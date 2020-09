Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus Préparation : Cergy vs Angers Les Jokers de Cergy-Pontoise poursuivent leur préparation avec sérieux : 3ème victoire en 4 matchs. Victoire acquise, dans une confrontation spectaculaire et pleine de rebondissements, face à des Ducs d’Angers en rodage. Le mental des franciliens leur a permis de ne pas lâcher et de revenir alors que la rencontre semblait leur échapper avant de coiffer les Ducs dès l’entame de la prolongation. Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 08/09/2020 à 18:22 Tweeter Victoire au bout du suspense pour les Jokers !

Compte tenu du contexte sanitaire et de la révision de la jauge d’accueil du public, avec 1056 spectateurs c’est dans une Aren ice plutôt bien garnie que les Jokers reçoivent les Ducs d’Angers. Toujours privés de leurs recrues américaines ainsi que de quelques autres joueurs majeurs, les verts alignent le jeune Idriss Blanchet et, en gardien de but remplaçant, Trystan Tricoche. De leur côté, pour leur premier match de préparation, les Ducs d’Angers sont notamment privés de Nicolas Ritz et Florian Hardy, le gardien international tricolore, reste sur le banc.



Photographe : Olivier Bénard Jesse Pelamo trompera 2 fois Raphaël Garnier

Les Jokers débutent le premier tiers avec envie face à des Ducs d’Angers renouant avec la glace. Les cergypontains tentent de poser d’emblée leur jeu et leurs attaques placées. Ils ne tardent pas à être récompensés de leurs efforts puisque qu’après 2 minutes de jeu, Jesse Pelamo l’une des nouvelles recrues finlandaises s’échappe sur le flanc gauche et pousse son raid jusque derrière la ligne de fond avant de se retourner et de servir en retrait son compère Aku Kestilä qui trompe Raphael Garnier le gardien Angevin cet après-midi (1-0, 2.27). Le match est lancé.



La réaction des Ducs ne se fait pas attendre, Robin Gaborit se fait oublier dans le dos de la défense des Jokers et, bien servi en profondeur, oblige Sebastian Ylönen à un bel arrêt (3.36). Le match est agréable et les 2 gardiens, Garnier (6.10) puis Ylönen (7.14) bloquent les lancers adverses.



La première pénalité intervient aux alentours de la mi période avec l’angevin Kevin Dusseau sanctionné pour avoir fait trébucher un adversaire (9.23). La défense des Ducs, très vive, empêche les cergypontains d’exploiter la rondelle dans les meilleures positions de lancer et leur permet de tuer la pénalité.



L’équipe angevine prend progressivement le contrôle du jeu et presse les Jokers sur leur défense. Les visiteurs manquent d’égaliser quand ils profitent, par l’intermédiaire de Dusseau, d’un flottement dû au changement de ligne adverse pour tenter un beau lancer à la cage bien stoppé par Ylönen (13.07). De la bleue ou des côtés, les Ducs bombardent la cage des locaux sans relâche obligeant Ylönen à multiplier les arrêts et détournements. Cedric Di Dio Balsamo se procure la dernière belle occasion angevine du premier tiers (17.26) avec sur le flanc gauche un lancer puissant encore stoppé par le portier local.



Les Jokers terminent le premier tiers avec le plus court des avantages mais en ayant tenu bon face à la pression angevine.



Photographe : Olivier Bénard Jesse Pelamo face à Raphaël Granier

Le second tiers débute comme le premier avec des cergypontains qui se ruent à l’attaque et sur la gauche Norbert Abramov, après un puissant lancer de Pelamo, profite du rebond offert par Garnier pour marquer son premier but de la saison (2-0, 20.42). Les locaux ont fait le break et se créent dans la foulée une nouvelle occasion bien stoppée par Garnier (21.05). Mais il en faut plus pour déstabiliser des Ducs bien décidés à reprendre le contrôle du puck.



Les visiteurs ne tardent pas à trouver le filet quand Tommy Giroux profite du trafic devant la cage d’Yönen pour décocher, de la bleue, un lancer laser qui trompe le portier des Jokers (2-1,22.25). La pression angevine s’intensifie et Toni Kluuskeri se fait sanctionner pour avoir retenu un adversaire (22.55). Les Jokers parviennent à tuer la pénalité mais les Ducs ont repris le contrôle du match.



