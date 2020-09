Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Préparation : Amiens vs Neuilly Pour leur troisième match de préparation - après une double confrontation contre Cergy- les Gothiques d’Amiens ont fait le job mardi soir en dominant largement Neuilly 9-1 devant un parterre limité aux seuls 300 abonnés et aux partenaires du club, mesures de sécurité liées au COVID obligent. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 09/09/2020 à 10:08 Tweeter

Mardi 08/09/2020 à Amiens,

Amiens-Neuilly 9-1 (4-1, 2-0, 3-0)



Buts pour Amiens : 4mn31 Coulaud, 5mn59 Baazi (Suire), 14mn37 Sevcenko (Boivin) (sup 5x4), 17mn28 Suire (Bruche), 34mn58 Pearce (Matima, Frederiksen), 38mn37 Boivin, 49mn09 Sabatier (Gibb), 51 mn47 Frederiksen (Pacheco) (sup 5x4), 55mn20 Matima (Frederiksen)



Buts pour Neuilly : 11mn51 Mc Sween (Joannette) (sup 5x4)



Pénalités : Amiens10mn, Neuilly 6mn



Finalement la meilleure information pour le club amiénois était venue avant le match lui même puisque la veille au soir son président, Patrick Letellier, avait reçu de la Préfecture de la Somme l’assurance de pouvoir accueillir 2700 spectateurs (soit le maximum autorisé en temps normal au Coliseum) lors des matches de championnat tant que le département n’est pas en zone rouge.



Photographe : Nicolas Leleu

Sur la glace, face à une formation de D1 diminuée par plusieurs absences, les Amiénois ont déroulé sans trop de problèmes. Ils étaient eux même privés de leur gardien N°1, Henri Corentin Buysse, toujours convalescent, et de leur nouveau défenseur finlandais, au cv très prometteur, Matias Haaranen, victime d’une grosse rage de dents.

Dès le premier tiers, les Gothiques ont pris le contrôle de la situation et ont ouvert rapidement le score sur un lancer à la bleu de Coulaud, imité rapidement par Baazi. Et si les Bisons revenaient au score à la faveur d’une supériorité numérique par Mc Sween, les Amiénois reprenaient le large avant la pause avec des réalisations de Sevcenko et Suire.

La deuxième période se déroulait sur le même mode avec deux nouveaux buts amiénois signés Pearce, à l’issue d’une beau mouvement collectif, et Boivin.

Même chose dans le troisième tiers avec des Parisiens qui, tournant à trois lignes contre quatre à Amiens, commençaient à trouver le temps long. L’occasion pour les Gothiques de rajouter trois nouveaux buts pour conclure ce qui fut finalement une bonne séance de travail de laquelle il est difficile de tirer beaucoup de leçons.



Note de notre rédaction : Nous sommes heureux de vous proposer le premier article de Christophe Verkest qui vient de nous rejoindre.



Photographe : Nicolas Leleu







