Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Première réussie pour Cergy Les supporters des Jokers de Cergy Pontoise ont de quoi être satisfaits. Dans une Aren'Ice limitée à 1000 places, règles Covid oblige, ils ont pu assister à un premier match de préparation à sens unique. Contre Amiens, équipe expérimentée et victorieuse de la Coupe de France, les Jokers ont soigné leurs attaques. Ils s'imposent sans contestation 5-0. Aren'Ice, Hockey Hebdo Denis Broyer le 27/08/2020 à 20:00 Tweeter Ce sont deux équipes très différentes qui se présentent sur la glace pour cette reprise attendue depuis longtemps. Privés de leurs joueurs américains, bloqués dans leur pays pour cause de pandémie, les deux staffs ont à leur disposition des alignements différents. Cergy, qui a conservé son coach et ses meilleurs joueurs, fait le pari de la continuité et de l'expérience. Place aux jeunes coté amiénois (Bruche, Coulaud,...) dans un effectif modifié en profondeur par le nouvel entraineur Anthony Mortas. Notons qu'il est privé pour ce match de son gardien Henri Corentin Buysse.



La rencontre commence sur de bonnes bases, avec des intentions et de l'agressivité de part et d'autre. Aux attaques placées de Cergy, les gothiques répondent par des actions individuelles intéressantes. Ils ne parviennent pas à tromper Sebastien Ylonen, le gardien international qui jouait ses premières minutes avec les Jokers, ni la défense appliquée francilienne. A quelques secondes du terme du premier tiers, c'est Thimothée Franck qui profite d'un avantage numérique pour tromper une première fois Lucas Savoye, l'habituel portier remplaçant picard. Avantage aux verts et rouges, 1-0.

Denis Broyer

Cergy lance son second tiers sur le même rythme et s'applique dans ses attaques, cherchant l'ouverture à plusieurs reprises sur Savoye. T.Franck, encore lui, trouve rapidement le chemin des filets picards et donne de l'air à son équipe (2-0). Cergy maintient une pression constante et coupe les relations entre les joueurs blancs, les privant d'occasions franches. Baptiste Bruche pénalisé, Amiens termine le second tiers en infériorité, sans incidence supplémentaire au score. La pause est bienvenue pour des organismes qui commencent à souffrir, devant des spectateurs de plus en plus bruyants.



Le dernier tiers ne sera ensuite qu'une démonstration des franciliens, les Gothiques manquant d'énergie. Un déficit physique facile à expliquer par des dates de reprise différentes pour les deux groupes. Trois buts seront marqués pendant les vingt dernières minutes par Cergy, le groupe en profitant pour emmagasiner de la confiance. L'addition est difficile à avaler pour des picards - ils offriront à n'en pas douter une opposition plus musclée dès vendredi dans leur patinoire du Coliseum (huis clos).

Denis Broyer

La rencontre se termine par une séance de pénaltys demandée par les coachs et très appréciée d'un public qui aura joué son rôle à la perfection, en respectant les règles de distanciation imposées par le protocole du match. On observera avec attention les résultats des prochains matchs de préparation des deux équipes avant la reprise du championnat dans un mois.





LA REACTION DE BAPTISTE BRUCHE (Amiens)



"J'avais de bonnes sensations, ce n'était pas un match facile mais après 5 mois sans jouer, ça fait du bien de retrouver la compétition. Le turn over nous a pénalisé pendant le match. On doit travailler devant la cage, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts mais on n'a pas réussi à marquer, c'est un point à améliorer pour vendredi".



LES BUTEURS :

#71 Timothée FRANCK

#25 Jeremy PENZ

#71 Timothée FRANCK

#21 Jesse PELAMO

# 17 Joonas SAAMAALMA

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo