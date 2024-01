Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : Briançon (Les Diables Rouges) Robin Colomban, du sang rouge et blanc Robin Colomban à 26 ans possède déjà une carrière riche. L’enfant des Diables rouges est aujourd’hui un modèle pour les jeunes de son club. En exclusivité pour Hockey Hebdo, portrait de l’attaquant international. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Marc de La Porte des Vaux le 15/01/2024 à 11:35 Tweeter Quoi de mieux après un derby contre Gap que de présenter l’attaquant né à Briançon. Robin Colomban représente à merveille l’esprit du club des Hautes-Alpes. Doté d’une expérience riche, avec un passage en Finlande notamment, c’est chez lui à Briançon que Robin a posé ses valises cette saison. “Pour aider le club” et aussi “parce qu'il ne se voyait pas ailleurs en France” précise Robin.



Chez la famille Colomban cette enfance à Briançon c’était surtout et avant tout la liberté. Loin de la cohue des grandes villes, les 3 frères ont grandi ensemble dans leur montagne entourés de leurs amis et famille. Balade en vélo, exploration en forêt mais surtout beaucoup de hockey. Parce que là-bas “soit tu pratiques le ski, soit tu joues au hockey”. Pour Robin, véritable “enfant des montagnes” comme il aime le dire, le choix s'est porté sur le hockey.

Décision qui ravît aujourd’hui les supporters connaisseurs qui viennent garnir les travées de la patinoire René-Froger. Jeunes ou moins jeunes peuvent admirer un joueur doté d’un grand gabarit, “d’une bonne vision de jeu, complet avec une bonne passe” comme le décrit son plus jeune frère Yoan, 8 ans de moins. Mais avant c’était Robin qui était à leurs places. Parce que cet amour pour le maillot rouge est arrivé dès ses débuts sur la glace. La coqueluche briançonnaise décrit avec émotion les moments passés dans les tribunes de la patinoire avec ses copains d’enfance : “à l’époque nous les jeunes on était les premiers supporters, on loupait aucun match et on arrivait 1h avant le début pour voir les Diables rouges”. Alors pour lui pas de Malkin, Crosby ou Ovechkin quand on lui demande qui était son modèle. Non, son modèle c’est Cédric Boldron ancien joueur phare des grandes années briançonnaises. “C’est en particulier pour lui que je porte le numéro 10.”



Alors au départ le hockey c’est pour s’amuser avec ses copains. Mais très vite Robin a brillé. Des médailles d’argent ou de bronze en jeunesse avec ce logo sur le cœur et même l’équipe de France U18 à l’âge de 16 ans. Pour y arriver Robin a travaillé. Dur, intensément et avec une volonté qui le caractérise. Yoan son frère se souvient, “mon frère m’a inculqué le goût du travail” “Mauvais joueur” selon son petit frère, Robin est né pour la compétition. Vélo, course à pied ou playstation, tout était propice à gagner. Le briançonnais pur souche, “enfant plutôt calme et studieux” comme il se décrit lui-même, est un guerrier qui veut toujours aller au bout de ses idées. Yoan son frère nous raconte une anecdote qui illustre parfaitement cet état d’esprit. “Avec mes frères on se baladait souvent en montagne, une fois alors que le passage était vraiment périlleux, Robin voulait continuer à grimper le sommet alors que Bastien et moi on voulait pas, c’était trop dangereux”.



