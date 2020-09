Hockey sur glace - Division 1 Préparation: Nantes VS Brest 2-3 (4 à 5 TAB) Premier Duel entre les Corsaires et les Albatros qui abordent leur phase préparatoire par une double confrontation. Match Aller à Nantes Samedi 19/09 Match retour à Brest samedi 26/09. Première remportée par les Albatros de Brest lors de la séance de Tirs au but. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction / GF le 22/09/2020 à 09:00 Tweeter Reportage Photos





