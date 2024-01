Une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin voit le jour en Amérique du Nord : la PWHL (Professionnal Women Hockey League)

Où ?

Elle regroupe six équipes, trois aux Etats-Unis (Boston, Minnesota, New York) et trois au Canada (Montréal, Ottawa, Toronto). Comme son nom l'indique, en tant que ligue professionnelle, les joueuses seront rémunérées.

Comment ?

En 2023 le Mark Walter Group, propriété du milliardaire américain Mark Walter rachète la PHF (Premier Hockey Federation) qui gérait le championnat féminin nord-américain.

Ce championnat regroupait sept équipes : Boston, New York, Minnesota, Toronto, Buffalo, Connecticut, Montréal. A l'été 2023, il dissout cette ligue pour créer la nouvelle PWHL.

Toutes les équipes sont la propriétés de la ligue et donc du Mark Walter Group.

Pourquoi ?

La disparition de la PHF a mis fin à une querelle de plusieurs années entre cette ligue et la PWHPA (Professional Women's Hockey Players Association), composée de stars des équipes nationales américaines et canadiennes. Ces joueuses n'étaient pas disposés à rejoindre la PHF, invoquant un manque de confiance dans leurs modèles commerciaux.

La NHL a apporté son soutien au projet mais n'impose rien à la PWHL qui reste indépendante, l'aide de la NHL est purement consultative. Bettman, le commissaire de la NHL, ne voulait pas s'impliquer avant lorsqu'il y avait deux ligues en concurrence.

Quand ?

Le 18 septembre 2023 à Toronto a lieu un repêchage où les équipes sélectionnent les joueuses. 90 joueuses sont ainsi recrutées dont 77 Nord-Américaines (49 Canadiennes et 28 Américaines), 13 Européennes rejoignent la grande ligue avec une majorité de Tchèques (5) et la Française, Chloé Aurard qui rejoint New York (repêchée au 21ème rang). L'Américaine Taylor Heise, est la première a avoir été repêchée par le Minnesota.





La première saison régulière de l'histoire débute le 1er janvier 2024 et se disputera en version courte de 24 rencontres (12 à domicile et 12 à l'extérieur) jusqu'au 25 mai. La saison incluera une pause internationale pour le championnat du monde féminin 2024 qui se déroulera du 3 au 14 avril à Utica aux Etats-Unis (Etat de New York). A l'issue de la saison régulière les quatre premières équipes se disputeront en playoffs.

Les saisons suivantes démarreront en novembre jusqu'au mois de mai suivant.

Nouvelle règle dans le jeu :

Si une équipe marque en infériorité, le power-play adverse s'arrête et l'équipe retrouve 5 joueuses de champ.



Effectifs des équipes engagées :



Boston :

Gardiennes : Aerin Frankel (USA), Cami Kronish (USA). Emma Söderberg (SWE).



Défenseuses : Emily Brown (USA), Emma Bruckles (CAN), Jessica Digirolamo (CAN), Kaleigh Fratkin (CAN), Jess Healey (CAN), Sophie Jaques (CAN), Megan Keller (USA), Sidney Morin (USA).



Attaquantes : Hannah Brandt (USA), Shiann Darkangelo (USA), Samantha Davis (USA), Loren Gabel (CAN), Taylor Girard (USA), Samantha Isbell (CAN), Hilary Knight (USA), Nicole Kosta (CAN), Gigi Marvin (USA), Alina Müller (SUI), Amanda Pelkey (USA), Jamie Lee Rattray (CAN), Thereza Schafzahl (AUT), Sophie Shirley (CAN), Taylor Wenczkowski (USA).



Entraîneuse : Courtney Kessel (CAN)

Minnesota :

Gardiennes : Lauren Bench (USA), Nicole Hensley (USA), Amanda Leveille (CAN), Maddie Rooney (USA).



Défenseuses : Natalie Buchbinder (USA), Melissa Channell (USA), Abby Cook (CAN), Maggie Flaherty (USA), Emma Greco (CAN), Dominique Kremer (USA), Nikki Nightengale (USA), Lee Stecklein (USA).



Attaquantes : Abigail Boreen (USA), Sydney Brodt (USA), Brooke Bryant (USA),

Claire Butorac (USA), Michela Cava (CAN), Kendall Coyne Schofield (USA), Clair DeGeorge (USA), Brittyn Fleming (USA), Taylor Heise (USA), Denisa Křížová (CZE), Sophia Kunin (USA), Kelly Pannek (USA), Liz Schepers (USA), Susanna Tapani (FIN), Grace Zumwinkle (USA).



Entraîneur : Ken Klee (USA)

Montréal :

Gardiennes : Marlène Boissonnault (CAN), Elaine Chuli (CAN), Ann-Renée Desbiens (CAN).



Défenseuses : Erin Ambrose (CAN), Madison Bizal (USA), Catherine Daoust (CAN), Mariah Keopple (USA), Brigitte Laganière (CAN), Dominika Lásková (CZE), Kati Tabin (CAN).



Attaquantes : Anne-Sophie Bettez (CAN), Sarah Bujold (CAN), Claire Dalton (CAN), Mélodie Daoust (CAN), Gabrielle David (CAN), Jillian Dempsey (USA), Catherine Dubois (CAN), Sarah Lefort (CAN), Leah Lum (CHN-CAN). Kennedy Marchment (CAN), Maureen Murphy (USA), Kristin O’Neill (CAN), Marie-Philip Poulin (CAN), Alex Poznikoff (CAN), Laura Stacey (CAN), Tereza Vanišová (CZE).



Entraîneuse : Kori Cheverie (CAN)

New York :

Gardiennes : Abigail Levy (USA), Lindsey Post (CAN), Corinne Schroeder (CAN).



Défenseuses : Taylor Baker (HUN-CAN), Jaime Bourbonnais (CAN), Johanna Fällman (SWE), Brooke Hobson (CAN), Carley Olivier (CAN), Claire Thompson (CAN), Ella Shelton (CAN), Olivia Zafuto (USA), Micah Zandee-Hart (CAN).



Attaquantes : Chloé Aurard (FRA), Alex Carpenter (USA), Jade Downie-Landry (CAN), Jessie Eldridge (CAN), Élizabeth Giguère (CAN), Alexa Gruschow (USA), Alexandra Labelle (CAN), Paetyn Levis (USA), Savannah Norcross (USA), Madison Packer (USA), Abby Roque (USA), Jill Saulnier (CAN), Kayla Vespa (CAN), Emma Woods (CAN).



Entraîneur : Howie Draper (CAN)

Ottawa :

Gardiennes : Sandra Abstreiter (GER), Emerance Maschmeyer (CAN), Rachel McQuigge (CAN).



Défenseuses : Ashton Bell (CAN), Amanda Boulier (USA), Zoe Boyd (CAN), Taylor Davison (CAN), Savannah Harmon (USA), Victoria Howran (CAN), Jincy Roese (USA), Aneta Tejralová (CZE).



Attaquantes : Lexie Adzija (CAN), Emily Clark (CAN), Kristin Della Rovere (CAN), Rosalie Demers (CAN), Fanni Garát-Gasparics (HUN), Becca Gilmore (USA), Mikyla Grant-Mentis (CAN), Gabbie Hughes (USA), Brianne Jenner (CAN), Kateřina Mrázová (CZE), Hayley Scamurra (USA), Malia Schneider (CAN), Akane Shiga (JPN), Natalie Snodgrass (CAN), Daryl Watts (CAN).



Entraîneuse : Carla MacLeod (CAN)

Toronto :

Gardiennes : Kristen Campbell (CAN), Erica Howe (CAN), Carly Jackson (CAN).



Défenseuses : Renata Fast (CAN), Kali Flanagan (USA), Emma Keenan (CAN-USA), Olivia Knowles (CAN), Jessica Kondas (CAN), Jocelyne Larocque (CAN), Allie Munroe (CAN), Maude Poulin-Labelle (CAN), Lauriane Rougeau (CAN).



Attaquantes : Victoria Bach (CAN), Samantha Cogan (CAN), Jesse Compher (USA), Maggie Connors (CAN), Brittany Howard (CAN), Jess Jones (CAN), Rebecca Leslie (CAN), Emma Maltais (CAN), Hannah Miller (CAN-CHN), Sarah Nurse (CAN), Natalie Spooner (CAN), Blayre Turnbull (CAN), Alexa Vasko (CAN), Kaitlin Willoughby (CAN).

Entraîneur

: Troy Ryan (CAN)

Hockey Hebdo vous fera suivre la première saison de la PWHL dans sa rubrique flash infos étrangers, division Hockey Féminin et donnera des nouvelles de la tricolore Chloé Aurard sur les glaces nord-américaines.

🇫🇷 Première historique pour Chloé Aurard 🤩



Notre tricolore a participé au premier match de l’histoire de la PWHL 🤝



Titularisée, Chloé a brillé avec 2 assistances dans ce match d’ouverture de la nouvelle ligue professionnelle de hockey sur glace féminin en Amérique du Nord 🏒 pic.twitter.com/1HoDOiPLhy — SPORTRICOLORE (@sportricolore) January 2, 2024