Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Renversant ! Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 26/09/2021 à 16:17 Tweeter Avec une victoire au compteur de chaque côté, les Yétis du Mont-Blanc et les Pingouins de Morzine se retrouvaient pour une 3ème et dernière confrontation dans cette phase préparatoire. L’occasion de tester de nouvelles combinaisons de ligne pour la troupe de Julien Guimard et Stéphane Gros avant la reprise officielle en Coupe de France programmée le samedi suivant et où Morzine affrontera Villard et Mont-Blanc – Clermont-Ferrand !



Mont-Blanc en difficulté



Les premières minutes ressemblent à un round d’observation entre les deux formations.

Bouvet gardait les cages morzinoises et était opposé à Goy dans ce début de rencontre côté Yéti. Le jeu est essentiellement pris en possession, sans lancer réellement menaçant pour les portiers. Le premier jeu de puissance consécutif à une faute de Marcinek offre des possibilités de jeu à l’offensive aux locaux, et Loppatto se montre le plus menaçant dans cet exercice. En fin de possession à 5 contre 4, Houde se rend auteur d’une crosse haute et c’est au tour de la troupe de Guimard et Lamblin de défendre à un de moins. Chatellard est également puni dans les minutes qui suivent pour un retour illicite sur Marcinek. Le slovaque se fait justice lui-même sur la deuxième unité de supériorité quelques secondes plus tard, prenant de la vitesse en zone neutre et trouvant le haut du filet sur un lourd tir sous la barre, 0-1 [5-4]. Après cette ouverture du score, les Yétis connaissent une période de temps faible. A l’inverse, Morzine joue sans complexe et oblige les locaux à reculer. Baillard manque le but du break sur une énorme situation et un disque collé au poteau de Goy. Mont-Blanc réagit et se remet dans le sens de la marche dans les cinq dernières minutes, mais manque toujours de précision dans ses transmissions. En face, le HCMA est bien en place et gêne considérablement les montblanais dans leur construction de jeu. Une situation qui va prendre un tournant plus négatif encore pour le club vert et rouge alors que s’amorcent les dernières minutes. Bruno Zabis pour 2’, puis Jérémy Arès pour 2’ + 10’ sont chassés, offrant une double supériorité numérique à la bande de Stéphane Gros. Alexandre JUILLET Morzine pousse Mont-Blanc dans ses retranchements Thibaud Masson ne se fait pas prier et reprend un service de Marcinek venu de la gauche, au second poteau pour donner un break d’avance aux siens, 0-2 [5-3]. Mont-Blanc est mené 2 buts à 0 après vingt minutes de jeu.



Morzine conserve le lead



Les nombreuses pénalités coupent le rythme de ce début de deuxième acte. Mont-Blanc écope d’une nouvelle punition dirigée contre Chatellard et voilà qu’une nouvelle situation d’avantage numérique est instaurée. Marcinek se met en lumière sur un tir venu du centre de la zone dangereuse, mais Goy esquissait la bonne réaction. Mont-Blanc résiste parfaitement au powerplay pingouin. Comme bien souvent dans ce type de retard accusé, Éric Léger s’érige en homme providentiel sur le retour au complet et bat Bouvet, servi par Aimonetto et Cocar, 1-2. Les locaux respirent mieux après la réduction du score, et ce sont les Pingouins qui connaissent une période moins faste, malgré une excellente résistance sur un jeu d’infériorité numérique, défendu avec solidarité. Le retour à nombre égal permet aux rouges et noirs de redéployer leur jeu vers l’offensive. Il s’en faut d’un cheveu pour qu’une reprise second poteau ne vienne redonner un break d’avance aux coéquipiers de Bouvet. Julien Guimard change son gardien à la mi-match et lance dans le grand bain Elliot Cotet, le gardien U20 du HC 74 pour sa première expérience avec la Division 1. Malgré du mieux dans le jeu, Mont-Blanc peine à construire et les individualités balbutient leur hockey face à une formation morzinoise solidaire. C’est en tout cas le cas jusqu’à 3 minutes du terme de cet acte II. Avec de la vitesse, les Yétis se montrent enfin plus menaçants. Chatellard récupère un service d’Arthur Cocar et donne un modèle de passe à Walz pour l’égalisation, 2-2. Alexandre JUILLET Les attaques montblanaises sont plus nombreuses Les Yétis n’auront guère le temps de célébrer puisque les hommes de Gros seront de retour aux affaires dans la même soixantaine de secondes. Thibaud Masson y va de son doublé, après un excellent lancer venu de la gauche, 2-3. La fin de tiers est animée ! Une pénalité est appelée contre Josselin Besson en territoire défensif Pingouin. Le jeu se poursuit et Mont-Blanc s’offre une occasion de revenir au score sur un tir à bout portant de Jean-Christophe Houde, dont Bouvet se saisissait, avant de se voir sauvé par sa barre transversale sur un lourd tir signé Loppatto. Les deux formations regagnent les vestiaires sur ce score de 3 buts à 2 en faveur de Morzine-Avoriaz.



Un bon sursaut montblanais



Mont-Blanc prend possession du territoire offensif, profitant d’un homme de plus en début de 3ème. Une situation qui se représentera quelques secondes plus tard suite à une faute sur Valérian Croz. La partie reste indécise en terme de scénario et les hommes de Division 1 semblent bénéficier d’un net regain d’énergie. Un ultime round que les Yétis vont d’ailleurs dominer. Morzine est toujours en avance et résiste à la situation. La fatigue gagne la formation de Division 2. Les Yétis poussent fort pour revenir, mais le réalisme les fuit. Bouvet repousse les tentatives malgré une nette domination territoriale. Les efforts portent enfin leurs fruits à 5 minutes de la fin de la rencontre. Aimonetto reprend le disque en zone offensive et ramène la troupe de D1, 3-3. Les locaux ont inversé le scénario de la rencontre et sont désormais largement dominateurs. La pression installer pour tenter de prendre l’avantage est importante dans le moneytime. Aucun but ne sera pourtant ajouté et les deux formations devront passer par la prolongation !



Cotet signe son entrée, Zabis - Chatellard transforment



Loppatto manque un tir au but obtenu après vingt secondes de jeu en additionnelle, puis Mont-Blanc se voit offrir un jeu de puissance pour une faute de Marcinek sur Léger. Une période additionnelle qui permet au jeune portier HC 74 Elliot Cotet une formidable entrée en matière chez les séniors. Cotet effectue un double arrêt face à la formation morzinoise et envoie les deux formations aux tirs aux buts. Si les locaux ont dominé cet acte supplémentaire, aucune des deux formations n’a su prendre le meilleur sur son opposant. Au jeu des tirs décisifs, Mont-Blanc se montre plus précis. Zabis dans le soupirail et Chatellard en lucarne droite permettent aux locaux de s’imposer lors de la séance de tirs de barrage, 4-3. Alexandre JUILLET Zabis inscrit son tir au but





Victoire des Yétis 4 buts à 3 dans ce troisième match préparatoire face aux Pingouins. Une série de rencontres formatrices pour l’une et l’autre des équipes. Mont-Blanc a bien souvent dû composer avec de nombreuses absences. En face, les hommes de Stéphane Gros se sont offerts quelques bonnes références à l’heure d’entamer officiellement la saison face à Villard de Lans en Coupe de France, samedi prochain. De leur côté, les Yétis du HC Mont-Blanc affronteront les Sangliers de Clermont !

Alexandre JUILLET Excellente entrée pour Elliot Cotet à son premier match sénior ! © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo