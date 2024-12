Classement Haut et Bas







Les coups d’éclat des mauvais élèves



La neige blanche de Montréal a glacé les champions de Floride



Le 28 les Canadiens de Montréal ont réalisé un exploit en blanchissant les Panthers de la Floride avec un score de 4-0, et ce, directement sur le territoire de l’ennemi. Kirby Dach a été une star du match, marquant deux buts. Jake Evans a ajouté un but en désavantage numérique ! portant le score à 3-0.Le petit nouveau Jakub Dobes, qui jouait son premier match dans la LNH, a réalisé une performance impressionnante avec 33 arrêts. Le jeune gardien tchèque est né le 27 mai 2001 à Ostrava. Il a été repêché par les Canadiens de Montréal en 2020. Son premier match sur la glace de NHL laisse présager du meilleur pour lui.



En plus de l'exploit c'est carrément de Carey Price qu'il décroche un compliment : "Félicitations Jakub. Voilà qui me rend heureux d'avoir assissté à un moment pareil." From one Habs goalie to another, Carey Price shows some love to Jakub Dobeš. 🫶 pic.twitter.com/uSLY9fT0Ks — Sportsnet (@Sportsnet) December 29, 2024

Les Sabres sortis de l’enfer ?



Les Sabres de Buffalo ont humilié les NY Islanders le 23 décembre. On doit ce score fou notamment à Rasmus Dahlin avec ses quatre passes et à Jiri Kulich avec deux buts et une passe. Ce match est d’autant plus marquant pour les Sabres, car ces derniers n'avaient pas gagné depuis le 23 novembre contre les Sharks de San Jose, régulièrement derniers au classement général. Face à cette humiliation venant de tous les côtés, les fans des Islanders ont hué leur équipe à plusieurs reprises.





Matt Rempe, des nouvelles du boucher newyorkais



Le jeune attaquant des Rangers de New York avait été pour ce début de saison, redescendu dans l’équipe AHL des Rangers notamment en raison de son comportement systématiquement violent et bagarreur. Il a fait son retour dans NHL le 20 décembre et ce seul match lui a suffi pour recevoir une pénalité majeure. Il a en effet été suspendu pour huit matchs par le département de la sécurité des joueurs de la LNH. Lors d'un match contre les Stars de Dallas, Rempe a été sanctionné pour avoir donné un coup de coude et une mise en échec dangereuse au défenseur Miro Heiskanen.



L'incident s'est produit à la 7e minute de la troisième période. Rempe a reçu une pénalité majeure et une inconduite de match pour son geste. En raison de la gravité de l'incident et surtout en raison de son statut de récidiviste, il a été convoqué à une audience individuelle avec le vice-président senior de la sécurité des joueurs, George Parros.

Rempe, qui mesure 2,06 m, avait déjà été suspendu la saison dernière pour quatre matchs notamment pour un coup de coude à la tête de Jonas Siegenthaler, des Devils du New Jersey. Cette nouvelle suspension porte son total à 12 matchs de suspension en seulement 22 matchs de carrière dans la LNH.



L'annonce de la suspension est intervenue peu de temps après une défaite des Rangers contre les Hurricanes de la Caroline, marquant leur 12e défaite en 16 rencontres. Rempe n'a pas encore marqué de point cette saison en cinq matchs avec les Rangers, mais il a accumulé cinq points en 18 matchs avec l'équipe de AHL, les Hartford Wolf Pack.



Le coup contre Miro Heiskanen :

Matt Rempe received a 5-minute major for this hit on Miro Heiskanen. Roope Hintz took immediate exception. pic.twitter.com/dqCsFPPOfe — Victory+ (@victoryplustv) December 21, 2024



Détroit change de coach



Le 26 décembre le club a décidé de se séparer de Derek Lalonde après trois saisons et a nommé Todd McLellan comme nouveau coach. Cette décision intervient après une série de mauvais résultats et une saison difficile pour les Red Wings. A titre d’exemple, le club n’a gagné que trois match en 13 rencontres depuis fin novembre, les plaçant 28e au classement général. Il ne sont pas dernier à leur classement de section que parce qu’ils se trouvent dans la même que Buffalo.



Lalonde avait été engagé en 2021 avec l'objectif de relancer l'équipe, mais malgré quelques améliorations, les résultats n'ont visiblement pas été à la hauteur des attentes. Le président des Red Wings, Steve Yzerman, a déclaré que le changement était nécessaire. Todd McLellan, qui a déjà dirigé des équipes comme les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles, est considéré comme un entraîneur expérimenté. C’est lui qui a été choisi.

