Hockey sur glace - Hockey en France : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Présentation des activités de L'APH pour 2021 Présentation des activités 2021 de L'APH Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo APH le 05/11/2020 à 11:30 Tweeter L'APH vient de publier un livret regroupant ses activités qui seront proposées tout au long de l'année de 2021 (stages de hockey pour les enfants, stages de hockey pour les adultes, évènements...).



Vous pouvez vous le procurer en laissant vos coordonnées postales par mail à l'adresse suivante :

L'APH se chargera de vous l'envoyer.



Pour en savoir plus l'APH

CLIQUEZ ICI



L'APH se chargera de vous l'envoyer.Pour en savoir plus l'APH







