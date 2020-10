Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Préparation : Morzine surprend Mont-Blanc Les Yétis du Mont-Blanc recevaient ce mercredi soir les Pingouins de Morzine, afin de parfaire la préparation des deux équipes avant le retour au championnat. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo A. Juillet le 01/10/2020 à 14:00 Tweeter Un ultime rendez-vous la Coupe de France ! Pour les locaux s’amorcera très bientôt le premier rendez-vous officiel face aux Sangliers de Clermont-Ferrand, alors que Morzine affrontera le HCMP ! Côté morzinois, la toujours très relevée Poule Sud de Division 2 offrira bientôt des rencontres aux couteaux aux hommes de Gros, qui comptaient se tester face à une équipe de la Division supérieure. Au match aller, les hommes de Sarlieve s’étaient imposés 5 buts à 3 dans un match âprement disputé sur la petite glace de la Skoda Arena. Pour ce test-match, Jessy Dugat suppléait Victor Goy dans les buts Yétis, Lucas Mugnier prenait quant à lui place devant le filet Pingouin !



Les Pingouins jouent les yeux dans les yeux



Le duel démarre sur un court round d’observation, coupé assez rapidement par la première pénalité appelée contre les Yétis et Maxime Bataillé, offrant aux joueurs de Stéphane Gros les cartouches initiales. Le powerplay tourne bien et les Pingouins sont même proches de prendre le lead sur deux occasions successives, sans frais pour Jessy Dugat et les siens. Mont-Blanc résiste et malgré quelques bonnes incursions sur la banquise des Pingouins, encaisse le premier but sur un tir de Davis Ross servi par l’ex-joueur de la maison montblanaise, Thibaud Masson, 0-1. A. Juillet Mugnier déjà impeccable Les visiteurs ne s’arrêtent pas là et obtiennent une nouvelle fois un jeu dangereux aux abords du coffre local. Dutruel voit son lancer échapper la lucarne gauche de Dugat. La mi-tiers passée, Mont-Blanc fait les efforts pour revenir, mais Morzine joue très bien le coup, aidé par un Lucas Mugnier déjà bien présent. Le HCMA se projette. Muratov échange avec Michael Nolan, qui lui remettait dans le slot. Dugat s’imposait pour stopper les velléités offensives morzinoises. Action importante puisque quelques instants plus tard, le jeune Andréas Fleutot, servi par Victor Cocar, venait égaliser d’un revers dans la lucarne gauche de Mugnier, jusque-là impeccable, 1-1. Mont-Blanc reprend confiance. William Gignac obtiendra une autre bonne occasion quelques secondes plus tard, mais ce sont bien les Pingouins qui se montrent les plus menaçants en fin de période, profitant d’une pénalité dirigée à l’endroit du défenseur Preston Ames côté Mont-Blanc. Ce dernier fêtait d’ailleurs sa première sélection avec sa nouvelle formation. Le chronomètre s’égrène, et Thibaud Masson, encore lui, manquait par deux fois l’ouverture côté droit, avant que Marcinek, omniprésent depuis le début de rencontre, ne vienne apporter lui aussi des sueurs froides à Jessy Dugat, autoritaire de la botte. Le premier acte se conclut sur ce score de parité. Un but partout dans une rencontre agréable à suivre.



Le Mont-Blanc s’affaisse en fin de tiers



Le deuxième vingt ne connait pas immédiatement d’évolution au score. C’est en tout cas le cas des dix premières minutes dans le jeu. Pourtant, Mont-Blanc est le plus incisif autour du filet morzinois et prend ses chances, contrarié par un Lucas Mugnier très en jambe. Juste avant la mi-tiers, Josselin Besson teste le portier Yéti, mais ce dernier sort l’arrêt à l’aide du casque. Mugnier répond à son jeune compère gardien en repoussant un tir de Lebey qui s’était appliqué pour déposer le disque à raz-glace. Les actions se multiplient pour le Mont-Blanc, mais la tendance, et surtout le manque de réalisme, font tourner le momentum. Morzine se rebiffe. Schmidbauer remonte la glace et trouve en relais la sortie de prison heureuse de Josselin Besson. Ce dernier rejoue avec son premier passeur qui battait Dugat du revers, 1-2 à [5-4]. Dans la minute qui suit, Morzine attaque et profite de sa nouvelle supériorité. A. Juillet Première pour Preston Ames au Mont-Blanc C’est cette fois Marcinek qui faisait fructifier son échappée, 1-3. Difficile fin de tiers pour les montblanais qui concédaient même une nouvelle unité sur un mouvement parfaitement huilé et conclut par Chase Hatcher, 1-4. Malgré un début de période à l’avantage des hommes de Sarlieve, muets offensivement ou ayant buttés sur un très bon Lucas Mugnier, le réalisme morzinois a mis un coup sur le casque des blancs. Les Pingouins mènent de trois longueurs à au deuxième intermède 4 buts à 1.



Morzine contrôle la fin de rencontre



La partie reprend de plus belle. Mont-Blanc n’a plus rien à perdre et jette ses forces dans la bataille, se livrant offensivement. L’opposition est toujours très agréable à suivre. L’équipe visiteuse défend plus bas et les hommes de Gros tiennent le choc face aux attaques des joueurs de Saint-Gervais/Megève, jusqu’à la réduction du score d’un jeune produit de la formation HC 74 passé par les deux clubs. Mathis Chatellard est chargé sans palet par Marcinek. Une pénalité différée est appelée par Mr Bergamelli et ses assesseurs. L’action se poursuit et le jeune Chatellard se fait justice lui-même en réduisant l’écart, 2-4. A. Juillet Muratov pousse pour les morzinois Le HCMA recule dans les minutes qui suivent, mais Mugnier soulage ses coéquipiers à plusieurs reprises, en s’imposant devant des lancers importants. La fin de match approche et le scénario final ne fait désormais plus guère de doute. Dans une ultime réalisation morzinoise, les Yétis oublient leur fermeture de zone côté droit, Marcinek distille alors une passe laser pour Nolan plein axe à la bleue, qui concluait en break lucarne droite, 2-5. Aucun but ne sera ajouté au compteur du soir.



Mont-Blanc s’incline sur sa glace de Megève, 5 buts à 2. Un succès morzinois construit grâce à un gardien solide et après une rencontre où les visiteurs auront réussi bon nombre de leurs entreprise, avec un jeu à la fois posé, séduisant et solide dans le duel. De leur côté, les Yétis devront oublier cette affrontement et notamment une fin de deuxième période cauchemar et trois buts encaissés coup sur coup, qui auront mis à mal les envies locales. Le HCMB s’incline donc avant son premier tour de Coupe de France, la faute à un manque d’agressivité et de détermination dans le dernier geste qu’il faudra gommer avant une double confrontation face aux Sangliers de Clermont, d’abord en Coupe à Saint-Gervais, puis en Championnat à l’extérieur. Morzine de son côté, tient une rencontre référence face à un adversaire réputé plus fort sur le papier, alors que se profile une opposition face au voisin du HCMP en Coupe de France et une saison nourrit de grands objectifs avec en point de mire, une accession en D1 ! C’est tout le bien que nous souhaitons à nos amis morzinois ! A. Juillet Malgré un but égalisateur en première Mont-Blanc s'incline

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo