Poule de Maintien - Tour 2 - Match 4 : Villard-de-Lans vs Brest 2 - 0 (2-0 0-0 0-0) Le 03/04/2025 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Brest ] Les Ours restent en D1 L'equation est simple pour le match de ce soir, dans cette finale de maintien.Les Ours de Villard de Lans l'emportent et restent en D1 et les Albatros de Brest, égalisent dans la série et s'octroyent un dernier match décisif au Rinkla stadium de Brest Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.Lardière le 04/04/2025 à 10:54



480 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et de M. Bergamelli Buts :

Villard-de-Lans : 15.42 Jaden Senkoe (ass Niko Kuivaniemi et Aleksi Tiala) ; 16.34 Philippe Caron (ass Niko Kuivaniemi et Mathéo Cantagallo)

Brest : Pénalités 6 minutes contre Villard-de-Lans 6 minutes contre Brest



Photographe Laurent Lardière Villard de Lans s'offre la victoire et son maintien en D1 La patinoire A.Ravix bien garnie par de nombreux supporters villardiens qui donnent de la voix dès le début du match. Les supporters bretons ne sont pas en reste pour pousser derrière leurs Albatros.





Les Ours prennent une option sur la victoire



Dès l’entame les brestois sont poussés dans leur zone par un pressing villardien très haut.

V.Duquenne , le portier brestois est le premier à se mettre en action empêchant l’attaque iséroise d’ouvrir le score. S’en suit une débauche d’énergie des Ours qui poussent dans les cordes tel un boxeur, son adversaire du soir qui pare au plus presser pour tenter relancer la machine quelque peu sonner .

M.Gaillard devant le filet continue son impressionnante démonstration de zénitude en stoppant les rares lancers brestois. La période s’écoule avec quelques accrochages vite calmés par le duo arbitral du soir. Les deux jeux de puissance se passent sans réel danger pour les deux portiers du soir. Sur une nouvelle attaque des hommes d’E.Medeiros et P-A Simonneau , l’ancien villardien N.Favarin se met à la faute, le jeu de supériorité isérois bute sur Duquenne qui fait le job devant son filet. Seldalk est lui aussi sanctionné pour un cinglage et les Ours évoluent alors à cinq contre trois. Les Ours ne ratent pas cette opportunité et J.Senkoe ouvre le compteur des locaux, 1-0(15’42, assist Kuivaniemi, Tiala).

Les Albatros sont toujours en infériorité et ne se sortent pas des griffes des Ours qui vont se donner un deuxième but d'avance par Caron. Son lancer de la bleue transperce la cuirasse du portier des Albatros , 2-0( 16’34, assit Kuivaniemi, Cantagallo).

Sonnés mais pas KO, les hommes de C.Devéze repartent à l’assaut de la cage de Gaillard mais la solidarité et la solidité défensive des hommes du plateau ne leur permettent pas de réduire le score avant la première pause.



Photographe Laurent Lardière La jeunesse villardienneà l'attaque M.Gaillard imperial devant son filet



Le deuxième vingt s’entame avec une supériorité brestoise bien annihilée par des isérois biens en place et relativement sereins défensivement devant leur gardien.

Le temps se déroule lentement dans un second tiers ou Brest tente de revenir au score et Villard gère plutôt bien les attaques adverses sans réel dommage pour M.Gaillard qui continue d’écœurer les Dubé, Drolet, Fourcade Jaakola.

Aurard, Loze ou encore Zaballa , en fin de période, sont bien près de couler les brestois mais V.Duquenne reste vigilant .Villard rentre aux vestiaires avec son avance de deux buts que les Brestois devront rapidement combler pour tenter de renverser le match en leur faveur .



Photographe Laurent Lardière M.Gaillard blanchi les Albatros L'Albatros a du plomb dans l'aile



Le troisième tiers est du même acabit que le deuxième, Brest domine et les villardiens tiennent et plient tel le roseau de fable de La Fontaine .

J.Avenel et ses comparses butent toujours sur une équipe iséroise bien en place et qui bénéficient d un cerbère intraitable devant son filet.

T.Ruel et son escouade résistent comme un seul homme face aux assauts des Albatros, de plus en plus à cours de gaz. V.Duquenne repousse encore l’échéance du but scellant leur avenir en D2 mais ses partenaires ont les jambes lourdes et manquent de lucidité dans la zone de marque.

C’est tant mieux pour les supporters villardiens qui poussent leurs protégés jusqu’ à la délivrance suprême.

Les Ours peuvent alors exulter comme l’année passée ou ils avaient remportés le titre de champion de D2.





Photographe Laurent Lardière Coup de tonnerre sur Brest Sacré coup de tonnerre à Brest, qui est donc relégué en D2 ce soir.

Dur pour l’un des clubs historique français, multiple champion mais qui ce soir a trouvé face à lui une équipe des Ours detérminée et qui a su se remobiliser pour remporter brillement cette série finale de relégation.

Les Ours n’ont n’a rien lâché de toute la saison et la récompense sportive pour une équipe composée à 85% de joueurs non professionnels est dans la continuité du titre gagné l’an passé. A eux de confirmer qu’ils peuvent durablement s’installer dans un championnat de D1 de plus en plus relevé et homogène.

Quant à Brest, les Albatros se doivent de rebondir et se remobiliser rapidement pour préparer un championnat de D2 à leur portée et retrouver l’anti chambre de l’élite française.



Etoiles HockeyHebdo 1er etoile: M.Gaillard, 2eme étoile Kuivaniemi, 3eme étoile T.Ruel

