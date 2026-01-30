Classement



Quatre équipes au coude à coude ... et en fait non. Le Wild et le Lightning ont 72 points, les Stars et les Hurricanes en ont 71. En fait, cette apparente égalité ne montre pas l’avance de Tampa qui a en fait 2 match de retard et dont le différentiel de buts est positif de 50 quand les trois autres peinent à une moyenne de 24. C’est le club qui pour le moment a pris le moins de buts cette saison.



Les Sabres dont on a chanté les louanges dans les articles précédents sont désormais à une hauteur dangereuse du classement, 7e sur 32 pour être précis, juste devant le Canadien mais derrière Detroit. Ils sont d’ailleurs à nouveau sur une belle lancée de cinq victoires d’affilée.



L’Avalanche reste pour l’instant toujours injouable et est à ce jour la seule équipe qui ait passé la barre des 200 buts marqués cette saison.



Deux équipes explorent les niveaux inférieurs de la ligue alors qu’elles n’y sont pas vraiment habituées : les Rangers sont 28e et les Blues ne sont toujours pas sur pied.



A goalie fight !!!!!



Les fans des Panthers et des Sharks mais aussi finalement tous les amateurs de hockey se sont déchaînés en voyant, lors de la troisième période, que Bobrovsky, le gardien des Panthers, est allé faire tomber les gants face à Nedeljkovic qui était déjà monté à la cogne avec ses joueurs de champ.



La mêlée initiale s’est déclenchée près du filet de San José après une mise en échec d'Evan Rodrigues sur Vincent Desharnais. Voyant son vis-à-vis, Alex Nedeljkovic, s'impliquer, le gardien russe a traversé toute la patinoire pour se mesurer à équipement égal. Nedeljkovic a semblé avoir le dessus techniquement mais Bobrovsky a reçu une standing ovation de la part des partisans floridiens qui criaient "Bobby! Bobby!".

Chaque gardien a écopé d'une majeure de 5 minutes pour le combat, en plus d’une mineure de 2 minutes pour avoir quitté leur demi-cercle respectif. Tout ça pour finalement perdre 4-1 contre les Sharks.



Définitivement pas vindicatif, Bobrovsky a déclaré ensuite que c’était “excitant, mais ce n'est définitivement pas ce qu[‘il fait] pour gagner [sa] vie.”









Les infos en cascade : Fin de saison pour le gardien des Vancouver Canucks, Thatcher Demko. Le portier numéro un de l’équipe sera opéré de la hanche la semaine prochaine et ne reviendra pas avant l’été prochain. Il aura pris part à 20 matchs cette année ; 23 la saison précédente. Ça y est : le Detroit Red Wings, Patrick Kane, vient de dépasser le record de Mike Modano comme joueur américain détenant le plus de points dans l'histoire de la NHL. Dans une défaite contre les Los Angeles Kings, l’attaquant star a donc marqué son 1 374e point grâce à une aide sur le but d’Alex DeBrincat puis a dépassé son compatriote lors d'une nouvelle défaite de son équipe face aux Washington Capitals. 1,375 POINTS AND COUNTING FOR PATRICK KANE 🔥



Showtime passes Mike Modano for the most points all-time by a US-born player 🇺🇸 pic.twitter.com/N9SLauQ5Ca — ESPN (@espn) January 30, 2026

L’attendu retour sur la glace pour Aleksander Barkov des Florida Panthers ! Après une lourde opération du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médial avant le début de la saison, le capitaine finlandais n’avait repris à patiner qu’il n’y a quelques semaines. Cette fois-ci, il est tout équipé et semble en forme après seulement quatre mois de convalescence - une convalescence qui devait initialement durer sept à neuf mois. Stuart Skinner se plaît aux Pittsburgh Penguins : le portier canadien n’a enregistré qu’une défaite parmi les huit derniers matchs où il était le gardien partant. Depuis son échange en provenance des Edmonton Oilers, il a pris part à 11 rencontres et seulement quatre défaites pour un pourcentage d’arrêts à 90,6% - contre 89,1% en début de saison dans l’équipe canadienne. Pittsburgh est par ailleurs deuxième de la division métropolitaine, sur la bonne voie direction les playoffs - 26 victoires, 14 défaites et 11 en prolongations sur 51 matchs. Petite absence de deux matchs pour Alexandre Texier aux Montreal Canadiens en raison d’une blessure au bas du corps. Ce mardi 27 janvier, il a réalisé une aide sur le but de la victoire face aux Las Vegas Golden Knights - 3 à 2 en prolongations.

