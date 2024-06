Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Retours sur les séries qui ont donné l'affiche finale Ce ne sont pas les Rangers qui ont perdu met bien les Panthers qui n'ont pas perdu. Et les Oilers, tout fraîchement qualifiés. US/Canada, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 03/06/2024 à 20:39 Tweeter Demi-finales en miroir



Les deux équipes qualifiée pour le dernier tour de la course à la coupe Stanley ont gagné en 6 matchs leur ticket pour la finale. Rien n’était joué d’avance, le match 5 de chaque conférence voyait s’affronter des équipes ayant gagné chacune déjà deux matchs. Et c’est tout logiquement à partir de ces matchs 5 que les équipes qui font l’affiche de la finale aujourd’hui n’ont plus perdu.









Série Edmonton Oilers / Dallas Stars Match 1 : Les Oilers ont remporté le premier match avec une victoire très serrée en prolongation (2-3 pour Edmonton). Dallas commence la série avec 4 minutes de power-play, tout ça pour qu’il ne se passe absolument rien. Connor McDavid a marqué le but gagnant pour Edmonton.

Match 2 : Les Stars ont répondu en gagnant le deuxième match 3-1 en prolongation. Marchment et Lindell avec son but en cage vide ont débloqué le score côté vert.

Match 3 : Encore une victoire de Dallas 5 à 3 buts avec un triplé ! de Robertson.

Match 4 : Les Oilers ont égalisé la série en remportant le quatrième match 5-2 . Le premier tiers était très riche avec quatre buts marqués. Le dernier but est marqué en cage vide.

Match 5 : Le cinquième match a été un duel dans lequel on sentait Edmonton monter un peu le niveau, avec notamment 26 tirs cadrés contre 20 :

Match 6 : Les stars ne sont pas remontés et Le première ligne Mc David Draisaitl, Bouchard ouvre le score. Malgré un pressing constant et incroyable de Dallas qui cadre 35 tirs contre 10 côté Oilers. Skinner a du travail et les palets bleus ont la chance de rentrer les quelques fois où ils atteignent la cage.









Série Florida Panthers / NY Rangers Match 1 : Les Panthers ont joué du hockey hermétique et ont vaincu les Rangers 3 à 0 au Madison Square Garden. Alors même qu’il s’est vu refuser un but au début du troisième tiers.

Match 2 : Les Rangers se sont imposés 2 à 1 face aux Panthers en prolongation lors du match numéro 2 de la finale de l’Association de l’Est. Aucun des deux ne voulait lâcher, avec un nombre de tirs, cadrés ou pas, et d’arrêt quasiment similaire.

Match 3 : C’est à nouveau les Rangers qui gagnent ensuite, toujours en prolongation mais avec beaucoup plus de spectacle et un score de 4 à 5. Lafrenière se démène et marque un doublé. Les deux équipes font beaucoup de fautes.

Match 4 : Score de 3-2 gagné pour la Floride cette fois qui commençait à avoir des sueurs. Sam Reinhart a été le héros en prolongation, marquant le but gagnant en avantage numérique à 1:12 du temps supplémentaire. Reinhart a été la dernière étape d’un joli tic-tac-toe avec Brandon Montour et Aleksander Barkov.

Match 5 : Beaucoup de fautes encore et toujours, les deux premiers tiers en sont bourrés pour un score final de 3-2 pour la Floride. Shestërkin de son côté réalise un beau match à 24 arrêts.

Match 6 : Un match assez fou, notamment avec une période centrale blanche, où il ne se passe absolument rien. Mais le plus beau reste le ratio entre les tirs cadrés et le score final. Les Rangers ont tirés sur le gardien plus de 30 fois. Les Panthers seulement 11. Et ils ont gagné quand même.



Ces deux séries contiennent aussi des pépites :



L’arrêt du gardien de Dallas, Oettinger, ou plutôt de sa crosse est du jamais vu dans l’histoire de la ligue. Jamais un chevalier sans son épée, qui lui est toujours fidèle, même éloignée.









Le but marqué par Sam Bennett SANS REGARDER LA CAGE où il tire. Un régal.









McDavid qui fait… du Mc David





Une coupe entre les deux extrêmes



Entre Edmonton dans l’Alberta et Sunrise en Floride, il y a 4089 km, ce qui fait de la rencontre entre les deux équipes la plus longue distance entre des équipes rivales dans la finale de la NHL.

Le premier match de la finale aura lieu dans la nuit de Samedi à Dimanche 9/06 et se tiendra en Floride, au Amerant Bank Arena.



