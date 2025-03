Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Présentation des 1/4 de finale d'Extraliga tchèque Après un premier tour serré et intéressant les quarts de finale démarrent ce dimanche en République tchèque. Les huit dernières équipes en lice luttent pour le titre suprême Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/03/2025 à 21:35 Tweeter 1ère série (1er-10ème) : Sparta Praha - Oceláři Třinec : 55 - 45

Le Sparta a réalisé une excellente saison et termine en tête de la saison régulière avec treize points d'avance sur son dauphin. Meilleure attaque du championnat et meilleure défense de loin, rien ne semble pouvoir arrêter la rutilante machine à gagner de la capitale de la République Tchèque. Cette année a été enfin l'heure de Kořenář, le jeune gardien s'est imposé comme le meilleur de la ligue avec 92,5% d'arrêts et 1,71% de buts encaissés. Kovář a glissé en back up mais ses statistiques sont excellentes et il pourrait bien être titulaire partout. Irving est l'impressionnant meneur défensif, mais il est aussi complété par Krejčík ou Kemilainen. Cette hermétique défense relance vers une offensive prolifique. Chlapík a marqué 48 points, Horák 38, Řepík 36, Hyka 34, quatre autres jours dépassent les vingt points. N'en jettez plus ! L'équipe pragoise semble être taillée pour la victoire et il semble que pas grande chose pourrait se mettre en travers de sa route. Mais face à sa bête noire en séries, le quintuple champion en titre, il faudra bien jouer son meilleur hockey pour passer l'obstacle. hcocelari.cz Le Sparta et les Oceláři s'affrontent dans un duel classique

Les Oceláři après une saison extrêmement décevante ont réactivé le mode playoffs, et après une défaite serrée au premier match en prolongation à Litvínov, les dragons n'ont plus rien laissé passer. Ils ont remporté nettement le deuxième match, un succès qui leur permet de remporter l'avantage de la glace dans la série. A domicile, Třinec ne laissait pas son adversaire en compter et s'imposait au match trois d'une courte tête avant de faire exploser les pétrochimistes en quatre, avec un 4-1 au dernier match. Une qualification rapide, sans trop perdre de force. Le mode playoffs semble être activé, et on retrouve l'inusable stratégie. Les métallurgistes marquent rapidement au premier tiers le plus souvent avant de refermer la boîte et de s'appuyer sur un Kacetl, déjà déterminant.

Reste à se demander si cela peut passer face à l'armada de Praha. Déjà sans avantage de glace, les Silésiens ne partiront pas favori, mais il faudra réussir à faire douter la machine adverse pour ensuite s'infiltrer sous leurs casques.

Lors des quatre confrontations de la saison régulière chaque équipe l'a emporté deux fois, en CHL les deux équipes s'étaient affrontées en huitième de finale avec un succès du Sparta et un match nul. (Premier match de la série dimanche)





Škorvánek est le titulaire devant la cage des lions, il aligne d'excellentes statistiques, Novotný est remplaçant. Une défense plutôt solide, malgré la blessure toute la saison de Blain. C'est Pavelka qui a pris le rôle de leader défensive, avec MacCormack et Freibergs. L'offensive est moins tranchante que celles des ses principaux rivaux. Jergl est le meilleur pointeur, suivit de près par Tamáši. Bonne saison aussi pour le Français Perret avec 20 points. Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield et Mladá Boleslav un duel de lions en quarts

Mountfield est équipe équilibrée et complète qui pourra espérer performer en playoffs avec confiance et l'avantage de la glace. Mais opposé à d'autres lions, Hradec Králové devra être efficace et vite entrer dans le rythme face à une équipe qui l'est déjà.

Mladá Boleslav qui s'était effondré en fin de saison régulière craignait Plzeň qui avait finit en trombe. Mais le BK a su retrouver sa force qui lui avait fait tant réussir durant les 3/4 de l'exercice. Les playoffs démarrent parfaitement pour les lions qui s'imposent brillamment au premier match 5-3, ils gagnent le deuxième match à l'extérieur. Ils ratent le coup de balais avec une nette défaite 0-3 à domicile dans le troisième match. Après un match 4 stressant, les lions s'imposant en prolongation et se qualifiaient. Très solides derrière avec un Furch de gala pour tenir la furia des Indiens, ils ont su marquer aux bons moments en faisant preuve d'un excellent opportunisme. Il faudra s'appuyer sur ces qualités en quarts de finale pour renverser une équipe qui est favorite cette fois.

