais un escalier entier.



Grenoble domine ce match de bout en bout. Les buts s’enchainent et les gapençais ne peuvent que s’incliner lourdement.

Les BDL filent en demi finale qui se tiendront le week end prochain à Pole Sud contre Caen (qui a sorti le HC74) !

photo: Delphine Verdonnet



FICHE TECHNIQUE

Match 1

Arbitres : BARCELO Joris assisté par BERGAMELLI Viny et THIERCY Damien

Pénalités : 45 Minutes contre Grenoble - 12 minutes contre Gap



Buts Grenoble :

04:54 : OWEN Charles assisté DUPONT Arille (égalité numérique)

09:42 : DUPONT Arille assisté LETELLIER Hugo et OWEN Charles (égalité numérique)

58:18 : LETELLIER Hugo assisté MICHALLON Yannis (égalité numérique)

Buts Gap :

11:09 : FORESTIER Mahé assisté BERMOND GONNET Nathan et COLOMBAN Yoan (Supériorité numérique)



Match 2

328 spectateurs

Arbitres : ROMMEVAUX Mikaël assisté par AMAN Matthias et TCHEKACHEV David

Pénalités : 10 Minutes contre Grenoble - 18 minutes contre Gap



Buts Grenoble :

03:52 : SIRAUDIN Paul assisté DE SMITT Sacha et NOGARETTO Hugo (égalité numérique)

04:37 : FERTIN Antoine assisté GUIDOUX Tom et BACHELET Matias (égalité numérique)

12:54 : GUIDOUX Tom assisté BACHELET Matias et REBOH Dov (égalité numérique)

13:41 : GUIDOUX Tom assisté REBOH Dov et FERTIN Antoine (infériorité numérique)

17:40 : MATTIONI Arthur assisté DUPONT Arille (égalité numérique)

26:48 : NOGARETTO Hugo assisté SIRAUDIN Paul (égalité numérique)

27:25 : BACHELET Matias assisté GUIDOUX Tom (égalité numérique)

33:19 : REBOH Dov assisté GUIDOUX Tom (infériorité numérique)

41:51 : DUPONT Arille assisté LETELLIER Hugo et ZINGER Sahrane (égalité numérique)

57:10 : BACHELET Matias assisté GUIDOUX Tom et TOUBHANS BESNIER Téo (égalité numérique)

59:41 : REBOH Dov assisté BACHELET Matias FERTIN Antoine (supériorité numérique)



