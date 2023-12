Hockey sur glace - Roller Hockey Roller Féminin : Grenoble - Montpellier Dans le cadre du week end All star, les féminines des Yetis recevaient Montpellier. Clemenceau, Grenoble, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 06/12/2023 à 16:00 Tweeter Pour la 5eme journée du championnant N1 et entre 2 matchs All Star, Grenoble reçoit Montpellier.

Un match très disputé ou il a fallu attendre les prolongations pour départager les 2 equipes et voir

finalement Montpellier s'imposer. SCORE FINAL

1 - 2 Buts

Grenoble :

48:19 : RAZANATSIMBA Avana assistée DEMARS Marion

Montpellier :

45:18 : FRANCE BONNET Lilou assistée MARTINEZ Coleen

51:43 : FRANCE BONNET Lilou assistée AUGER Jennifer





