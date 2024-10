Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller - Strasbourg plus forts et réalistes La deuxième journée de N3 débute avec l’un des classiques de la Région Grand-Est : Strasbourg Vs Troyes. Les deux formations s’affrontent depuis plusieurs décennies dans des matchs toujours très engagés, que ce soit en N2 ou désormais en N3. Strasbourg, Hockey Hebdo Jimmy Menoux le 01/10/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE

Arbitres : ANGELIQUE Oihan - MÉNARD Lionel

Pénalités : 4 Minutes contre Strasbourg - 2 minutes contre Troyes



Buts pour Strasbourg :



00:25 Nathan GRABHERR (égalité numérique)

05:17 Jimmy MENOUX assisté par Matthieu ANTUNES (égalité numérique)

07:33 Nathan GRABHERR assisté par Guilain MAJOIE (égalité numérique)

15:24 Nathan GRABHERR assisté par Matthieu RIEDINGER (égalité numérique)

18:16 Matthieu RIEDINGER (égalité numérique)

22:29 Nathan GRABHERR (égalité numérique)

23:56 Michael CARVALOT assisté par Matthieu ANTUNES (égalité numérique)

32:54 Matthieu ANTUNES assisté par Jimmy MENOUX (égalité numérique)

41:41 Ludovic CAMPINO (égalité numérique)

42:23 Matthieu RIEDINGER assisté par Jimmy MENOUX (égalité numérique)

42:37 Matthieu RIEDINGER assisté par Nicola JOGA (égalité numérique)

44:10 Matthieu ANTUNES assisté par Michael CARVALOT (égalité numérique)



Buts pour Troyes :



13:41 Nicolas GINDER assisté par Louis LEMAIRE (égalité numérique)

29:31 Damien COUVRAND assisté par Nicolas GINDER (égalité numérique)

40:04 Pierre HEINTZ assisté par Bryan VITALI (supériorité numérique)

49:50 Nicolas GINDER assisté par Louis LEMAIRE (égalité numérique)



C’est avec beaucoup d’envie que démarre le match, et après uniquement 25 secondes de jeu l’attaquant strasbourgeois Nathan GRABHERR ouvre le score ainsi que son compteur de but pour la saison. Cueillies à froid, les Diables tentent de marquer en jouant large et sur contre-attaques, mais le gardien des loups blancs Thomas MEHL reste vigilant devant les poteaux. Sur un bon appel et un bon effort du numéro 12 rouge, Matthieu ANTUNES, le palet arrive dans le slot pour Jimmy MENOUX qui pousse la rondelle au fond des filets. Le jeu est engagé, et après une belle action collective, l’inévitable Nathan GRABHERR marque à nouveau.



Les Troyens profitent ensuite d’une erreur de marquage pour ouvrir leur compteur. Strasbourg reste vigilant et parvient encore à aggraver la suite grâce à leur capitaine Matthieu RIEDINGER (5-1). Les loups finissent la fin de période en contrôlant la rondelle et en alourdissant le score. À la mi-temps les visiteurs sont menés de 6 unités (7-1).



Les loups blancs laissent apparaitre un autre visage lors du début de seconde mi-temps, trop tendre il laisse Troyes reprendre du poil de bête et inscrire 2 nouveaux buts. Le tournant du match à lieu à la 41ème minute, avec le but rageur du 9-3 par Ludovic CAMPINO qui force les troyens à prendre un temps-mort. Malheureusement pour eux le temps mort bénéficie surtout aux locaux qui remobilisent leur effort et contrôlent la fin de match en marquant 3 autres buts. Sur une dernière opportunité en fin de match, Troyes qui n’a jamais lâché, parviens à récupérer un palet devant la cage et inscrit un dernier but. Score final 12-4.



L’analyse des Coachs



Clément DEBERT- Entraineur-joueur des Diables de Troyes :



Match maîtrisé de long en large dès la première mi-temps de Strasbourg. Un premier match pour notre nouveau gardien qui découvrait ce niveau de compétition. Nous nous sommes réveillés en deuxième mi-temps mais un score compliqué à rattraper. Les loups blancs ont été plus forts et réalistes, bravo à eux !



Jimmy MENOUX – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :



Après la déconvenue de la semaine dernière, nous avions à cœur de bien lancer notre saison et de retrouver un peu de confiance. La rivalité avec l’équipe de Troyes, que nous affrontons régulièrement depuis plus de 10 ans, constituait un levier parfait pour motiver les joueurs.

Cela s'est concrétisé avec un but très rapide (après 25 secondes), ce qui nous a permis d'appliquer notre plan de jeu plus sereinement. Même en étant parfois un peu brouillons, nous avons réussi à terminer la première période avec une solide avance au score.

Le début de la seconde période a été à l’avantage de Troyes, qui est bien revenu dans le jeu. Cependant, le temps mort nous a permis de nous reconcentrer et de finir la partie en force.

Il y a encore du travail, mais c'était une bonne prestation de l'équipe. Nous avons désormais près d'un mois pour poursuivre notre progression et préparer le match contre Dijon.