Pendant la saison régulière, Mountfield a remporté trois des quatre matchs, voyons si les playoffs confirmeront cette statistique. (Premier match de la série dimanche)





3ème série (3ème-6ème) : Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 55 - 45



Le Dynamo a connu une saison paradoxale, après deux ans où il a surdominé le championnat. Après un excellent début de saison, il a faiblit un peu à la fin de l'année, puis les blessures de joueurs importants ont fait caler la machine. La fin de saison a été extrêmement laborieuse, avec deux victoires sur les onze derniers matchs. Ce naufrage entraîne les chevaux à la troisième place, loin de ce qu'il aurait pu prétendre. Lors de son dernier match il semble avoir retrouvé du peps, et la semaine de repos du premier tour, a pu remettre sur pied des joueurs on verra bien ce qu'il en est en séries, où le Dynamo reste toutefois favori. Will a de solides stats avec 91,39% d'arrêts. La défense est l'une des plus efficaces de la ligue. Čerešňák est la tour de contrôle, Zbořil, Musil ou Hájek sont également des pièces maîtresses de Pardubice. L'offensive du Dynamo est la seconde de la ligue, mais la blessure de Kaut, si elle se poursuit pourrait être préjudiciable tant il est efficace (40 points). Červenka a réussi parfaitement sa première saison de retour dans la ligue tchèque avec 46 points. Kousal et Vondráček sont également prolifiques. Smejkal (28 points) était lui aussi blessé et son absence serait également un problème si elle est confirmée. Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Dynamo défie le Motor pour un quart intéressant

Le Dynamo est une écurie rutilante, mais son principal adversaire est lui même, il lui faudra être sérieux et décomplexé dans une série largement à sa portée.

Le Motor a peiné au premier tour pour se défaire d'une très accrocheuse équipe de Liberec. Le premier match était pourtant nettement remporté 4-2, České Budějovice perdait les deux suivants sans marquer de but (0-1, 0-3). Dos au mur, le Motor se rallumait au match 4 et s'imposait à son tour 3-0. Au match ultime, menés jusqu'au bout alors qu'ils surdominent, les automobilistes se sont fait très peur mais Gulaš égalise dans les derniers instants avant une victoire après 24 minutes de prolongation. Une qualification arrachée mais qui a soudé dans l'adversité l'équipe de CB et lui a permis d'être sur un rythme de séries contrairement à son adversaire. Il faudra rester solide et jouer crânement sa chance et tenter de jouer avec les nerfs d'un adversaire assez apte à céder à la panique.

Durant la saison régulière, ces deux équipes se sont affrontées quatre fois et chacune l'a emporté deux fois. Les playoffs trancheront donc le nom du vainqueur entre ces deux là. (Premier match de la série mardi)





4ème série (4ème-5ème) : Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 55 - 45



La Kometa fait une nouvelle fois une belle saison, équilibrée et sans trous d'air, les Moraves ont su rester dans la bonne partie du tableau tout le championnat régulier. En fin de saison, la rigueur de Brno lui a permis de gravir les échelons un à un profitant des faiblesses de ses adversaires. Il se glisse dans le quatuor de tête en toute fin d'exercice et s'y maintient jusqu'au bout. Ce qui lui permet d'éviter le premier tour et de se préparer sereinement pendant que son adversaire s'épuisait. Postava s'est imposé comme le titulaire devant la cage morave, surclassant le gardien slovène Krošelj malgré d'excellentes stats. La défense n'est pas le point fort de la comète et les blessures de Bartejs et surtout de Ďaloga (le meilleur derrière) touché à la tête, seront préjudiciables. Ščotka et Zábranský devront être les leaders de l'arrière-garde. Devant, l'offensive est excellente. Flek a compté 47 points, Mueller a fait 36 points, Pospíšil 35, Zbořil 33. Cingel et Zohorna ont dépassé les 20 points. Ca tourne très bien et ça marque beaucoup, il faut que cela suffise vu que derrière ça tient moins bien. Avec l'avantage de la glace, Brno est favori dans sa série mais il faudra rester concentrés face à une équipe qui marque également beaucoup de buts. Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno et Karlovy Vary se battent pour une place une demi

Karlovy Vary est très difficilement sorti du premier tour des playoffs, alors qu'elle était opposée à Vítkovice, dernière équipe qualifiée aux séries. Vainqueur en prolongation du premier match, l'Energie perdait nettement le second 2-5 à domicile. La défaite aux tirs au but du match 3 la mettait dos au ravin. Dans un match 4 plutôt bien géré, Karlovy Vary gagnait 3-1 et égalise. Le match décisif se tient à domicile mais l'Energie domine sans parvenir à passer devant, finalement Jiskra donne la victoire à deux minutes du terme. Un premier tour laborieux contre une équipe qui n'avait rien à perdre. Mais pour ces quarts, c'est Karlovy Vary qui se retrouve dans cette situation. Il faudra jouer son offensive au maximum tout en continuant de serrer les rangs derrière, les incroyables prouesses de Frodl ne pourront pas tout face aux meilleures gachettes de la Moravie.

Lors de la saison régulière Brno a remporté trois des quatres rencontres contre l'Energie. Ils vont essayer de faire de même en séries. (Premier match de la série mardi)



