Arbitres : Vincent DELECROIX - Sébastien MOINE

Pénalités : 10 Minutes contre Strasbourg - 2 minutes contre Reims



Buts pour Reims :

04:38 Hugo DELABRE (égalité numérique)

06:10 Terry DUMONT assisté par Maxime COLAS (égalité numérique)

14:12 Terry DUMONT assisté par Maxime GODEFROY(égalité numérique)

20:20 Romain DOUBLEMARD assisté par Terry DUMONT (égalité numérique)

22:00 Florian MELIN assisté Axel CARON (égalité numérique)

24:33 Maxime COLAS assisté par Florian FAYAULT (égalité numérique)

29:22 Florian FAYAULT assisté par Maxime GODEFROY(égalité numérique)

31:23 Terry DUMONT assisté par Maxime COLAS (égalité numérique)

36:38 Timéo BIRON assisté par Florian FAYAULT (égalité numérique)

37:47 Maxime COLAS assisté par Florian MELIN (égalité numérique)

39:22 Timéo BIRON assisté par Florian FAYAULT (égalité numérique)

41:44 Emilien RIVARD assisté par Romain DOUBLEMARD (égalité numérique)

42:28 Hugo DELABRE assisté par Florian FAYAULT (égalité numérique)

48:13 Florian FAYAULT assisté par Maxime COLAS (supériorité numérique)



Buts Strasbourg :

10:25 Guilain MAJOIE assisté Jimmy MENOUX (égalité numérique)

26:43 Guilain MAJOIE assisté Nathan GRABHERR (égalité numérique)



Après quelques minutes d’observation et de mise en place les visiteurs ouvrent le score (à 3:03) par l’intermédiaire de Guilain MAJOIE, ancien rémois évoluant depuis plusieurs années dans la capitale alsacienne. Moins de 2 minutes plus tard (à 04:38) les Rapaces égalisent sur une bonne inspiration de leur capitaine Hugo DELABRE.

Les débats sont assez équilibrés en ce début de match malgré une possession du palet pour Reims mais qui ne parvient pas à concrétiser face à la défense des loups blancs. C’est le moment que choisit Terry DUMONT pour sortir du marquage adverse pour inscrire coup sur coup 2 buts.

En fin de période après avoir brillamment résisté aux assauts rémois pendant une deuxième infériorité numérique, le gardien strasbourgeois Lorenzo NADAI se blesse et doit céder sa place. Les Loups blancs n’ayant qu’un seul gardien pour ce déplacement, organisent en catastrophe le remplacement par Matthieu RIEDINGER.

Après un intermède d’une dizaine de minutes pour s’équiper, c’est donc avec un joueur en gardien que Strasbourg poursuit la partie.

Reims profite de cette situation pour accélérer et prendre plus de lancers sur la cage. C’est tout naturellement qu’ils aggravent le score avec tout d’abord un tir sous le bras du gardien par Florian Melin (à 22:00) et un bon débordement de Florian FAYAULT sur la gauche et une belle passe à Maxime COLAS qui en s’y prenant à deux fois pousse la rondelle au fond (à 24:33).

Les locaux mènent logiquement 6-1 à la mi-temps



En début de seconde période, les Rapaces augmentent l’intensité et pressent les alsaciens très haut, afin de récupérer rapidement la rondelle. Dans le même temps Strasbourg peine à trouver son rythme et encaisse 2 buts.

Après un temps-mort pour les alsaciens, les joueurs reprennent des couleurs et parviennent à réduire le score, encore une fois par l’intermédiaire de Guilain MAJOIE. Ce petit grain de sable n’enraye pas la machine rémoise, qui redouble d’effort dans le pressing et finit par étouffer les Loups blancs en scorant à un rythme effrayant malgré une bonne performance du gardien intérimaire.

Une fin de match à sens unique, score final 14-2 pour les locaux qui prennent la 1Ère place provisoire du classement.



MVP Match (élues par l’équipe adverse) MVP Reims : #91 Terry DUMONT

MVP Strasbourg : #30 Lorenzo NADAI



L’analyse des Coachs



Maxime COLAS - Entraineur-joueur des Rapace de Reims :









Bonne victoire de l’équipe de Reims, 14-2. Le score est un peu lourd selon moi, dû à la blessure du gardien strasbourgeois qui faisait une grosse partie. Il a fait pas mal d’arrêts, notamment sur un power play juste avant sa sortie. Il a dû faire une quinzaine d’arrêt en 2 minutes, cela l’a peut-être achevé.

Mais c’était une belle opposition, c’était la première fois qu’on rencontrait Strasbourg, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. On a été bien surpris, car c’était un homme à homme plutôt bien en place, mais on voit que l’équipe est encore en rodage. Nous étions aussi encore en rodage, on a du potentiel qui n’est pas encore exploité. On lance bien notre saison, le capital confiance est acquis. Maintenant on a un gros match contre Epernay samedi prochain, et on a une bonne semaine pour se préparer.

Globalement j’ai trouvé que malgré le score, lourd, c’était une belle partie de hockey où tout le monde a pris du plaisir à jouer notre sport.









Jimmy MENOUX – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :









On est tombé face à une équipe rémoise assez solide. On a bien débuté la partie, en ouvrant rapidement le score. On a appliqué notre plan de jeu de façon assez sérieuse, après ils ont repris l’avantage sur des détails sur lesquels on va rapidement travailler. Et puis effectivement le fait de jeu, à la 20ème minute environ, la blessure de notre gardien et l’entrée en jeu d’un joueur en tant que gardien pour la suite du match. Cela a bouleversé un peu et le plan de jeu et la fluidité des lignes.

En début de seconde période, on est un peu en dessous de ce qu’on voulait proposer avant de reprendre du poil de la bête. On score une 2ème fois mais jamais on n’a réussi à être productif en attaque.

Pour conclure, gros test match pour nous, cela nous a permis d’identifier les points à améliorer pour le reste de la saison. Le score est lourd mais n’est pas forcément représentatif de l’écart de niveau entre les 2 équipes même si ce soir les rapaces étaient les plus forts. Maintenant place au travail et à notre prochain match, à domicile face à Troyes.



