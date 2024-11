Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 : Strasbourg vs Dijon Quatrième journée de Nationale 3, dans la poule 1, Strasbourg accueille le promu Dijon. Strasbourg, Hockey Hebdo Jimmy Menoux le 04/11/2024 à 17:30 Tweeter Le début de match est à sens unique, les locaux ouvrent rapidement le score après seulement 4:35 par l’intermédiaire de leur n°27 Nicolas JOGA.

Les Loups blancs poursuivent leur domination en inscrivant un deuxième but cette fois en infériorité numérique par leur capitaine Matthieu RIEDINGER. Ce but lance un déclic offensif pour les Strasbourgeois qui enchainent avec 4 autres buts.



Photographe : Jo Seng / @joseng21

Cependant les débats commencent à s’équilibrer, et Dijon en profite pour mettre un 1er but par Florian PETITCOLLIN à la suite d’un bel effort individuel.

Les visiteurs mettent peu à peu la main sur le palet et prennent un temps mort à 19:29 pour capitaliser. Les loups lâchent du terrain mais parviennent tout de même à marquer à nouveau grâce au 3ème but de Nathan GRABHERR pour la période.



Score à la mi-temps 7-1 pour les Loups blancs.



Au retour des vestiaires Dijon continue de pousser et fait jeu égal avec les locaux. Strasbourg parvient tout de même à marquer à nouveau par l’intermédiaire de Celyan COL.



Le jeu se poursuit et Dijon inscrit un deuxième but toujours par Florian PETITCOLLIN. Le jeu des loups blancs devient brouillon et l’entraineur strasbourgeois prend un temps mort pour recadrer ces joueurs. Pari gagnant car dès la remise en jeu, Nathan GRABHERR inscrit un 4ème but.



Photographe : Jo Seng / @joseng21

Les esprits s’échauffent peu à peu et les contacts se font plus rugueux. La tension monte en cette fin de match et les arbitres sont mis à contribution. Chaque équipe à le droit à une supériorité numérique et saisi sa chance, tout d’abord Strasbourg à 44:54 avec un but de l’inarrêtable Nathan GRABHERR (5 buts) puis 2 min plus tard Dijon par Yoann GARD.



Score final 10-3 pour les loups blancs, et une belle soirée de hockey à Strasbourg se terminant par une photo de groupe des 2 équipes avec le sourire.



Photographe : Jo Seng / @joseng21



L’ANALYSE DES COACHSanalyse des Coachs



Vincent MARCONE – Entraineur des Chouettes de Dijon :



Malgré une entame de match intéressante, le premier but strasbourgeois nous a fait très mal et la suite de la première mi-temps est à oublier, la pause a permis à l'équipe de se remobiliser et de faire jeu égal avec l'adversaire. Mention spéciale à notre goalie qui n'a rien lâché malgré l'écart de but. Le résultat est bien sur décevant mais la découverte de la N3 passe par là et nous mettrons les bouchées double afin d'être prêt pour le match retour à la maison



Photographe : Jo Seng / @joseng21



Jimmy MENOUX – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :



On fait une bonne première période, assez sérieuse. Nos lignes d’attaques ont été efficaces, et notre défense rigoureuse. En fin de 1ère mi-temps, on se relâche un peu alors que Dijon monte en puissance, c’est pour cela qu’on concède un 1er but avant la pause.

Au retour des vestiaires, on arrive à scorer rapidement pour les enfoncer, mais ils n’ont rien lâcher et on confirmer leur montée en puissance sur le match. Les débats se sont équilibrés, les esprits un peu échauffés mais grâce à notre avance on a pu finir assez sereinement.

Les joueurs ont suivi le plan de jeu en début de match, maintenant il faut pouvoir tenir sur l’entièreté de la rencontre, cela va être le défi à relever avant la réception de Rethel la semaine prochaine.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo