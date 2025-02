Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Dijon vs Strasbourg Deux de chute pour Strasbourg qui a du mal en cette fin de saison. Après une défaite à domicile, les Loups Blancs concèdent un second revers, cette fois à l’extérieur face aux Chouettes de Dijon. Dijon, Hockey Hebdo Jimmy Menoux le 06/02/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : DURIAUX Mélanie – DURIAUX Anthony

Officiel table de marque : PERRON Mickael – ALVES Daniel

Pénalités : 8 minutes contre Strasbourg – 6 Minutes contre Dijon



Buts pour DIJON :

11:07 Jean Baptiste CAMP assisté par Jeremie UZEL (égalité numérique)

12:34 Yoann GARD (égalité numérique)

32:44 Florian PETITCOLLIN assisté par Jean Baptiste CAMP (égalité numérique)

33:50 Yoann GARD (égalité numérique)

41:25 Yoann GARD assisté par Florian PETITCOLLIN (égalité numérique)





Buts pour Strasbourg :

10:50 Mickael CARVALOT assisté par Matthieu ANTUNES (égalité numérique)

23:29 Mickael CARVALOT assisté par Matthieu ANTUNES (supériorité numérique)

28:51 Nathan GRABHERR assisté par Matthieu RIEDINGER (égalité numérique)

29:28 Matthieu ANTUNES assisté par Mickael CARVALOT (égalité numérique)

49:16 Matthieu ANTUNES assisté par Matthieu RIEDINGER (supériorité numérique)







Tirs aux buts









Le début de match est assez calme, quelques occasions de part et d’autre mais le tableau des scores reste vierge.

Ce n’est qu’après 10 minutes de jeu que les visiteurs prennent l’avantage grâce à Mickael CARVALOT, sur une passe de Matthieu ANTUNES (0-1).



Avantage de courte durée car moins de 20 secondes plus tard, Dijon égalise par l’intermédiaire de Jean-Baptiste CAMP (1-1).



Photographe : @joseng21

Tout est à refaire pour les Strasbourgeois. Malgré leurs efforts pour marquer à nouveau, ce sont les Chouettes, plus réalistes, qui scorent à nouveau avec un but de leur capitaine Yoann GARD (2-1).



Les Alsaciens sont fébriles et n’arrivent pas à prendre à revers une défense dijonnaise bien regroupée. C’est finalement juste avant la mi-temps qu’ils reviennent au score, toujours grâce au duo CARVALOT / ANTUNES (2-2).



Le début de seconde période commence sur les chapeaux de roues, les Loups Blancs sortent les crocs et se font plus incisifs avec 2 buts assez rapidement. Tout d’abord par Nathan GRABHERR dans une cage vide après un échange de passes avec le capitaine alsacien Matthieu RIEDINGER, puis par Matthieu ANTUNES assisté par Mickael CARVALOT (2-4).



On pense alors que le plus dur est fait pour les Strasbourgeois mais c’est sans compter sur l’envie dijonnaise. En effet, les Chouettes ne rendent pas les armes, mais au contraire retrouvent leurs esprits et déstabilisent la défense des Loups. Tout d’abord avec une belle récupération de Florian PETITCOLLIN dans la moitié strasbourgeoise qui parvient ensuite à déjouer le portier avec un tir ras du sol (3-4).



Photographe : @joseng21

Quelques secondes plus tard, sur une incursion des Loups Blancs, la crosse d’un joueur se brise laissant la place à une contre-attaque du capitaine qui finit au fond des filets (4-4, à 10 minutes du terme).



Coup dur pour les visiteurs qui pensaient avoir fait le plus dur. Les Loups, abasourdis par cette remontée, encaissent un 5ème but par Yoann GARD, auteur d’un coup du chapeau (5-4).



Le temps file et Strasbourg n’a plus beaucoup d’options en cette fin de match, et tente le tout pour le tout. À 1 minute de la fin, en supériorité numérique, le gardien strasbourgeois sort, et le siège du but dijonnais débute. C’est finalement Matthieu ANTUNES qui, devant la cage, parvient à tromper le gardien et arracher la prolongation (5-5).



Photographe : @joseng21

Comme les deux équipes n’ont pas réussi à se départager durant les 5 minutes de prolongation, le vainqueur sera décidé aux tirs au but. La décision se fait après le 4ème tireur, Dijon remporte la victoire et enchaîne une seconde bonne performance à domicile. Strasbourg, qui ne récolte qu’un point, conserve sa 2ème place au classement mais l’écart se resserre. Avec encore 2 matchs à jouer, le classement peut encore totalement basculer.



L’analyse des Coachs

Vincent MARCONE – Coach des Chouettes de Dijon :



On a bien suivi la consigne et le plan de jeu. On est plus disciplinés qu’au match aller. L’équipe progresse bien et parvient à reproduire le système présenté à l’entraînement.

On est très contents de cette deuxième victoire, on s’est fait un peu peur mais finalement le scénario du match nous sourit.

C’était un beau match de hockey, assez engagé mais toujours dans le bon sens. Maintenant, on se concentre sur la suite en essayant de capitaliser sur notre lancée.



Jimmy MENOUX – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :



Nous enchaînons une deuxième défaite consécutive, cette fois-ci aux tirs au but. C’est rageant, mais je pense qu’on a perdu le match bien avant. On n'a jamais réussi à trouver notre rythme et à jouer notre jeu. En face, Dijon a fait le boulot, concentré et appliqué. On y a cru avoir fait le plus dur en seconde période après avoir un avantage de 2 buts, mais cela n’a fait que booster les adversaires.

En lot de consolation, on gratte tout de même un point, qui nous permet de conserver notre 2ème position. On va poursuivre notre travail pour inverser la dynamique et repartir sur de bonnes bases face à Rethel dans 15 jours.

Un grand bravo à Dijon pour leur victoire méritée et pour leur superbe accueil.



Photographe : @joseng21



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







