Roller N3 - Strasbourg vs Reims Grosse affiche de cette 8ème journée de N3, dans la poule 1, le leader Reims, toujours invaincu, se déplaçait chez son dauphin Strasbourg, qui n'a concédé qu'une seule défaite pour le moment, face à Reims lors de la 1ère journée. Les attentes sont hautes du côté strasbourgeois qui sort d'une campagne de coupe de France assez réussi (1/16ème de finale) après une défaite dans les 5 dernières minutes de jeu face au leader de la poule 1 de N1 Pont de Metz. Strasbourg, Hockey Hebdo Jimmy Menoux le 17/12/2024 à 07:45 FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jérôme DOS SANTOS – Gilles MAGNIER

Table de marque : Laurent MACHART – Stéphanie NEUVILLE

Pénalités : 2 Minutes contre Strasbourg - 2 minutes contre Reims



Buts Strasbourg :

40:53 Mickael CARVALOT assisté Matthieu ANTUNES (égalité numérique)

48:27 Thomas LE BOURVELLEC (égalité numérique)



Buts pour Reims :

03:35 Axel CARON assisté par Émilien RIVARD (égalité numérique)

07:13 Maxime COLAS (égalité numérique)

13:25 Maxime COLAS (égalité numérique)

22:08 Maxime COLAS assisté par Romain DOUBLEMARD (infériorité numérique)

25:35 Émilien RIVARD assisté Hugo DELABRE (supériorité numérique)

32:55 Timéo BIRON assisté par Émilien RIVARD (égalité numérique)

34:35 Hugo DELABRE assisté par Maxime COLAS (égalité numérique)

43:01 Timéo BIRON assisté par Émilien RIVARD (égalité numérique)



Les Ardennais prennent le contrôle du match d’entrée de jeu, en monopolisant le palet. Malgré quelques bonnes incursions strasbourgeoises, le danger reste principalement autour du but des loups blancs. Reims occupe parfaitement le terrain et les Strasbourgeois courent après le palet. À la 3ème minute suite a une sortie de zone et un « une-deux » au centre du terrain Les rapaces ouvrent le score par Axel CARON sur une passe d’Émilien RIVARD. Reims poursuit sa domination et inscrit 2 superbes buts (dont 1 Michigan) par leur entraineur-joueur Maxime COLAS pour accroitre leur avance. Peu avant la fin de la période Strasbourg en supériorité numérique multiplies les tirs dangereux mais se fait surprendre pas un contre létal de Maxime COLAS qui aggrave le score. 4-0 à la mi-temps. Première période à sens unique, pour Reims qui aurait pu inscrire plus de but sans la très bonne performance du gardien Strasbourgeois Thomas MEHL.



Au retour des vestiaires, les rapaces cette fois en supériorité numérique inscrivent une nouvelle fois un but. Malgré l’effort strasbourgeois, Ce sont les visiteurs qui continuent leur démonstration et continue de scorer. Strasbourg vaillant jusqu’au bout, même après un déficit de 7 bus, parvient à scorer par l’intermédiaire de Mickael CARVALOT sur une belle action. Finalement après un dernier but rémois, les locaux inscriront encore un but cette fois par Thomas LE BOURVELLEC.



Score final 2-8 pour les visiteurs, qui finissent l’année dans le siège confortable de leader avec 7 victoires en autant de match. Tout reste à faire dans la course au playoff pour Strasbourg qui reste 2ème avec 9 points et un match en retard.



L’analyse des Coachs







Maxime COLAS - Entraineur-joueur des Rapaces de Reims :



Match abordé avec beaucoup d’appréhension, Strasbourg sortait d’un gros match en CDF malgré la défaite face À une N1, on a préparé la semaine avec beaucoup de sérieux, on s’attendait vraiment à une guerre. Les consignes étaient de jouer au hockey, conservation de palet et mouvement, et j’ai envie de dire que les 25 premières minutes étaient proches de la perfection, on était fort dans les duels et généreux dans le patin.

Deuxième période un peu plus compliquée, on s’est logiquement un peu relâcher avec le score, 7-0 à un moment. Du coup le jeu s’est transformé un peu en « hourra hockey ». Finalement, 3 points de pris, on s’assoit encore un peu plus dans le fauteuil de leader et je n’ai pas fait le compte mais on peut déjà être qualifié en playoff comme on est dans une petite poule. On va continuer comme ça, continuer de bosser pour arriver le plus en forme et le plus en mode rouleau compresseur pour les play-offs.









Jimmy MENOUX – Entraineur-joueur des Loups blancs de Strasbourg :



Reims a très bien joué tout au long de la partie et nous a privé de palet. Nous n’avons jamais été en mesure de renverser la vapeur, malgré une bonne implication des joueurs jusqu’à la fin du match. Beaucoup de chose à apprendre de cette défaite, certains points vont surement nous aider à nous améliorer encore pour la suite de la phase régulière et tenter d’arriver en force en playoff.

J’ai beaucoup apprécié la combativité des joueurs, qui n’ont rien lâché, notre gardien aussi qui subit énormément de tir mais qui malgré tout nous garde à flot. On va maintenant prendre un peu de repos avec les fêtes, pour revenir en grosse forme pour la suite de la saison.







© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







