FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Ludovic CAMPINO assisté Alexandre GARNACHE

Pénalités : 2 Minutes contre Strasbourg - 2 minutes contre Montchavin



Buts Strasbourg :

15:19 Matthieu ANTUNES assisté Jimmy MENOUX (égalité numérique)

16:35 Guilain MAJOIE assisté Thomas LE BOURVELLEC (égalité numérique)

21:49 Jean-Yves PROVOST (égalité numérique)

27:51 Romain SCHMITT (égalité numérique)

29:33 Matthieu RIEDINGER assisté Matthieu ANTUNES (égalité numérique)

31:27 Romain SCHMITT assisté Nathan GRABHERR (égalité numérique)

33:48 Jean-Yves PROVOST (égalité numérique)

40:25 Romain SCHMITT (égalité numérique)

44:26 Matthieu ANTUNES assisté Matthieu RIEDINGER (égalité numérique)

45:09 Guilain MAJOIE assisté Pierre JOURQUIN (égalité numérique)

49:16 Benjamin BAUER assisté Jimmy MENOUX (égalité numérique)



Buts Montchavin :

10:25 Theo HENRY (égalité numérique)

26:43 Louka MARLGORN (égalité numérique)





En ouverture de la 11e journée de championnat N3, Strasbourg (4e) a affirmé sa position dans la poule 1 en remportant une victoire significative sur Montchavin (5e) en roller hockey. Dans un match initialement équilibré, les Angels de Montchavin ont ouvert le score malgré un effectif restreint (6+1). Cependant, les Loups Blancs ont rapidement repris le contrôle, égalisant à la 15e minute et prenant l'avantage moins de 90 secondes plus tard. Après une autre attaque létale, ils clôturent la première mi-temps sur un score de 3-1.





Au retour des vestiaires, les Angels ont marqué un second but, mais la réaction immédiate des Strasbourgeois a maintenu leur avance à 4-2. Les Loups ont ensuite enfoncé le clou avec un nouveau but portant le score à 5-2, et ont continué à exercer une pression constante sur la cage adverse au cours des 20 dernières minutes. Malgré des contres sporadiques des visiteurs, la profondeur de banc a manqué aux Angels, qui ont finalement cédé face aux assauts incessants. Le match s'est conclu par une victoire convaincante de Strasbourg, 11-2, consolidant ainsi leur 4e place qualificative. Ils se préparent maintenant à affronter Troyes le 24 février, une équipe classée 3e et également en lice pour les phases éliminatoires.



L’analyse des Coachs



Brice Orset- Entraineur des Angels de Montchavin :



J’ai trouvé que c’était un super match, un gros fairplay des deux côtés. Il n’y a eu qu’une seule faute de notre côté et de même du côté de Strasbourg, donc c’était très bien.

L’équipe de Strasbourg est très en place, et a super bien joué. De notre côté on fait ce qu’on a pu avec les 6 joueurs qui étaient venu la pour défendre l’équipe. Dans la cage on a un gardien qui a repris l’entrainement depuis 1 mois après 6 ans d’arrêt, donc je pense qu’il s’est très bien débrouillé. C’était très beau à voir, beaucoup de beau jeu et pas de mauvais geste.

Je suis très fier de mes joueurs et bravo à tout le monde, et bon courage pour Strasbourg pour la suite.



Matthieu Riedinger – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :



On a mis un peu de temps à se mettre en place, face à une équipe joueuse, qui malgré un effectif réduit nous a posée pas mal de difficulté en première période. Ce sont d’ailleurs eux qui ouvrent le score dans la partie. Au fur et à mesure de la partie, on a pris le contrôle du match. On rentre avec un avantage de 2 buts à la mi-temps.

On démarre la seconde mi-temps, un peu comme la première en encaissant un but rapidement. Cependant la réaction des joueurs a été immédiate, et moins d’une minute on score à notre tour. Un but qui fait du bien et qui nous permet de dérouler sur la période en maintenant la pression sur les Angels et profitant un maximum des espaces.

On est contenant du résultat dans un match « à 6 points » face à un adversaire direct à la course aux play-offs. À nous de corriger encore certains points avant de recevoir Troyes, un autre adversaire direct.