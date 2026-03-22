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Hockey sur glace - Poule de Maintien - Tour 1 - Match 5 : Nantes vs Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan
5-4
(3-2 0-1 1-1 1-0)
Après prolongation
Le 22/03/2026
Nantes, le petit-port
Nantes ] Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan ]
Nantes au bout du souffle, les Corsaires arrachent leur maintien
 
Les Corsaires de Nantes ont validÃ© leur maintien au terme dâ€™un match 5 irrespirable face aux HCMP Courchevel (5-4 a.p.), ce dimanche 22 mars 2026. MenÃ©s 2-0 dans la sÃ©rie, les Nantais ont rÃ©alisÃ© une remontÃ©e spectaculaire, conclue en prolongation au terme dâ€™un duel offensif aussi intense quâ€™inattendu Ã  ce stade des playdowns.
 
Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo La rÃ©daction / GF le 25/03/2026 à 09:00
FICHE TECHNIQUE

1010 spectateurs
Arbitres : MM. MÃ©tais et Thiebault assistÃ©s de MM. Tocqueville et HonorÃ©
Buts :
Nantes : ; 02.34 Benoit Valier (ass Tommi Niskanen et Ben Wozney) ; 06.27 Sean Ross (ass Mathieu AndrÃ© et Ben Wozney) ; 19.53 Sean Ross (ass Charles Farmer et Eliot Ardouin) ; 48.54 Benoit Valier (ass Mathieu AndrÃ© et Ben Wozney) ; 64.47 Sean Ross
Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan : 02.01 Jeoffrey Couvat (ass ZZ et Loris Chauvin) ; 09.13 Marc Pasemko ; 29.42 Jeoffrey Couvat ; 42.16 Naum Sahagun
Pénalités
6 minutes contre Nantes
10 minutes contre Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan

 
Un scénario renversant dans une ambiance incandescente
 
Dans une patinoire de Petit Port survoltée, les Corsaires de Nantes ont validé leur maintien au terme d’un match 5 irrespirable face aux HCMP Courchevel (5-4 a.p.), ce dimanche 22 mars 2026. Menés 2-0 dans la série, les Nantais ont réalisé une remontée spectaculaire, conclue en prolongation au terme d’un duel offensif aussi intense qu’inattendu à ce stade des playdowns.
 
Un départ canon et un premier tiers totalement débridé
 
Le ton est donné dès les premières secondes. Jeoffrey Couvat ouvre le score après à peine deux minutes de jeu (2’01), mais Benoit Valier réagit immédiatement (2’34). Le rythme est effréné, les espaces nombreux, et les unités spéciales font la différence : Sean Ross donne l’avantage à Nantes en supériorité (6’27), avant que Marc Pasemko n’égalise, lui aussi en powerplay (9’13).
Alors que le premier tiers touche à sa fin, Sean Ross frappe encore (19’53) et signe un doublé précieux, permettant aux Corsaires de virer en tête (3-2) dans une ambiance déjà électrique.

Photo hockey Division 1 - Poule de Maintien - Tour 1 - Match 5 : Nantes vs Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan - Nantes au bout du souffle, les Corsaires arrachent leur maintien
Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois
 
 
Un chassé-croisé permanent

Le deuxième tiers ne change rien à la physionomie du match. Courchevel, fidèle à son engagement, recolle au score grâce à son capitaine Couvat (29’42). Les défenses souffrent face à la vitesse des transitions et aux nombreuses pertes de palet. Le score de 3-3 à l’issue de quarante minutes reflète parfaitement un affrontement totalement ouvert et indécis.
 
Nantes refuse de céder

Au retour des vestiaires, les Bouquetins reprennent l’avantage par Naum Sahagun (42’16), profitant encore des largesses défensives nantaises. Dos au mur, les Corsaires haussent le ton. Plus incisifs et plus agressifs, ils multiplient les offensives jusqu’à l’égalisation de Benoit Valier (48’54), auteur d’un doublé, qui fait chavirer Petit Port.
 
Sean Ross, héros d’une soirée inoubliable

La prolongation, logique au vu du scénario, se joue sur un fil. Portés par leur public et un ascendant psychologique évident, les Nantais prennent progressivement le dessus. Et c’est finalement Sean Ross, homme du match, qui délivre les siens en inscrivant le but en or (64’47), s’offrant au passage un triplé mémorable.

Photo hockey Division 1 - Poule de Maintien - Tour 1 - Match 5 : Nantes vs Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan - Nantes au bout du souffle, les Corsaires arrachent leur maintien
Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois
 

Une anomalie tactique devenue spectacle total

Rarement un match de playdowns aura offert un tel spectacle. Loin du verrou défensif attendu, les deux équipes ont livré un combat ouvert, multipliant transitions rapides, erreurs en zone neutre et situations dangereuses. Dans ce contexte instable, Nantes a su faire preuve d’un opportunisme et d’une résilience remarquables, revenant à plusieurs reprises au score.
Avec neuf buts, un suspense permanent et un dénouement haletant, ce match 5 restera comme le tournant de la série. Et comme souvent dans ces moments-là, un homme a fait basculer le destin : Sean Ross, artisan majeur du maintien des Corsaires en Division 1


Photo hockey Division 1 - Poule de Maintien - Tour 1 - Match 5 : Nantes vs Courchevel-MÃ©ribel-Pralognan - Nantes au bout du souffle, les Corsaires arrachent leur maintien
Photographe Â© Guillaume FranÃ§ois
 
 
 
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