Les Jokers sous pression se font à nouveau sanctionner et Pelamo est envoyé au banc des pénalités pour cinglage (27.05). Cette fois les angevins ne tardent pas à optimiser leur powerplay quand Phillippe Halley bien décalé sur la droite trompe Ylönen en angle (2-2, 27). Le rouleau compresseur angevin semble lancé, et les Jokers se remettent à la faute. Pelamo retourne en prison pour charge avec la crosse et laisse à nouveau son équipe en infériorité numérique (28.40). Les Ducs déroulent et font tourner la rondelle pour trouver en retrait Danick Bouchard qui fusille Ylönen dans sa lucarne gauche (2-3, 29.21).



Les Jokers ne veulent cependant pas lâcher et rendent coup pour coup en cet fin de tiers qui, malgré des occasions partagées pour les 2 équipes, s’achève sur un score favorable aux visiteurs qui mènent 3 buts à 2.



Photographe : Olivier Bénard Aku Kestilä arrache la prolongation

Au retour sur la glace, les Jokers sont encore les premiers à pousser et l’angevin Gaborit est sanctionné pour avoir fait trébucher un adversaire (40.28). Malgré leurs efforts, la supériorité numérique ne permet pas aux locaux de revenir à la marque. Les Ducs maîtrisent le match et Yoanne Lacheny le défenseur de Cergy-Pontoise va au banc des pénalités pour avoir fait trébucher un adversaire (43.01). L’efficacité « clinique » des Ducs en powerplay n’est plus à démontrer et leur permet de faire le break quand Halley trompe Ylönen pour la seconde fois d’un lancer bien placé finissant en poteau rentrant (2-4,43.27).



Les Jokers auraient pu s’écrouler mais ils trouvent la ressource de toute de suite revenir au score. Pelamo bien servi va tromper Garnier et inscrit son second but (3-4,43.31).



Le match offre de belles combinaisons de part et d’autre mais les Jokers manquent de payer cher leur indiscipline quand Pierre Charles Hordelalay commet un cinglage et que les Ducs qui conservent le contrôle du puck attaquent à 6 sur la glace et obligent Ylönen à de nouvelles prouesses (47.12). Une fois en powerplay, les Ducs posent à nouveau leur jeu et font tourner la rondelle mais ne trouvent cette fois pas la faille face à une défense verte qui colmate les brèches. La pénalité est tuée par les Jokers.



Est-ce la fatigue qui gagne ? Mais les fautes se multiplient. C’est d’abord Pemalo qui retourne au banc des pénalités pour crosse haute (52.27) et les Ducs continuent à faire tourner le puck avant de se faire eux même sanctionner pour une obstruction sur le gardien cergypontains. Les deux équipes se neutralisent ne parviennent à exploiter leurs périodes de supériorités numériques.



Les Jokers poussent jusqu’au bout et à moins de 3 minutes du terme de la rencontre, bien servi de la gauche Kestilä après avoir manqué son contrôle en première intention reprend néanmoins le palet et fusille Garnier (4-4,57.12). L’Aren ice exulte : les Jokers ont comblé leur retard.



Le score n’évoluera plus jusqu’à la sonnerie finale et une prolongation de 5 minutes s’annonce.



Photographe : Olivier Bénard But de la victoire pour Aku Kestilä

Ces minutes supplémentaires ne seront pas nécessaires puisque dès leur première attaque, les Jokers partent au cœur de la défense angevine prise à revers et Philippe Bureau-Blais sert Kestilä qui trompe Garnier pour la troisième fois et surtout pour le gain du match (5-4,60.26).



Belle fin après midi de Hockey sur glace à Cergy où les Jokers poursuivent leur préparation avec enthousiasme pour aborder une saison qu’ils savent difficile en tant que promu. Pour les Ducs cette défaite sur le fil reste anecdotique dans un premier match de préparation où, bien qu’en rodage, ils ont démontré toute l’étendue de leur talent. Voilà une équipe qui devrait se montrer redoutable et sur laquelle il faudra compter cette saison.

