Les inscriptions pour le Trophée des Petits Champions 2022 sont ouvertes, toutes les informations sont sur le site Internet



Attention les inscriptions sont nombreuses, alors ne tardez pas.





Le Trophée des Petits Champions est le plus grand rassemblement européen de jeunes hockeyeurs U9 – U11 – U13.



Le Trophée Bauer des Petits Champions 2019 en quelques chiffres c’est :

– 4 nations représentées (France, Italie, Suisse, République Tchèque).

– 10 équipes françaises seulement en 30 ans ont remporté le Trophée Bauer des Petits Champions : Dijon, Gap, Yerres-Dammarie , Saint Gervais, Grenoble, Toulon (associé à Velke, Tchéquie), Morzine, Briançon et deux équipes « Haute Savoie ».

– 14 clubs étrangers représentés.

– 29 clubs français représentés.

– 30 arbitres.

– 65 clubs étrangers y ont participé depuis la 1ère édition.

– 96 équipes engagées.

– 97 clubs Français y ont participé depuis la 1ère édition.

– 100 annonceurs.

– 120 organisateurs.

– 480 matchs joués en 3 jours.

– 1000 joueurs participants.

– 2000 repas à chaque service (joueurs + responsables+ organisation).

– 3000 programmes distribués.

– 3000 spectateurs aux finales (moyenne de 1000 par tournoi).

– 25 000 joueurs ont participé au trophée des petits champions depuis 1991.

Le Trophée Bauer des Petits Champions reste le plus grand rassemblement de hockey mineur en Europe. L’événement a vu s’élancer plusieurs joueurs devenus Internationaux, ainsi que des joueurs de NHL (Ilya Kovalchuk et bien d’autres).



Un événement incontournable à ne pas rater pour les jeunes pousses du monde du hockey.



Les vainqueurs de la dernière édition organisée.

U9 - Entente Toulon/Velke République Tchèque

U11 - Rebel Team (Suisse)

U13 - HCB Foxes Academy (Italie)



Photo APH U9 - Entente Toulon/Velke République Tchèque

Photo APH U11 - Rebel Team (Suisse)