Les naughty boys Des images que l’on ne veut pas voir ! Bryan Rust de Pittsburgh a écopé de trois matchs de suspension pour un coup non autorisé à la tête de Brock Boeser. Beaucoup de fans saluent le geste protecteur de Crosby envers le joueur blessé et à terre.





Quid de Willy et de son amende ? 5000 dollars pour la star des Maple Leafs pris en flagrant délit de majeur mal élevé. Blessé, Nylander s’était installé dans la tribune presse pour regarder le match de son équipe contre l’Avalanche et frustré par le jeu et voyant que la caméra était sur lui, il a fait ce geste. Même s’il s’est ensuite excusé et a rappelé qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un manque de respect envers qui que ce soit, la NHL n’a pas apprécié sa vulgarité et l’argent de l’amende servira au fond de secours de joueurs.







Avalanche vs Flyers : opportuniste orange



C’était le 23 janvier. Les Flyers ont renversé l'une des meilleures équipes de la ligue sur son propre terrain à la Ball Arena, 7 buts à 3. Bien que le score final soit lourd, le match a été serré pendant 40 minutes avant que Philadelphie n'explose lors du dernier tiers.

La première période a fini sur 2 buts de Philadelphie et rien en face alors même que le Colorado dominait largement en matière de tirs (17-7). Le 2e but a été marqué, fait intéressant, par Denver Barkey, qui porte comme prénom le nom de la ville fief de l’Avalanche. En deuxième période, cette dernière parvient à marquer trois buts contre un seul pour les visiteurs, ce qui met les deux équipes à égalité.



C’est en seulement dans le dernier vingt que tout bascule. En seulement une minute de jeu, Tippett et Matvei Michkov redonnent deux buts d'avance aux Flyers. L'Avalanche ne s'en remet pas. Tippett complète son tour du chapeau (il avait ouvert la marque) en infériorité numérique, et Michkov scelle l'issue du match dans un filet désert.



Malgré cette très belle victoire, les joueurs en orange et noir n’ont pas montré autant de solidité dans les matchs suivants, enchaînant 3 défaites respectivement contre les Islanders, les Blue Jackets et les Bruins.







Les Oilers aux défenseurs féroces



Il n’est “que” défenseur et pourtant Evan Bouchard a inscrit son tout premier triplé il y a cinq jours, s'accordant, en plus, trois passes décisives, contribuant ainsi largement à la victoire 6-5 contre les Washington Capitals en visite. Le Canadien de 26 ans est ainsi devenu le quatrième défenseur de l’histoire de la LNH à inscrire trois buts et trois passes décisives en un seul match. Resté humble, le défenseur aux mains d’or crédite ses coéquipiers, se déclarant en substance tiré vers le haut notamment par son capitaine McDavid. Ce dernier l'encense à son tour en le plaçant parmi, selon lui, les meilleurs joueurs du monde et ce, toutes catégories confondues. Bouchard compte désormais 15 buts et 44 passes décisives cette saison, soit 59 points en 55 matchs.

Ici, sa performance contre San José. Evan Bouchard is the best defenseman in the league. Period. No one performs in the clutch like him pic.twitter.com/iLbeClqdgl — KANE IS THE GOAT (@Howard4Hart) January 30, 2026

De 10 ans son aîné, le Suèdois Mattias Ekholm a lui aussi fait tourner le chapeau en marquant trois buts lors du match des Oilers contre Anaheim, offrant ainsi une victoire aux siens et mettant fin à la longue série de sept victoires d’affilée des Ducks. Après le jeu, il a fait remarquer que marquer des buts n’était pas forcément ce pourquoi il était connu mais qu’il avait jeté un coup d'œil au filet en passant devant pour voir s’il n’y avait pas moyen de faire quelque chose et comme la possibilité était là, il l’a saisie. L’ex grand joueur de Nashville en est à 27 points cette saison.



