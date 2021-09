Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Promoglace : Le plaisir d’être à vos côtés Hockey sur Glace - Promoglace Media Sports Loisirs / Promoglace, Hockey Hebdo La redaction / Promoglace le 27/09/2021 à 17:30 Tweeter Grâce à vous, Promoglace est devenu incontournable dans le monde du Hockey, du Roller et du Patinage.

Aujourd’hui, Promoglace c’est : 7 boutiques

1 site internet

Plus de 27 ans d’expérience

L’un des plus grands stocks d’Europe Et toujours autant de plaisir d’être à vos côtés !





Cette année, nous avons décidé de jouer la carte (c’est le cas de le dire) de la nouveauté et de vous proposer d’intégrer la TEAM PROMOGLACE PRIVILÈGE.



La TEAM PROMOGLACE PRIVILÈGE c’est quoi ?

C’est la carte jaune qui vous permet d’avoir pleins d’avantages et de garder notre statut de « meilleur co-équipier »





Avec cette carte, vous aurez le droit à : Des prix (très) avantageux toute l’année

Un cadeau pour votre anniversaire

Des ventes qui vous sont réservées

Des frais de port réduits lors des grandes occasions

Et pleins d’autres surprises tout au long de la saison.

Parce que nous devons remercier nos clubs partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années, nous avons décidé d’offrir cette carte à tous les licenciés de nos clubs partenaires. Contactez vite votre référent pour obtenir votre carte.

Sinon, RDV dans l’une de nos boutiques Promoglace ou sur promoglace.com pour vous la procurer et profiter de tous ces avantages.



On vous attend avec impatience pour cette nouvelle saison !

Venez nous voir pour découvrir les dernières nouveautés, profiter des meilleurs bons plans et chercher des conseils de pro !!



Boutiques Promoglace en France :





Gap (05)

5 Passage Montjoie 05000 Gap

Téléphone : 04.92.52.06.11

Mail : boutique@promoglace.com



Sallanches (74)

1100 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches

Téléphone : 04.50.58.48.71

Mail : sallanches@promoglace.com



Rouen (76)

6 Rue Edmond Flamand 76100 ROUEN

Téléphone : 02.35.15.29.40

Mail : rouen@promoglace.com



Reims (51)

2 Impasse Félix Eboué, 51430 Tinqueux

Téléphone : 03.26.04.82.49

Mail : reims@promoglace.com



Anglet – Pop Up Store (64)

Patinoire de la Barre 64600 Anglet

Mail : anglet@promoglace.com



Paris/Ile de France (92)

43 Avenue de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine

Téléphone : 01.47.98.20.98

Mail : contact@interglace.fr



Tours (37)

9 Rue Christophe Plantin, 37230 Fondettes

Téléphone : 02.47.42.12.13

Mail : tours@promoglace.com