New Head Coach Todd McLellan with a pretty clear message in his first full practice with the Detroit Red Wings since taking over for Derek Lalonde. #LGRW pic.twitter.com/DTULEe8AWk — Winged Wheel Podcast (@WingedWheelPod) December 28, 2024

"Mais jouez au pu**** de hockey, c'est ce que vous avez fait toute votre vie !" Premier entrainement musclé, de la part du nouveau.



Un joueur de l’équipe avait d’ailleurs été mis à l’amende il y a quinze jours : Jonatan Berggren, pour un double-échec sur Connor Dewar, des Maple Leafs de Toronto. Berggren avait reçu une pénalité mineure pour son geste sur le moment mais le département de la sécurité des joueurs de la LNH avait annoncé une amende de 2 148,44 $, le montant maximum autorisé par la convention collective, reversé comme toujours au fond d’urgence pour les joueurs.



En parlant de coups graves...



Le 23 décembre, lors du match entre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride, Nikita Kucherov a reçu une pénalité majeure et une méconduite de match pour un coup de genou dangereux sur Matthew Tkachuk. L'incident s'est produit avec moins de trois minutes restantes au premier tiers-temps.

Kucherov, en tentant de dégager le palet, a percuté Tkachuk genou contre genou. Tkachuk a senti qu’il ne s’agissait pas d’un petit choc et a immédiatement appelé les soigneurs qui l’ont aidé à sortir de la glace. Bien qu'il ait pu retourner au jeu au début du deuxième tiers-temps, l'impact a été suffisamment violent pour entraîner une méconduite pour Kucherov.

Nikita Kucherov was assessed a major penalty and game misconduct for kneeing Matthew Tkachuk. pic.twitter.com/0sdE7gSgOb — Sportsnet (@Sportsnet) December 24, 2024

Ce geste a été largement critiqué, et bien que Kucherov n'ait pas été suspendu par la suite, il a été condamné à une amende de 2 148,44 $, toujours ce même maximum comme pour Berggren. Tkachuk, quant à lui, a exprimé sa chance d'avoir évité des blessures plus graves.Le Lightning a fini par l’emporter quand même et avec le panache d’un blanchissage 4-0.



Le retour du guerrier



Il a nouveau à la poursuite du record. Alex Ovechkin a fait son retour le 28 décembre après avoir manqué 16 matchs en raison d'une fracture du péroné gauche. Loin de lui l’idée de perdre du temps : il a directement a marqué un but lors de son premier match de retour contre les Maple Leafs de Toronto, portant son total de buts en saison régulière à 869, à seulement 27 buts de battre le record de Wayne Gretzky.

Une remontada historique



Duel de monstres marins : le Seattle Kraken a réalisé une remontada incroyable contre les Vancouver Canucks le 28 décembre. Les Kraken ont été menés 4-1 avec moins de cinq minutes restantes au troisième tiers-temps, mais ils ont réussi à égaliser en marquant trois buts en seulement deux minutes et demie !



Jaden Schwartz a marqué deux buts dans cette période, et Vince Dunn a inscrit le but égalisateur à 49 secondes de la fin du temps réglementaire. Dunn a ensuite marqué le but vainqueur en prolongation, après une superbe percée.



L'équipe a donc pu célébrer une victoire 5-4 après avoir été mené de trois buts.

C'est seulement la troisième fois dans l'histoire de la LNH qu'une équipe a réussi à revenir d'un déficit de trois buts dans les cinq dernières minutes pour remporter le match. La dernière fois remonte à presque quinze ans dans la série que jouaient les Flyers contre les Bruins en 2010. Après avoir forcé le match 7, les Flyers ont été menés 3-0 au troisième tiers-temps, mais ils ont marqué trois buts en fin de match pour égaliser et remporter le match 4-3 en prolongation.



Pépites





Le slap de Celebrini : précis et puissant, toujours un plaisir :

CHARLIE LINDGREN, SAVE OF THE SEASON 😱 pic.twitter.com/VDH3qv7ZvC — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 21, 2024



"Pas aujourd'hui" Logan Thompson à William Nylander

Il ne se bat pourtant pas beaucoup, alors quand les gants tombent, il s'agit d'apprécier : ci dessous, le combat de MacKinnon avec Hayton

We got a MacKinnon fight everyone! #GoAvsGo the Dogg does it all



pic.twitter.com/57jvXrOA4d — Drew Livingstone (@ProducerDrew_) December 28, 2024

Dans la catégorie bêtisier, le casque coincé de Lorentz, une première drôle dans l'histoire de la ligue

Steven Lorentz's helmet got stuck in the glass during warmups 😂 pic.twitter.com/8WdEnJwjph — Sportsnet (@Sportsnet) December 29, 2024

Tourne tourne, petit moulin (Lidgren)

CHARLIE LINDGREN, SAVE OF THE SEASON 😱 pic.twitter.com/VDH3qv7ZvC — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 21, 2024