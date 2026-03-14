





Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois Malgré une prestation nettement plus solide que la veille, les Corsaires ont payé un début de match manqué et un manque de réalisme offensif dans les moments clés.



Un premier tiers fatal pour Nantes

Conscientes de l’importance de cette deuxième manche, les deux équipes entament la rencontre avec prudence. Mais Courchevel va rapidement faire la différence.

Les Savoyards frappent coup sur coup en double supériorité, À 15’07, Marc Pasemko profite d’une première occasion franche pour ouvrir le score. Nantes n’a pas le temps de se réorganiser que le même Pasemko double la mise à 16’03, en supériorité numérique.

Pris à froid, les Corsaires tentent de réagir dans les dernières minutes du tiers mais se heurtent à un gardien savoyard solide et à une défense bien organisée. Après vingt minutes de jeu, Nantes est déjà sous pression.



Nantes se relance dans un deuxième tiers plus équilibré



Défensivement, les lignes se resserrent et le gardien nantais multiplie les arrêts pour maintenir son équipe dans le match.

Offensivement, Nantes passe davantage de temps en zone adverse mais manque longtemps d’efficacité face à une défense savoyarde disciplinée.

La récompense arrive finalement à 30’45 lorsque Tommi Niskanen parvient à tromper le portier de Courchevel et réduit l’écart.

Ce but relance totalement la rencontre et redonne de l’élan aux Corsaires.



Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois La réaction nantaise intervient dans le deuxième acte. Les Corsaires corrigent plusieurs aspects de leur jeu, notamment les sorties de zone, privilégiant un hockey plus simple avec davantage de dégagements et de transitions rapides.Défensivement, les lignes se resserrent et le gardien nantais multiplie les arrêts pour maintenir son équipe dans le match.Offensivement, Nantes passe davantage de temps en zone adverse mais manque longtemps d’efficacité face à une défense savoyarde disciplinée.La récompense arrive finalement àlorsqueparvient à tromper le portier de Courchevel et réduit l’écart.Ce but relance totalement la rencontre et redonne de l’élan aux Corsaires.

Un troisième tiers intense mais cruel

Les Nantais entament la dernière période avec beaucoup d’intensité et sont rapidement récompensés. À 46’45, Rémi Thomas égalise et fait exploser la patinoire du Petit-Port.

Portés par leur public, les Corsaires multiplient les séquences offensives. Le staff nantais libère davantage ses lignes et la pression devient constante devant la cage savoyarde.

Mais dans un match de playdowns très tactique et fermé, la moindre erreur se paie immédiatement.

À 55’04, Courchevel obtient une supériorité numérique et Austin Mourar redonne l’avantage aux Savoyards.

Malgré plusieurs occasions franches dans les dernières minutes et une forte pression offensive, Nantes ne parvient pas à arracher l’égalisation.

Un match beaucoup plus serré que la veille



La différence s’est finalement jouée sur des détails : efficacité en supériorité numérique et gestion des moments clés.



Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois Contrairement au premier match de la série, cette deuxième confrontation a été beaucoup plus équilibrée. Les tirs ont été plus équilibrés et Nantes a même passé davantage de temps en zone offensive. Les Corsaires ont également montré une meilleure organisation défensive et une gestion plus prudente du palet.La différence s’est finalement jouée sur des détails : efficacité en supériorité numérique et gestion des moments clés.

Une série désormais très mal engagée pour les Corsaires

Avec cette victoire 3-2, le HCMP de Courchevel mène désormais 2 victoires à 0 dans la série.

Les matchs 3 et 4 se joueront en Savoie, où Nantes devra impérativement s’imposer pour éviter une élimination et rester en course pour le maintien en Division 1





Les ajustements attendus pour le match 3 :

Malgré la défaite, Nantes a montré qu’il pouvait rivaliser avec les Savoyards. Plusieurs axes d’amélioration apparaissent cependant clairement.

Fermer l’enclave

Courchevel s’est montré dangereux dans la zone proche du gardien.

Les défenseurs nantais devront être plus physiques devant la cage et mieux protéger le slot afin d’éviter les rebonds dangereux.

Simplifier les sorties de zone

Certaines pertes de palet ont offert des opportunités aux Savoyards.

Le jeu devra rester simple : sorties le long de la bande, passes rapides et dégagements si nécessaire.

Couper les transitions savoyardes

Courchevel reste très dangereux en contre-attaque.

Maintenir un attaquant haut en zone neutre et appliquer une pression rapide sur le porteur de palet sera essentiel.

Tirer davantage au filet

Le gardien savoyard a souvent eu une vision dégagée.

Les Corsaires devront multiplier les tirs rapides, installer du trafic devant la cage et exploiter les rebonds.

La clé de la suite de la série Le problème principal de Nantes n’a pas été le niveau de jeu, mais la gestion des moments clés : pertes de palet, couverture du slot et transitions défensives.

En corrigeant ces détails, les Corsaires peuvent encore relancer la série. Mais en Savoie, ils n’auront plus le droit à l’erreur !

Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois