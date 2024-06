Hockey sur glace - Roller Hockey Roller - 3ème Edition - RED'S CUP Trois journées de fête du roller hockey version 3V3 au centre sportif de BEAUMONT Centre sportif de BEAUMONT, Hockey Hebdo Red's Cup le 13/06/2024 à 17:30 Tweeter RED'S CUP - 3ème Edition Pour sa troisième édition de la RED'S CUP se déplace en Belgique chez les CHAP'S.

Trois journées de fête du roller hockey version 3V3 au centre sportif de BEAUMONT en étroite collaboration avec le Président Thomas Deschuytener.

IN partie supérieur et le OFF partie inférieure.





Au total 48 rencontres pour désigner les vainqueurs IN et OFF. Douze équipes s'affronteront en deux poules de qualification suivies par deux tournois, leet leAu total48 rencontres pour désigner les vainqueurs IN et OFF.

Dans chacun des tournois il y aura 5 classements Féminine,

Gardiens,

Buteurs,

Pointeurs,

et Equipes,

soit en tout 30 récompenses ainsi que 7 autres qui seront faites en élection par les joueurs pour le Gardien, la Féminine et le Joueur de plus et moins de 22 ans et l'élection de l'arbitre préfèrer.

Nous espérons que ce sera encore une fois une belle réussite. LIEN



INFO RED'S CUP 2024