Centurions contre chevaliers



Le 25, au Centre Canadian Tire d'Ottawa, les locaux ont écrasé les Knights 7-1. Et en plus, c’était une surprise car 10 places au classement général les séparent et que les Knights étaient bien sûr devant. Ils ont d’ailleurs eu une chance en or de prendre le contrôle du match très tôt. Mitch Marner a obtenu un tir de pénalité mais c’était un raté. Ensuite, Vegas a gaspillé un avantage numérique de 5 contre 3 puis qu'Ottawa a survécu à la tempête et a ouvert la marque grâce à Fabian Zetterlund.



À partir de là, les vannes, que disons-nous : les écluses ! se sont ouvertes. Ottawa a marqué trois fois en deuxième période pour porter le score à 4-0. Puis, dès les quatre premières minutes du dernier tiers, les Sénateurs ont ajouté trois autres buts rapides. À un moment, le tableau affichait un humiliant 7-0.

Pour sauver l’honneur, Rasmus Andersson a marqué son premier but contre cette équipe.







La soirée des records pour Rasmus Dahlin



Rasmus Dahlin marque son premier hat trick en carrière face aux Toronto Maple Leafs ce mardi 27 janvier. Mieux que ça, il est aussi auteur de deux assistances et un total de sept tirs dans les cages dans une quatrième victoire de suite pour les Buffalo Sabres (7 à 4). Le défenseur a par la même occasion dépassé le plateau des 400 points en carrière, le tout en 557 matchs. Un match qu’il saura garder en mémoire alors qu’il traverse de bien grands défis personnels.



Parmi les défenseurs, il est huitième ex æquo en points (42), septième ex æquo en buts (11) et dixième ex æquo en aides (31).

Les Sabres pointent à la troisième place de la division Atlantique avec 65 points - comme les Habs mais avec un match en moins - et sont actuellement en train de battre un record au sein de la franchise avec 19 victoires, trois défaites et une défaite en prolongations en 23 matchs.





Les pépites :



Clayton Keller, un petit revers et puis s’en va (en se cassant la figure)







L’Utah Mammoth brille en ce mois de janvier ! Première wild card de la conférence Ouest avec 60 points en 53 matchs, la jeune équipe établit de nouveaux records de franchise comme celui de cette semaine soit une succession de neuf matchs avec des points. Au coude-à-coude avec le Tampa Bay Lightning pour le plus de victoires ce mois-ci, le Mammoth se sublime avec 10 victoires en 13 matchs depuis début 2026.



Exit Kevin Lankinen, bonjour Elias Pettersson !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Offside (@offside)

Les Bruins, plus vite que l’éclair et trois buts en 54 secondes.







Mais attendez, les Penguins ont fait encore mieux la veille : même nombre de buts mais en 37 secondes. Qui dit mieux ?







Une toute nouvelle forme d’engagement, façon Macklin Celebrini.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



Tristan Jarry, il fait l'arrêt mais sans lame !







“J’ai failli le louper” en cage vide : la barre transversale plus forte que Connor Bedard ?







Un bonus venu de AHL : Pierrick Dubé aux Bridgeport Islanders



L’officialisation de la signature de l’attaquant lyonnais auprès de l’organisation des New York Islanders se faisait attendre et c’est chose faite ! Depuis le 20 janvier dernier et après un début de saison en KHL, Pierrick Dubé est de retour en AHL chez les Bridgeport Islanders. Un championnat qu’il connaît donc déjà puisqu’il y avait évolué trois années de 2022 à 2025 - une chez les Rockets de Laval et deux aux Hershey Bears. C’est d’ailleurs chez ces derniers qu’il avait remporté la Calder Cup en 2024. Dubé avait fait ses premiers pas en NHL avec Washington pour trois matchs et se retrouve aujourd’hui dans le système des New York Islanders et de Patrick Roy, coach principal de l’équipe de NHL. Dubé a déjà évolué sous les ordres de Roy lorsqu’il était joueur aux Québec Remparts. Peut-il donc rêver à nouveau de NHL ?

Pierrick Dubé hits the FRENCH ROAR🗣️@TheHersheyBears | #HERvsCV | #CalderCup pic.twitter.com/UiYs96yuVj — American Hockey League (@TheAHL) June 25, 2024