Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Roanne (Les Renards) Roanne - Bilan de pré-saison En préparation depuis août, le CHR est une équipe qui ne manque pas de ressources depuis pas mal de saisons pour affronter n’importe quelles équipes et jouer les troubles fêtes en championnat. Ici le staff des Renards nous dresse son bilan de pré-saison. Alors Attention les Renards sont de retour... Roanne, Hockey Hebdo CHR / gb le 01/10/2022 à 13:30 Tweeter



Avec en moyenne 2 entrainements par jour et pas moins que 9 matchs de préparation repartis sur 4 semaines, les Foxs avaient du pain sur la planche.



Vous trouverez ci-dessous les grandes étapes de ce mois de travail intense, mais ô combien important pour la construction de l'équipe.

Crédit Photo Yannick Martin



Etape 1 : Tests et visites médicales

Comme chaque début de camp, les joueurs passent la traditionnelle visite médicale avec le médecin de l'équipe Vincent Gineys. Objectif: vérifier que les Foxs sont aptes et procéder à la validation de la licence/transfert.



Ensuite, ils ont enchainé avec deux jours de tests physiques avec au programme tests de force, puissance et d'endurance.



Mot du préparateur physique Thomas Ravanel :

“ Cette année, avec Romain Bonnefond, nous avons travaillé sur le style de joueur que l'on voulait avoir en terme de qualité physique. Nous avons travaillé sur un standard minimum que chaque joueur doit atteindre lors des tests de début de saison. L'objectif étant d'améliorer et de standardiser le groupe d'un point de vue athlétique. Les joueurs ont très bien répondu car 90% du groupe a atteint les objectifs fixés lors des tests de début de camp.”

Voici quelques exemples de standard physique qu'un de vos renards devait atteindre cette saison.



Test Force : Exemple pour un joueur de 86kg

Squat → Standard 3 x (1,7x poids de corp)

→ 3 x squat avec une charge de 146,2 kg

Développer couché → 1 x (1,4 x poids de corp)

→ 1 x DC avec une charge de 110kg

Crédit Photo Yannick Martin



Etape 2 : Reprise de la Glace

­Après une intersaison de presque 3 mois sans patiner, les Foxs retrouvent le chemin de la glace. La préparation estivale entre mai et juillet permet aux joueurs de progresser physiquement. Les premiers entrainements sur la glace restent un moment de plaisir mélangé à de la souffrance. Car rien ne remplace la glace et le patinage.



Le mot de l'entraineur Romain Bonnefond :

“Le retour sur la glace est un moment délicat, les joueurs ont pris de la masse musculaire pendant l'été, ils n'ont pas patiné depuis plusieurs mois et ils sont plein d'énergie. Le risque de blessure, notamment aux adducteurs est très élevé… Avec le préparateur physique et le staff médical nous avons une vigilance accrue afin de limiter et de prévenir les prémisses d'une blessure*



Quelques chiffres :

Depuis le 15 août vos Renards ont passé :

- 41h30 sur la glace (hors match)

- 17h en salle de musculation

Crédit Photo Yannick Martin



Etape 3 : Les matchs

Tout au long de la préparation, les Foxs ont enchainé entrainements et matchs. Cette année 9 matchs de pré-saison étaient au programme.



Roanne vs Lyon (D3) le 20 août → Défaite en Prolongation 4 - 5

Lyon (D3) vs Roanne le 24 août → Victoire 3 - 5

Villard de lans (D2) vs Roanne le 27 août → Défaite 5 - 2

Roanne vs Clermont (D2) le 03 septembre → Victoire 5 - 4

Morzine (D1) vs Roanne le 06 septembre → Victoire en prolongation 3 - 4

Chambéry (D1) vs Roanne le 09 septembre → Défaite 8 - 3

Mont-blanc (D1) vs Roanne le 10 septembre → Défaite 7 - 4

Epinal (D1) vs Roanne le 11 septembre → Défaite 4 - 0

Clermont (D2) vs Roanne le 17 septembre → Victoire 3 - 7







Bilan des matchs avec Romain Bonnefond :

“ 4 victoires, 5 défaites… Forcement je ne peux pas être vraiment très satisfait, après si j'avais voulu une préparation facile, je n'aurai pas fait le choix de jouer 4 match sur 9 contre des équipes de division 1. Honnêtement, je suis content du groupe, malgré un effectif un peu court*, mes joueurs ont répondu présent. Les confrontations contre nos adversaires directs on été maitrisées et l'opposition aux équipes de division 1 nous ont permis de travailler notre jeu défensif et nous on fait grandir en tant qu'équipe. Je regrette juste de ne pas avoir pu aligner mon équipe type car entre les blessures et les problèmes de visa je n'ai pas encore pu voir mon équipe à son plein régime.”



*Le CHR a joué l'intégralité de ce match sans deux de ses renforts étrangers.

­

Crédit Photo Yannick Martin

­

Etape 4 : Team Building et repos

Afin de bien finir leur préparation, les joueurs profiteront cette fin de semaine de 4 jours de repos. Ainsi que d'une activité de cohésion qui leur reste encore à découvrir. Petit indice, “il vaut mieux ne pas avoir le vertige”.

­

Depuis le 10 août l'équipe des Renards version 22/23 est de retour sur la glace de Fontalon et s'affûte en vue de la future saison qui débutera à Roanne le 8 octobre 2022 contre HCMP ( Entente Couchevel, Méribel, Pralognan).Avec en moyenne 2 entrainements par jour et pas moins que 9 matchs de préparation repartis sur 4 semaines, les Foxs avaient du pain sur la planche.Vous trouverez ci-dessous les grandes étapes de ce mois de travail intense, mais ô combien important pour la construction de l'équipe.Comme chaque début de camp, les joueurs passent la traditionnelle visite médicale avec le médecin de l'équipe Vincent Gineys. Objectif: vérifier que les Foxs sont aptes et procéder à la validation de la licence/transfert.Ensuite, ils ont enchainé avec deux jours de tests physiques avec au programme tests de force, puissance et d'endurance.“ Cette année, avec Romain Bonnefond, nous avons travaillé sur le style de joueur que l'on voulait avoir en terme de qualité physique. Nous avons travaillé sur un standard minimum que chaque joueur doit atteindre lors des tests de début de saison. L'objectif étant d'améliorer et de standardiser le groupe d'un point de vue athlétique. Les joueurs ont très bien répondu car 90% du groupe a atteint les objectifs fixés lors des tests de début de camp.”Voici quelques exemples de standard physique qu'un de vos renards devait atteindre cette saison.Test Force : Exemple pour un joueur de 86kgSquat → Standard 3 x (1,7x poids de corp)→ 3 x squat avec une charge de 146,2 kgDévelopper couché → 1 x (1,4 x poids de corp)→ 1 x DC avec une charge de 110kg­Après une intersaison de presque 3 mois sans patiner, les Foxs retrouvent le chemin de la glace. La préparation estivale entre mai et juillet permet aux joueurs de progresser physiquement. Les premiers entrainements sur la glace restent un moment de plaisir mélangé à de la souffrance. Car rien ne remplace la glace et le patinage.“Le retour sur la glace est un moment délicat, les joueurs ont pris de la masse musculaire pendant l'été, ils n'ont pas patiné depuis plusieurs mois et ils sont plein d'énergie. Le risque de blessure, notamment aux adducteurs est très élevé… Avec le préparateur physique et le staff médical nous avons une vigilance accrue afin de limiter et de prévenir les prémisses d'une blessure*Quelques chiffres :Depuis le 15 août vos Renards ont passé :- 41h30 sur la glace (hors match)- 17h en salle de musculationTout au long de la préparation, les Foxs ont enchainé entrainements et matchs. Cette année 9 matchs de pré-saison étaient au programme.Roanne vs Lyon (D3) le 20 août → Défaite en Prolongation 4 - 5Lyon (D3) vs Roanne le 24 août → Victoire 3 - 5Villard de lans (D2) vs Roanne le 27 août → Défaite 5 - 2Roanne vs Clermont (D2) le 03 septembre → Victoire 5 - 4Morzine (D1) vs Roanne le 06 septembre → Victoire en prolongation 3 - 4Chambéry (D1) vs Roanne le 09 septembre → Défaite 8 - 3Mont-blanc (D1) vs Roanne le 10 septembre → Défaite 7 - 4Epinal (D1) vs Roanne le 11 septembre → Défaite 4 - 0Clermont (D2) vs Roanne le 17 septembre → Victoire 3 - 7“ 4 victoires, 5 défaites… Forcement je ne peux pas être vraiment très satisfait, après si j'avais voulu une préparation facile, je n'aurai pas fait le choix de jouer 4 match sur 9 contre des équipes de division 1. Honnêtement, je suis content du groupe, malgré un effectif un peu court*, mes joueurs ont répondu présent. Les confrontations contre nos adversaires directs on été maitrisées et l'opposition aux équipes de division 1 nous ont permis de travailler notre jeu défensif et nous on fait grandir en tant qu'équipe. Je regrette juste de ne pas avoir pu aligner mon équipe type car entre les blessures et les problèmes de visa je n'ai pas encore pu voir mon équipe à son plein régime.”*Le CHR a joué l'intégralité de ce match sans deux de ses renforts étrangers.Afin de bien finir leur préparation, les joueurs profiteront cette fin de semaine de 4 jours de repos. Ainsi que d'une activité de cohésion qui leur reste encore à découvrir. Petit indice, “il vaut mieux ne pas avoir le vertige”. Prochain Match à Annecy

Samedi 01/10/22

Coupe de France

Le samedi 1er octobre à 19h30, les Renards se déplaceront à Annecy pour le le premier tour de la coupe de France. Rendez-vous important pour commencer cette aventure du bon pied. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur