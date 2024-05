En ce moment : organigramme de l'avancée des équipes

NY Rangers / Washington Caps : un coup de balais !

L’humiliation est très dure à avaler pour l’équipe de la capitale américaine. Qualifiée en toute dernière minute après la défaite des Red Wings et à moins une de se faire faucher la place, l’équipe a fait pâle figure devant des new-yorkais survoltés. Le premier match a sans doute beaucoup pesé sur le mental des joueurs, match perdu 4-1 avec des pénalités longues et en grand nombres. Chris Kreider (dangereux attaquant à 64 points cette saison) parti en break et lancé à pleine vitesse a réussi à marquer avant de se casser la figure et de célébrer les fesse sur la glace. Le deuxième match était un peu plus tendu mais toujours marqué par un nombre très important de fautes, signe de la fébrilité ambiante. Les deux victoires restantes qui ont propulsé les Rangers au second tour se sont toutes les deux faites à deux buts d’écart. Beaucoup ont souligné que les Washington Caps avaient réussi l’exploit malheureux d’être la seule équipe avec laquelle Alexander Ovechkin (qui pour rappel est en passe, peut-être, de dépasser Gretzky sur le terrain du meilleur buteur de tous les temps en NHL) aura participé à des play-offs sans marquer de points.



A noter tout de même que le combat semblait difficile d’avance pour les Caps qui s’étaient qualifiés avec un différentiel négatif de 37 buts (contre un différentiel positif de 53 buts en face…). Eux et les rangers ne jouaient pas dans la même cours



Igor Shestiorkin, le gardien russe des Rangers a pour cette première phase des séries des statistiques d’arrêt de 93 % tout pile ; Du grand art. Ci-dessous un très bel arrêt, avec une publicité pour la marque Caterpillar derrière, abrégée Cat, correspondant joliment aux réflexes félins du portier slave.

Histoire pliée en 5 matchs seulement pour trois équipes

Florida Panthers / Lightning Tampa Bay : Tampa autrefois si redouté n’aura pas résisté longtemps

C’était un derby qui n’aura pas duré. Les deux équipes de Floride se sont affronté mais les doubles champions de Tampa n’ont pas réussi à passer au deuxième tour. Après deux matchs à domicile où les Panthers de Floride semblaient peiner à vaincre (première victoire 3-2 et deuxième avec le même score et qui plus est en prolongation), les félins ont passé la vitesse supérieure et en terrain ennemi qui plus est ! Tkachuk s’est fendu d’un doublé pour le match 3, Bobrovsky a sorti (entre autres) un arrêt à l’aveugle absolument magistral.









Pour le retour de l’attaquant russe Mikhaïl Sergachev, blessé depuis tout début février après une fracture du tibia notamment, le Lightning a eu un sursaut d’énergie. Le défenseur n’aura pas eu le loisir de tester plus longtemps qu’un match la tige de métal qui consolide désormais sa jambe. Les Panthers ont mis le coup de grâce dès le match suivant avec une humiliation 6-1, le finlandais et Panther de toujours Barkov en chef de file d’une série de buts que Vasilievsky a encaisser sans rien pouvoir faire.

Carolina Hurricanes / NY Islanders : Tempête sur l'île

Les Hurricanes ont pulvérisé l’autre équipe de NY, les Islanders en cinq petit matchs également. La seule victoire des Islanders s’est faite en prolongation du match 4, c’est dire si l’ont était prêt du balayage aussi. Cela dit ! Et puisque nous parlons du hockey où rien n’est joué d’avance, l’équipe de Caroline a tout de même eu un petit coup de chaud au match 2 car jusqu’à la 13e minutes du deuxième tiers, elle était menée 3-0. Et puis… le finlandais Teravainen a ouvert le score, ouvrant la porte à une déferlante monstrueuse. Aho, son compatriote a par exemple marqué à 17’45 et a été suivi par un but seulement 9 petites secondes après par un autre de Martinook, très gros pointeur de la Caroline. S’en est suivi une séquence un peu hors du commun après le dernier but, en cage vide, avec combat et 1h42 de pénalité cumulées entre tous les joueurs impliqués.



Images ci-dessous :







Enfin, alors qu’Hellbuyck est nominé comme potentiel vainqueur du trophée Vezina (destiné au meilleur gardien), il est passé de mur de briques à passoire en un temps record. Le premier match s’annonçait bien, avec énormément de buts, la suite n’a été qu’une longue descente vers l’élimination. Le gardien des Jets est passé d’un .92 en saison à un .87 en série… accordant 19 buts en 4 matchs. C’est donc la deuxième saison que les Jets s’inclinent au premier tour des éliminatoires par les futures champions en ce temps-là : les Golden Knights



Petites images parlantes du jeu paniqué des aviateurs sur glace :

Dallas Stars / Las Vegas Golden Knights : Très très serré

Très étrange également cette manière de ne gagner qu’en dehors de chez soi. Les deux premiers matchs se déroulaient à Dallas et les Stars les ont perdus. Les deux suivants avaient lieu à Vegas et les Golden Knights les ont perdus. Pas plus de deux buts d’écart à chaque fois, un match gagné en prolongation. Oettinger en forme coté étoile verte tandis que les pépites Eichel et Marchessault s’en donnent à cœur joie. Johnston côté vert a cependant un coup de crosse à faire briller des yeux.

Boston, Vancouver et Edmonton à un match de la qualification en quart de finale.

Sur les starting blocks pour passer à la phase suivante, les trois villes vont jouer des matchs décisifs : Edmonton dès cette nuit, Boston et Vancouver cette nuit.

Boston et Toronto

semblent s’affronter à armes à peu près égales avec toujours un peu plus de pénalités chez les ours mais une moyenne très similaire de tirs cadrés et de tirs bloqués pour les deux équipes. Ce qui départagera les deux équipes est comme bien souvent l’état d’esprit général de l’équipe. Des tensions sont apparues sur le banc des Maple Leafs qui jouent encore une fois contre la malédiction du passage au second tour. Toujours bons, toujours qualifiés en séries, jamais plus loin que les premières portes, voilà de quoi faire vriller des cerveaux. De leur côté, tout semble rouler pour les Bruins dont le capitaine Brad Marchand a marqué deux buts gagnants déjà lors de cette série.



Et en parlant du loup (enfin du rat, c'est le surnom du fameux numéro 63), petite séquence amusante où il se fait percuter par un arbitre et surjoue un peu sa chute :





Edmonton Oilers / Los Angeles kings

Les Los Angeles Kings font quant à eux pâle figure devant Edmonton revenu depuis bien longtemps à son rythme de croisière finalement bien peu reposant. Pour exemple de ce rythme effréné, on prendra le feux d’artifice de Zach Hyman, qui a marqué rien que 6 buts lors de ses trois derniers matchs. Le tout dernier match, match 4 donc, est un jeu blanc pour Skinner, face au petit nouveau remonté de la ligue du dessous, le Tchèque Rittich, qui ne prend finalement qu’un but. Mais il suffit d’un seul… C’est à la suite du match 3 que la gardien a été changé, Cam Talbot, l’officiel des Kings ayant ramassé 6 buts pour une défaite violente 6-1.

Nashville Predators / Vancouver Canucks

Enfin l’affrontement des Preds contre les Canucks est beaucoup plus homogène avec des scores ne dépassant jamais quatre buts d’un côté, des matchs gagnés par Vancouver Les choses se tendent un peu après la violente interférence contre DeSmith.





C’est Roman Josi qui au dernier match a marqué le but décisif, sauvant ainsi son équipe d’une élimination rapide.