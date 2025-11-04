Hockey sur glace - Hockey en France PROMOGLACE - Un événement inédit en France Notre partenaire PROMOGLACE organise un événement inédit en France à l'occasion du lancement de la nouvelle collection Bauer Vapor. Communiqué PROMOGLACE, Hockey Hebdo La redaction /cs le 18/08/2025 à 19:31 Tweeter



Dans une ambiance festive et conviviale, venez découvrir cette collection VAPOR tant attendue !



Au programme de cette journée hors du temps : Test des nouveautés,

Conseils personnalisés,

Animations et de

Nombreux cadeaux seront à gagner, dont le fameux maillot Bauer Flylite tant convoité ! Pour ponctuer cette journée, une petite restauration vous sera offerte, des joueurs des clubs avoisinants seront présents, des challenges vous seront proposés, et bien d'autres surprises vous attendront.



Cette journée est ouverte à tous les joueurs et joueuses de hockey et de roller, aux parents et grands-parents de futurs champions, aux frères et sœurs, aux fans de hockey, et à tous ceux qui aiment ce sport.



LES DATES : Samedi 23 août à Rouen – 6 Rue Edmond Flamand, 76100 Rouen

– 6 Rue Edmond Flamand, 76100 Rouen Samedi 30 août à Sallanches – 1100 Avenue André Lasquin, 74700 Sallanches

– 1100 Avenue André Lasquin, 74700 Sallanches Samedi 30 août à Asnières – 43 Avenue de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine

– 43 Avenue de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine Samedi 6 septembre à Tours – Rue de la Limougère, 37230 Fondettes

👉 https://www.promoglace.com/vapor-live-event-2971 Retrouvez toutes les infos sur le site :

Avec cet événement, Promoglace confirme sa position de leader du hockey en France.

C'est inédit et c'est chez Promoglace que ça se passe.









