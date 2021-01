Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Plutôt entraînement qu’amical ! Premier match à Pôle Sud de 2021, malheureusement à huis-clos pour la 3e fois cette saison, les BDL accueillent, après 20 jours de pose leurs voisins Chamoniards qui eux accusent plus de 2 mois sans match ! Les 2 équipes se préparent pour leur prochaine rencontre de Ligue Magnus de ce vendredi face à Cergy pour les locaux et Nice pour les haut-savoyards. Les Pionniers ont 6 matches à leur actif avec 3 victoires, alors que Grenoble affiche un ratio négatif avec seulement 2 victoires en 5 matches. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 06/01/2021 à 15:00 Tweeter photo: Jean-Christophe Salomé



Les grenoblois commencent fort et s’offrent des lancers sur Sabol qui est de suite dans la partie alors que les joueurs chamoniards ont du mal à se mettre dans le rythme et n’ont pas l’occasion d’inquiéter Raibon. Onno ouvre fort logiquement le score pour les isérois qui dominent. Chamonix n’a encore rien proposé offensivement mais le portier grenoblois voit le palet dévié par le patin d’Hardy entrer dans sa cage pour l’égalisation. Le jeu s’équilibre, les Pionniers héritent d’un jeu de puissance qui reste infructueux.



Le second tiers est plus engagé ; les 2 équipes patinent fort et commencent à développer du jeu. Chamonix peine à s’installer en supériorité numérique alors que Grenoble maitrise cette configuration mais n’en profite pas pour scorer. Les locaux ajouteront 3 buts (Fleury-Baylacq-Kearney). Sabol laisse sa place à Ginier à mi match alors que Raibon fini le tiers.



Horak entre en jeu pour ce dernier vingt lors duquel la notion d’amical aura été oubliée par Kearney et Susanj puis par Bisaillon Onno et Kara. Chamonix n’arrive toujours pas à installer ses jeux de puissance face à une défense grenobloise appliquée. Malgré tout les Pionniers trompent Horak une fois à mi-tiers grâce à Ville. De leur coté les locaux enchainent les buts avec un doublé de Bisaillon puis d’Aleardi. Score final 8-2 !



Contrairement au match face à Briançon, les BDL ont eu de la réussite en scorant 8 fois. Ils se sont bien installés lors de leurs jeux de puissance et proposé de jolies choses en marquant 2 fois sur 4 occasions. Les lignes grenobloises semblent bien fonctionner avec Aleardi-Champagne-Kearney / Fleury-Treille-Valier / Fabre-Koudri-Munoz et enfin Baylacq-Dair-Dair (le jeune Flavian Dair était aligné en l’absence de Legault). La défense a également bien tourné ce soir annihilant les velléités chamoniardes en power-play. On notera la bonne prestation de Rohat, aligné en défense avec Sauvé en l’absence de Mc Eachen.

On a bien senti Chamonix en manque de compétition. Les joueurs ont mis plus de temps à rentrer dans le match et trouver leur rythme. Mais le collectif est là et il leur faudrait quelques matches de plus pour trouver les automatismes et surtout régler leur jeu de puissance.



(Réaction d'Edo Terglav en vidéo en fin d'article)



Les BDL vous donnent rendez-vous ce vendredi pour la rencontre de Ligue Magnus face à Cergy dont le coup d’envoi sera donné à 20H30 en direct sur la chaine Sport En France. Une fois encore la rencontre sera à huis-clos alors que tout est prêt à Pôle-Sud pour accueillir le public qui manque cruellement aux joueurs pour créer l’ambiance et la motivation nécessaire pour envoyer du gros lors d’une rencontre ! La patinoire est assez grande pour la remplir au moins au ¼ sans se sentir agglutiné : les buvettes sont prêtes avec les plexi de protection et les marquages de distance et il y a suffisamment de portes pour éviter des attroupements lors de l’entrée et de la sortie. Sanitairement parlant ce ne serait pas plus risqué que de faire ses courses dans un centre commercial… mais comme le dit si bien Grand Corps Malade, il parait que c’est ’’pas essentiel’’ !

