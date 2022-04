Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey Mineur : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Retour réussi du Trophée des Petits Champions Après une absence forcée suite une crise sanitaire mondiale sans précédent, le Trophée Bauer des Petits Champions a fait son retour, un retour remarquable sous le signe de la réussite. Cette 30ème édition était attendue. Elle a eu lieu le week-end dernier sur les patinoires de Briançon, Gap et Orcières Merlette 1850 rassemblant près d’un millier de jeunes passionné(e)s de hockey sur glace. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo APH , gb le 20/04/2022 à 19:01 Tweeter Le retour réussi du Trophée des Petits Champions C'était une 30ème édition que tout le monde attendait depuis 2019. Après deux années d’incertitudes, les organisateurs n’ont pas hésité à remettre en route la machine endormie mais forte d’une mécanique bien huilée. Certes malgré quelques craintes légitimes pour ce redémarrage, cette reprise s'est bien déroulée et a suscité un fort engouement grâce à la volonté sans faille des organisateurs. aisni tout le monde a répondu présent afin que cette fête fasse son retour avec brio et soit encore le plus grand rassemblement européen de hockey mineur.



Des équipes tchèques, suisses, italiennes, françaises, autrichiennes et belges s'étaient donné rendez-vous ce week-end de Pâques dans les patinoires de Briançon, Orcières Merlette et Gap pour ce grand rendez-vous international de hockey sur glace.





Une belle réussite, une fois de plus, orchestrée par l'APH et son équipe de 120 bénévoles.

Les podiums du Trophée Bauer des Petits Champions

Crédit Photo MalyssPhotographie U09 - HC Yverdon Suisse



Trophée des Petits Champons U09 joué à Briançon

1 – HC Yverdon Suisse

2 – EHC Epinal France

3 – Feldkirch Autriche



Crédit Photo APH U11 - SK Kadan Black Rep Tchèque



Trophée des Petits Champons U11 joué à Orcières Merlette

1 – SK Kadan Black Rep Tchèque

2 - HC Yverdon 1 Suisse

3 – Dogs de Cholet France



Crédit Photo APH U13 - Gladiators Aoste



Trophée des Petits Champons U13 joué à Gap

1 - Gladiators Aosta Italie

2 - La Chaux de Fonds Suisse

3 - Caribous Dammarie France





Retrouvez toutes les équipes, les résultats et classement du tournoi sur le site de l'APH dans la rubrique Trophée des Petits Champions





L’APH vous donne rendez-vous à l’année prochaine pour son Trophée Bauer des Petits Champions mais en attendant un rendez-vous est fixé pour les plus grands pour son Trophée Loisir les 1er, 2 et 3 juillet 2022 à Orcières Merlette 1850.





