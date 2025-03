Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Roller Hockey Roller N3 - Strasbourg vs Epernay Dernière journée de championnat dans la poule 1. Les 2 matchs du jour se déroulent à la suite à Reims dans le gymnase Trois Fontaines. Reims dans le gymnase Trois Fontaines., Hockey Hebdo Jimmy Menoux le 24/03/2025 à 17:51 Tweeter



Après la victoire du Leader Reims face à Troyes, c’est le match opposant Epernay (4e) et Strasbourg (2e) qui débute. Match à enjeu car Strasbourg en cas de défaite perd sa place au profit des Bombardiers.



Les Strasbourgeois prennent rapidement le contrôle du jeu, et empêchent les sparnaciens de produire leur jeu. À la 4è minute Strasbourg se retrouve en infériorité numérique. Grâce à une bonne défense et un gardien bien inspiré, les alsaciens parviennent à récupérer le palet juste avant la fin de l’infériorité, et trouvent Nathan GRABHERR fraîchement sorti du banc de prison qui fixe le gardien avant de décaler le capitaine des loups blancs Matthieu RIEDINGER pour l’ouverture du score (à 6:10 , 0-1).





Les visiteurs continuent de monopoliser le palet et enchaînent avec un 2ème but moins de 3 minutes plus tard. Cette fois-ci c’est un but de Nathan GRABHERR assisté par Matthieu RIEDINGER (0-2).



À 12 :15, 2 minutes de pénalité pour Epernay, qui se retrouve face au jeu de puissance des alsaciens. Les loups blancs font tourner, déstabilisent la défense adversaire, et se procurent plusieurs actions chaudes en l’espace de quelques instants. Ils finissent finalement par conclure leur supériorité sur une belle passe de Mickael CARVALOT pour Matthieu ANTUNES qui pousse le palet au fond des filets (à 13:31, 0-3).



Les bombardiers ne se laissent pas faire et parviennent à se produire plusieurs occasions intéressantes, mais malheureusement pour eux, le gardien strasbourgeois Thomas MEHL veille au grain, et maintient ses cages inviolées. Epernay concède encore 2 buts avant la fin de la première période (0-5).



Strasbourg mène le jeu de la tête et des épaules, après une très bonne période de l’ensemble de l’équipe. Epernay de son côté a plus de mal à conclure malgré plusieurs occasions dangereuses.



Le début de deuxième période est beaucoup plus équilibré. Les bombardiers sortent du vestiaire avec les bonnes intentions. Ils se montrent de plus en plus dangereux. Strasbourg plie et finit pas rompre à la 34e minute, sur un contre sparnacien, Justin KOLB fait reculer la défense alsacienne avant de passer en retrait pour Valentin LARMARLE qui décoche un tir puissant en pleine lucarne droite, sans laisser de chance au gardien (1-5).





Toujours plus insistant, Epernay parvient à doubler la mise sur une belle sortie à 3 contre avec une passe au centre de Martin Kolb pour Mathieu MARLIERE seul, qui ajuste le gardien (2-5).



Strasbourg fait grise mine, et prend directement un temps mort afin de stopper l’hémorragie. Stratégie payante, car Nathan GRABHERR, toujours en forme, permet à Strasbourg de reprendre grâce à une nouvelle passe du capitaine alsacien Matthieu RIEDINGER (2-6). Le but fait du bien aux visiteurs, qui retrouvent des couleurs et reprennent 5 buts d’avance par l’intermédiaire de Matthieu ANTUNES (à 40:32, 2-7).



Cependant Epernay continue d’y croire et réduit le score sur un tir vicieux, ras du sol le long du poteau de Thomas MEHL, cette fois par Justin KOLB assisté de Mattéo MAUJEAN (à 41 :58, 3-7).



Les 8 dernières minutes sont intenses, Strasbourg prend le temps et contrôle le jeu, et continue de se créer des occasions sans prendre trop de risque.

De son côté Epernay pousse, et laisse des espaces très bien exploités par les visiteurs qui enfoncent le clou et score à 3 reprises. Score final 3-10.



Victoire strasbourgeoise très convaincante, face à une belle opposition sparnacienne qui ne pouvait aujourd’hui malheureusement pas rivaliser.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo