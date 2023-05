Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller - Les Yetis s'offrent un match 3 Après un premier match de 1/2 finale difficile à Villeneuve la semaine dernière, les Yetis n'ont pas le choix de gagner le match de ce soir pour espérer rester dans la course au play off. A domicile cette fois ci, ils auront à coeur de ne pas finir leur saison ce soir. Grenoble, Halle Clemenceau, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 30/05/2023 à 07:36 Tweeter Les Grenoblois sont en maitrise ce soir. Villeneuve essaie de recoller au score à plusieurs reprises mais les yetis ne lachent rien. Leur domination est encore plus nette en 2eme période. Les visiteurs perdent patience car le portier grenoblois veille au grain.



Photo : Delphine Verdonnet



La sortie du gardien dans les dernières minutes ne permet pas à Villeneuve de revenir à égalité. Le but en cage vide vient doucher définitivement leur espoir.

Grenoble a donc un match 3 pour espérer décrocher la finale face à Rethel (qualifié après les 2 matchs contre Vierzon).



Photo : Delphine Verdonnet



Grenoble s'incline de justesse ce dimanche 3 à 4. Villeneuve défendra son titre face à Rethel !





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur