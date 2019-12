Hockey sur glace - Hockey dans le Monde Programme Arbitre Conseil outre atlantique Après les brassards oranges, rouges voici les verts sur les glaçons québéquois mais pour la bonne cause. En effet nos lointains cousins portent le brassard vert dans le cadre d'une formation à l'arbitrage qui semble porter ses fruits. Canada Quebec Région du Richelieu, Hockey Hebdo Hockey Quebec le 21/12/2019 à 22:00 Tweeter Dans la région du Richelieu, le programme arbitre-conseil est une réussite sur toute la ligne. Grâce à cette initiative, un officiel sénior muni d’un bracelet vert est impliqué dans le match et prodigue des conseils aux nouveaux arbitres. Stéphane Carbonneau, arbitre en chef de la région, nous explique le fonctionnement du programme et ce qui en fait son succès. (source https://www.hockey.qc.ca/fr/).

Pour lire tout l'article cliquez ICI

Peut-être un système que la France devrait tester pour la formation de ses arbitres bien trop souvent livrés à eux même, mais pour cela il faudrait changer toute la politique de formation qui souffre quelque peu de modernisme. Surtout éviter de mettre ses anciens cadres à la retraite, mais les solliciter pour former et encadrer. (GB)





Photo Hockey.qc.ca/fr/







